América Latina y el Caribe poseen un vasto patrimonio marino que sustenta economías, empleos y medios de vida. Según el informe de CEPAL “Panorama del océano, los mares y los recursos marinos y su contribución al desarrollo sostenible”, al que accedió MundoMaritimo, “los mares y costas sostienen una parte significativa de los medios de vida y de las economías de la región, al proporcionar bienes y servicios esenciales para la alimentación, el transporte, el empleo y el desarrollo económico”. De acuerdo al análisis, la economía marina ha crecido 2,5 veces en los últimos 25 años, superando la expansión de la economía global en su conjunto, y se estima que generará un valor económico anual de 2,5 billones de dólares, ofreciendo oportunidades para actividades sostenibles y generación de empleo.

Bajo este marco, el transporte marítimo es un componente estratégico de la economía azul regional. La CEPAL destaca que los servicios de transporte y logística vinculados al Canal de Panamá y otros corredores marítimos representan ventajas competitivas difíciles de replicar, y que su desarrollo sostenible es clave para “consolidar una economía azul competitiva y resiliente en la región, capaz de generar empleo, divisas y cohesión territorial”. Sin embargo, la infraestructura portuaria y las capacidades logísticas requieren fortalecimiento para mejorar la competitividad y reducir la vulnerabilidad frente a fluctuaciones globales. Además, la incorporación de energías limpias y tecnologías innovadoras en el transporte marítimo es fundamental para alinear la actividad con criterios de sostenibilidad y resiliencia climática.

Sostenibilidad: un imperativo para el desarrollo

El informe subraya que la región enfrenta presiones crecientes sobre los ecosistemas marinos, que incluyen sobrepesca, contaminación, destrucción de hábitats y los efectos del cambio climático. “La degradación de hábitats, el aumento de la temperatura y la acidificación del mar, así como el colapso y extinción de especies clave, amenazan con socavar la capacidad de la economía oceánica para generar beneficios sostenibles en el largo plazo”. Frente a este escenario, la CEPAL propone un enfoque de manejo responsable, articulando clústeres productivos que integren pesca, acuicultura y turismo bajo criterios de equidad, sostenibilidad ambiental y empleo decente. Asimismo, la inversión en conservación y restauración marina puede generar 17 empleos directos por cada millón de dólares invertido, evidenciando la relación entre sostenibilidad y desarrollo económico.

América Latina y el Caribe: oportunidades y desafíos

La región alberga 47 de las 258 ecorregiones marinas del mundo y cuenta con 23 países cuya superficie marina supera la terrestre, lo que subraya la importancia estratégica de sus océanos. Más de 2,3 millones de personas participan en actividades pesqueras, y el turismo marino y costero representa hasta el 50% del PIB en algunos Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe. No obstante, la baja inversión en investigación y desarrollo oceánico —menos del 2% del total global— limita el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. La CEPAL enfatiza que “fortalecer las capacidades para interpretar sistemas complejos, anticipar escenarios e integrar variables climáticas, ambientales, sociales y económicas en el diseño del desarrollo marino-costero es indispensable”.

El informe destaca también la relevancia de la cooperación regional y la ciencia aplicada: desarrollar una agenda científica común y redes de monitoreo marino permitirá comprender riesgos y oportunidades asociados a la pesca, la minería submarina y el turismo, favoreciendo decisiones informadas y sostenibles. La integración de políticas, marcos regulatorios sólidos y certificaciones ambientales es clave para garantizar que el comercio marítimo y la economía oceánica generen beneficios inclusivos y preserven el patrimonio natural.

En síntesis, América Latina y el Caribe enfrenta un escenario dual: por un lado, enormes ventajas comparativas en recursos y posición geográfica; por otro, presiones ambientales y estructurales que exigen políticas públicas innovadoras, inversión en ciencia y una articulación multiactorial. Según el informe, la región tiene la oportunidad de consolidar una economía azul sostenible, inclusiva y competitiva, donde transporte, sostenibilidad y desarrollo se integren en beneficio de las personas y los ecosistemas.

Por MundoMarítimo