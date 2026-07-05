El transporte marítimo de contenedores continúa mostrando nuevos incrementos en las tarifas spot de las principales rutas. Tanto Drewry como Xeneta coinciden en que la fortaleza de la demanda, el inicio anticipado de la temporada alta y la persistente incertidumbre geopolítica están impulsando el mercado, mientras que los análisis advierten que la tendencia alcista podría extenderse durante las próximas semanas.

Según la última actualización del World Container Index (WCI) de Drewry, el índice de referencia aumentó un 9%, hasta los US$4.530/FEU, impulsado principalmente por las alzas registradas en las rutas Transpacífico y Asia-Europa.

En la ruta Transpacífico, las tarifas spot entre Shanghái y Nueva York crecieron un 11%, alcanzando los US$7.902/FEU, mientras que los fletes entre Shanghái y Los Ángeles aumentaron un 10%, hasta los US$6.349/FEU. Drewry indicó que para la próxima semana se han anunciado ocho cancelaciones de itinerarios (blank sailings), reflejando una capacidad ajustada, al tiempo que las líneas navieras continúan aplicando Incrementos Generales de Tarifas (GRI) y recargos por temporada alta (PSS). Entre ellas, HMM implementará un PSS de US$3.000/FEU a partir del 15 de julio. La consultora prevé que "las tarifas continúen aumentando durante las próximas semanas".

La consultora también señaló que el mercado de transporte de contenedores en las rutas Este-Oeste ha mostrado resiliencia durante este año gracias a una demanda anticipada propia de la temporada alta y a mayores costos de transporte derivados de las disrupciones geopolíticas. Aunque el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán permitió la reapertura del Estrecho de Ormuz y la recuperación del tránsito marítimo, advirtió que "los riesgos de seguridad siguen siendo elevados", por lo que las tensiones en Medio Oriente continúan sosteniendo la incertidumbre del mercado.

Fuertes alzas semanales

En tanto, el analista de la industria marítima Lars Jensen destacó la magnitud de las alzas registradas durante la última semana. En la ruta Transpacífico, señaló que las tarifas aumentaron en US$599/FEU hacia la Costa Oeste de Estados Unidos y en US$753/FEU hacia la Costa Este respecto de la semana anterior.

Asimismo, indicó que, en comparación con fines de abril, las tarifas hacia la Costa Oeste acumulan un incremento de 117%, mientras que hacia la Costa Este han aumentado un 127%, alcanzando niveles que no se observaban desde la temporada alta de 2024.

A juicio del analista, "estos fuertes incrementos parecen estar impulsados por una demanda sólida y por buques completamente llenos". Si bien reconoció que algunos propietarios de carga han criticado el comportamiento de las líneas navieras, sostuvo que ello no implica necesariamente prácticas indebidas. En ese sentido, afirmó que "las líneas navieras aprendieron durante la pandemia que las tarifas spot pueden seguir la oferta y la demanda y no necesariamente estar ligados a los costos", agregando que esa misma lógica ya era aplicada anteriormente por los propios propietarios de carga cuando existía exceso de capacidad.

Portacontenedores a toda máquina

Desde Xeneta, el analista Peter Sand coincidió en que "el transporte marítimo de contenedores está funcionando a toda velocidad en la ruta Transpacífico", destacando que la capacidad ofrecida desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de Estados Unidos alcanzó un máximo histórico durante la última semana.

Sand explicó que la combinación de un despliegue récord de capacidad junto con nuevas alzas de tarifas demuestra que "la demanda es fuerte y que las líneas navieras están esforzándose por satisfacerla". Agregó que los aumentos de dos dígitos observados tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa evidencian que "la temporada alta ya llegó a nivel global", impulsando a los propietarios de carga a adelantar el embarque de bienes desde Asia frente al riesgo de nuevas disrupciones y al escenario de incertidumbre persistente en Medio Oriente.

Aunque las líneas navieras continúan incorporando capacidad adicional mediante la reactivación de servicios e itinerarios extraordinarios, Sand estimó que ello aún no será suficiente para revertir la tendencia. "Nuestra expectativa es que las tarifas spot continúen aumentando al menos hasta mediados de julio en las principales rutas hacia Europa y Estados Unidos", concluyó.

Por MundoMaritimo