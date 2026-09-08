El mercado de fletamento de portacontenedores mantiene una trayectoria alcista, respaldado por una elevada demanda de capacidad en prácticamente todos los segmentos y una oferta de naves que continúa siendo limitada. Este escenario está llevando las tarifas del sector a nuevos máximos, particularmente para períodos cortos de contratación, especialmente de 12 meses.

De acuerdo con Alphaliner, la actividad sigue siendo intensa entre las líneas navieras, con Maersk especialmente activa en la contratación y extensión de contratos de buques de distintos tamaños, además de estar vinculada a múltiples órdenes de construcción.

Esta tendencia resulta particularmente visible entre los portacontenedores de tamaño medio. Buques de 2.800, 2.500 y 1.700 TEUs han cerrado recientemente contratos que establecieron nuevas referencias de tarifas, en algunos casos significativamente superiores a las operaciones precedentes, incluso tratándose de tonelaje de mayor antigüedad.

Ante la persistente escasez de buques en numerosos segmentos y una demanda que no muestra señales de moderación, Alphaliner anticipa que el mercado podría mantener su impulso durante las próximas semanas. “No hay, en teoría, ninguna razón para que las tarifas de fletamento no continúen aumentando”, sostiene la consultora, agregando que espera “nuevas alzas para la mayoría de los buques, especialmente en aquellas de disponibilidad más inmediata”.

Además de la reducida oferta de capacidad, el mercado encuentra respaldo en los sólidos volúmenes de carga registrados en numerosas rutas, las disrupciones en los itinerarios y los problemas de congestión que afectan a puertos de Asia y otras regiones, factores que mantienen elevada la demanda por capacidad.

El factor Suez

Una eventual mayor utilización del Canal de Suez por parte de las líneas navieras aparece, sin embargo, como un factor que podría modificar este escenario. El retorno de servicios a esa ruta liberaría capacidad actualmente absorbida por desvíos por rutas más extensas, aunque Alphaliner considera que su efecto podría ser limitado si el proceso se desarrolla gradualmente.

En el mercado de carga, las tarifas también mantienen una tendencia positiva. El índice de carga contenerizada de Shanghái (SCFI) acumula cinco semanas consecutivas al alza y alcanzó nuevamente su mayor nivel en dos años. No obstante, la evolución difiere según la ruta: Asia-Europa y Mediterráneo muestran debilitamiento, mientras que las rutas Asia-Estados Unidos y Asia-América Latina continúan registrando fuertes incrementos.

Entre los portacontenedores Panamax Clásico (4.000 a 5.299 TEUs), Alphaliner señala que “no se vislumbra el final de la actual bonanza”. La demanda permanece elevada y el número de contratos sería considerablemente mayor si existiera más capacidad disponible para entrega inmediata.

Los buques estándar de alrededor de 4.250 TEUs se están contratando por períodos de 36 meses a unos US$35.000/día. Los contratos más cortos alcanzan valores superiores: el “Ren Jian 10” (en la imagen), de 4.298 TEUs, fue fletado por Maersk durante 24 meses a US$44.500/día, con inicio previsto para el primer trimestre de 2027.

También continúa especialmente demandado el segmento manga ancha. Según Alphaliner, Maersk habría contratado cuatro buques nuevos construidos en china de 4.800 TEUs por 24 meses, a tarifas ligeramente inferiores a US$50.000 diarios. Las naves serían entregadas hacia el cuarto trimestre de 2027.

En tanto, en el segmento LCS (7.500 a 13.500 TEUs), no se registraron nuevos contratos en las dos semanas anteriores al 1 de septiembre, situación que Alphaliner atribuye principalmente a la falta de buques disponibles y no a una disminución de la demanda.

Por MundoMaritimo