El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente continúa impactando al transporte marítimo mundial, aunque sus efectos sobre las tarifas de contenedores comienzan a mostrar un comportamiento distinto. Mientras el aumento de los precios del petróleo y del búnker presiona los costos operativos de las líneas navieras, las tarifas spot en las principales rutas Este-Oeste registraron sus primeras caídas desde abril, impulsadas por una mayor disponibilidad de capacidad y una moderación de la demanda tras un adelantamiento de los embarques durante junio y comienzos de julio.
De acuerdo con el análisis semanal de Freightos, las tarifas entre Asia y la Costa Oeste de Estados Unidos descendieron un 6%, los servicios entre Asia y el norte de Europa retrocedieron un 2% y las rutas hacia el Mediterráneo disminuyeron un 4%, mientras que los valores entre Asia y la Costa Este de EE. UU. se mantuvieron estables.
Escalada regional amenaza nuevas rutas
El informe señala que Estados Unidos e Irán acumulan diez días consecutivos de ataques cruzados, situación que ha reducido nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz y extendido las tensiones hasta el estrecho de Bab el-Mandeb. A ello se suma el deterioro de las relaciones entre Arabia Saudita y los hutíes, luego de que Riad impidiera el aterrizaje de un vuelo procedente de Irán en el aeropuerto de Saná. Como respuesta, los rebeldes anunciaron el cierre del Mar Rojo para todos los buques vinculados con Arabia Saudita o que recalen en puertos saudíes.
Según Freightos, esta medida tendría un mayor impacto sobre el transporte de petróleo que sobre el mercado de contenedores, ya que gran parte de los servicios marítimos internacionales continúan evitando Bab el-Mandeb y acceden a Yeda a través del Mediterráneo y el norte del Mar Rojo. Sin embargo, advierte que podría llevar a líneas navieras como Maersk y CMA CGM a reconsiderar su reciente regreso parcial a las rutas del Mar Rojo y afectar a operadores regionales que aún transitaban por esa zona.
Por su parte el analista Lars Jensen, sugiere que el bloqueo hutí podría tener un impacto significativo en la oferta y demanda de transporte de contenedores a nivel global si la carga Asia-Arabia Saudí ahora tiene que ser transportada por África. “En este caso, los servicios Asia-Mediterráneo sufrirán una presión considerable sobre la demanda”; señaló.
Mayor capacidad presiona las tarifas
Pese al incremento en los costos energéticos, las tarifas marítimas comenzaron a moderarse. El precio del crudo acumula un alza cercana al 20% respecto de los mínimos registrados a comienzos de julio, mientras que búnker aumentó un 12% y el combustible para aviación un 25%, retornando a niveles observados a mediados de mayo.
No obstante, las líneas navieras decidieron no aplicar los Incrementos Generales de Tarifas (GRI) ni los Recargos por Temporada Alta (PSS) previstos para el 15 de julio. En su lugar, las tarifas spot disminuyeron ligeramente en la mayoría de las rutas principales.
El reporte atribuye este comportamiento a una desaceleración de la demanda tras el adelantamiento de importaciones hacia Estados Unidos, coincidiendo con la incorporación de buques adicionales que incrementaron la capacidad disponible, especialmente en los servicios hacia
Freightos advierte que la congestión en los principales puertos asiáticos está absorbiendo parte de esa capacidad adicional, evitando descensos más pronunciados de las tarifas. Las interrupciones fueron agravadas por el paso del tifón Bavi, que provocó cierres temporales de puertos y una fuerte acumulación de buques en Shanghái y Ningbo, además de esperas de varios días en Qingdao y retrasos en terminales de Taiwán, Corea del Sur y Filipinas. Algunas líneas navieras han optado por omitir escalas y redirigir carga hacia otros puertos para su posterior transbordo, prolongando los tiempos de tránsito. A estas dificultades se sumó una fuga de gas tóxico en Amberes, que obligó al cierre temporal de varias terminales.
Aranceles mantienen la incertidumbre
El análisis también destaca que parte del adelantamiento de las importaciones estadounidenses respondió al vencimiento, el 24 de julio, de los aranceles globales de la Sección 122.
La Casa Blanca trabaja en reemplazarlos por gravámenes de entre 10% y 12,5% bajo la Sección 301 para cerca de 60 socios comerciales, manteniendo niveles similares a los actuales. Paralelamente, continúan las investigaciones por supuestos excesos de capacidad industrial en 16 países, aunque aún no se publican sus conclusiones.
Asimismo, el presidente Donald Trump anunció la aplicación de aranceles del 50% sobre aproximadamente el 5% de las exportaciones canadienses dentro de los próximos 30 días.
Por MundoMaritimo
Fuerte demanda impulsaría tarifas spot hasta mediados de julio en las principales rutas marítimas
Tarifas spot frenan su caída y los contratos a largo plazo podrían volver a ser una mejor alternativa
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