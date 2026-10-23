Los elevados costos del transporte marítimo, las deficiencias de conectividad y la necesidad de modernizar la infraestructura portuaria marcaron el debate del panel “Foro portuario regional: el Gran Caribe, ¿el nuevo foco del transporte marítimo?”, realizado en la última jornada de la conferencia CSC Live de TOC Americas 2026, en Cartagena, Colombia. La instancia reunió a representantes de la industria para examinar las oportunidades de desarrollo y los desafíos logísticos de la región.

Moderado por Carlos José González, Partner & Founder de Multimodal Consulting, el encuentro contó con Cristobal Schlaubitz, CEO de Tristar Port; Federica Noli, Directora Comercial de Sociedad Portuaria Puerto Bahía; Dr. Curtis Dennie, Maritime Specialist de la Secretaría de CARICOM; y Alexander Gumbs, CEO de Port St. Maarten Group, quienes abordaron las particularidades de sus respectivos mercados y las necesidades de inversión para fortalecer el comercio regional.

Costos de transporte y conectividad regional

Uno de los principales desafíos fue expuesto por Curtis Dennie, quien advirtió que “el costo del flete en el Caribe es casi cuatro veces el promedio mundial”. Según explicó, cerca del 90% de las importaciones regionales llega por vía marítima, mientras que aproximadamente el 78% de los alimentos proviene del exterior, principalmente de Norteamérica, incrementando la vulnerabilidad de las economías insulares frente a fluctuaciones tarifarias, recargos por combustible y tensiones geopolíticas.

El especialista también alertó sobre el deterioro de la conectividad marítima durante los últimos 15 años, asociado a la consolidación de líneas navieras y la reducción de servicios directos. En este escenario, destacó la necesidad de “invertir en digitalización, infraestructura y capital humano, especialmente ante el arribo de buques de mayor tamaño a instalaciones que no siempre cuentan con las capacidades operativas necesarias para atenderlos”.

Esta situación adquiere especial relevancia para territorios como St. Maarten, cuya economía depende en más de un 95% del turismo. Alexander Gumbs explicó que la isla funciona como centro de redistribución de alimentos, combustible y cargas para nueve islas vecinas, además de proyectar la recepción de 1,8 millones de cruceristas durante 2026. “No hay industria manufacturera, no hay manufactura real”, señaló, destacando la dependencia de las importaciones.

Expansión portuaria y eficiencia logística

Desde Guyana, Cristobal Schlaubitz describió las transformaciones impulsadas por el auge petrolero del país, cuya producción supera actualmente los 900.000 barriles diarios y podría alcanzar 1,5 millones en 2027. Este escenario está generando una creciente demanda de servicios portuarios y un aumento proyectado superior al 30% en los volúmenes de contenedores durante 2026. “Estamos viviendo un crecimiento totalmente loco y desbordado”, afirmó.

Sin embargo, la ausencia de infraestructura para recibir directamente grandes buques obliga a movilizar carga mediante transbordos en República Dominicana, Trinidad o Barbados. Frente a ello, Tristar proyecta “desarrollar instalaciones capaces de atender naves de mayor tamaño y posicionar a Guyana como puerta de entrada para el abastecimiento del norte de Brasil”. Schlaubitz también identificó el financiamiento y las necesidades de dragado como obstáculos para concretar esta expansión.

Por su parte, Federica Noli destacó el dinamismo de la costa Caribe colombiana, donde se proyecta un crecimiento del 17% en el movimiento de contenedores durante 2026. No obstante, advirtió que la congestión en Cartagena frecuentemente se origina en los accesos terrestres, patios de apoyo y procesos posteriores a la operación portuaria, generando manipulaciones adicionales de carga y mayores costos para los clientes.

“No podemos crecer para compensar la ineficiencia en el transporte”, sostuvo Noli, enfatizando que el desarrollo portuario debe acompañarse de soluciones integrales para la cadena logística. En esa línea, destacó “la importancia de optimizar la coordinación entre terminales, operadores y transportistas, evitando que el incremento de capacidad se vea limitado por cuellos de botella fuera de las instalaciones portuarias”.

Integración y desafíos pendientes

Respecto de las oportunidades de integración, Dennie destacó la iniciativa regional de transbordadores impulsada por CARICOM, orientada a facilitar el transporte de pasajeros, productos agrícolas y cargas entre islas que actualmente carecen de conexiones marítimas directas. El proyecto busca fortalecer el comercio intrarregional y contribuir a la seguridad alimentaria, reduciendo la dependencia de rutas indirectas y los costos asociados al transporte.

En tanto, Gumbs enfatizó que las soluciones deben considerar las diferencias estructurales entre los territorios caribeños, particularmente frente a la escasez de personal especializado y la exposición a huracanes. En este contexto, los panelistas coincidieron en la importancia de avanzar hacia inversiones concretas y una mayor coordinación regional. Dennie sintetizó esta necesidad señalando: “No necesitamos otro estudio en el Caribe. Las soluciones ya existen”.

Por MundoMaritimo