El mercado de fletamento de portacontenedores continúa navegando con rumbo estable, con tarifas sólidas en la mayoría de los tamaños. Esto se explica principalmente por la escasez de buques disponibles de forma inmediata, en particular sobre los 2.000 TEUs, donde la demanda “se mantiene muy viva, a pesar de la evolución negativa de las tarifas de flete”, señala Alphaliner.
Como ejemplo, un cuarteto de buques de 6.700 TEUs construidos en 2001, que no había logrado concretar un contrato previo, volvió a asegurar un fletamento en condiciones igualmente sólidas a partir de 2026.
De forma similar, un par de Panamax Clásicos de 4.300 TEUs en posición spot fueron asegurados en contratos de 36 meses, lo que evidencia “un interés sólido y sostenido de las líneas navieras”, indica el reporte.
En el segmento por debajo de 2.000 TEUs, la liquidez es mayor y se han registrado algunos contratos algo más débiles en el rango de 1.500-1.900 TEUs, ante el aumento de oferta previsto para las próximas semanas. No obstante, las tarifas logradas siguen siendo saludables, aunque los períodos de fletamento tienden a ser más cortos, especialmente para buques antiguos y fuera de la categoría “Bangkokmax”.
De cara a las próximas semanas, la perspectiva inmediata sigue siendo positiva debido a la escasez de buques disponibles, sobre todo en los tamaños grandes. Sin embargo, el panorama a largo plazo es incierto, marcado por la continua erosión de los fletes en la mayoría de las rutas, con la excepción del Transpacífico, que mantiene una tendencia positiva.
“El desacople actual entre tarifas de fletamento y tarifas de flete está en contradicción con las tendencias históricas, cuando ambas solían moverse en paralelo, aunque con cierto desfase”, advierte Alphaliner. Mientras la escasez de capacidad persista, es improbable que las tarifas caigan de forma dramática, incluso si la demanda se contrae.
En el corto plazo, la Semana Dorada en China reducirá la demanda, pero la introducción de tarifas portuarias en EE.UU. desde mediados de octubre podría revertir esa caída, generando reacomodos de servicios y nuevas necesidades de tonelaje.
VLCS los nuevos pedidos mantienen vivo el segmento
En el mercado de los Very Large Container Ships (VLCS, 7.500-13.000 TEUs) no se registraron fletamentos en las últimas dos semanas, principalmente por la falta de buques disponibles, con la totalidad de la capacidad de 2025 ya comprometida. Los operadores interesados en este rango “deben apuntar a 2026 y más allá para asegurar la nave que necesitan”, señala el informe.
En paralelo, el mercado de nuevas construcciones sigue activo. El armador griego Navios ordenó cuatro unidades de 8.850 TEUs en China para entrega en 2027-2028, respaldadas por contratos de cinco años a un nivel cercano a los US$44.000/dia. Por su parte, Danaos habría encargado dos buques de 7.500 TEUs para entrega desde finales de 2027.
En Asia, un grupo vinculado a Flex Box Shipping de Singapur ordenó cuatro naves de 8.000 TEUs en Hyundai Samho, con entregas previstas para 2028, aunque no está claro si ya cuentan con contratos asegurados.
En el rango de los Panamax Clásicos (4.000-5.299 TEUs) la demanda sigue firme pese al bajo número de contratos recientes. Un ejemplo es el fletamento de los buques de 4.300 TEUs “Argolikos” (en la imagen) y “Kassiakos”, controlados por armadores griegos, que habrían asegurado un contrato de tres años con Maersk.
“La extensión del período muestra la fortaleza de la demanda, con líneas navieras dispuestas a adaptarse a las condiciones de los armadores para asegurar el tonelaje que necesitan”, observa Alphaliner. La disponibilidad limitada hacia adelante permite anticipar que las tarifas de fletamento en este segmento se mantendrán en niveles saludables.
Por MundoMaritimo
