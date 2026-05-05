El conflicto en Irán está reconfigurando con rapidez el mercado tanquero, impulsando una migración creciente de naves diseñadas para transportar combustibles refinados —como diésel y gasolina— hacia el negocio del crudo, en busca de mayores retornos, reporta Bloomberg.

De acuerdo con datos de la plataforma de seguimiento Signal Ocean, en lo que va del año al menos 68 buques tipo LR2 han cambiado su operación para cargar petróleo crudo, superando ampliamente las 49 conversiones registradas en todo 2025. Estas naves, las de mayor tamaño dentro del segmento de productos “limpios”, poseen una capacidad similar a los Aframax, los buques más pequeños del mercado de crudo, con capacidad de hasta 800.000 barriles.

Cambio estructural impulsado por la guerra

La tendencia comenzó a gestarse a fines del año pasado, en un contexto de creciente demanda por tanqueros de crudo asociada al aumento del almacenamiento flotante y a una mayor concentración del mercado. Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente aceleró este proceso de forma significativa.

El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz ha extendido las rutas de navegación, obligando a los compradores a buscar suministros alternativos, lo que incrementa la demanda por capacidad de crudo. Paralelamente, la caída en la producción y en la capacidad de refinación en el Golfo Pérsico ha reducido la disponibilidad de carga para tanqueros de productos limpios, debilitando su demanda.

“El resultado es una cifra impactante que ha redibujado el mapa del despliegue de tanqueros”, señaló Georgios Sakellariou, analista de fletamento de Signal Maritime.

Actualmente, cerca de 296 tanqueros LR2 están transportando crudo, lo que representa aproximadamente dos tercios de la flota global de este segmento y el nivel más alto registrado desde 2019.

Diferenciales de flete y efectos de mercado

El diferencial de ingresos entre los Aframax- dedicados especialmente al transporte de crudo- y los LR2- diseñados especialmente para el transporte de productos refinados- ha sido un factor clave en este cambio. Durante marzo, las ganancias de los Aframax superaron ampliamente a las de los LR2, en un escenario marcado por la urgencia de asegurar suministro de crudo y la reducción de exportaciones de combustibles refinados por parte de grandes refinerías.

Casos concretos reflejan esta dinámica. El tanquero LR2 “Proteus Philippa”, por ejemplo, transportó diésel desde Medio Oriente hacia Europa en febrero. Semanas después, ya en el contexto del conflicto, recaló en Houston para cargar crudo West Texas Intermediate.

Efectos secundarios

No obstante, la migración masiva de LR2 hacia el mercado de crudo comienza a generar efectos secundarios. La menor disponibilidad de buques para productos refinados está presionando al alza las tarifas en este segmento, reduciendo progresivamente los incentivos económicos para continuar con estas conversiones.

De hecho, el número de cambios de operación ha disminuido en las últimas semanas. Si bien el paso de “limpio” a “sucio” es relativamente rápido, el proceso inverso implica mayores costos y tiempos, lo que añade incertidumbre sobre una eventual reversión de la tendencia.

Por MundoMaritimo