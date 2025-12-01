BRS Tanker Monthly Report en junio, planteó la interrogante de si acaso los tanqueros LR2 se dirigirían al mercado del crudo. Hoy la respuesta empieza a consolidarse. Como advirtió entonces el informe, “el influjo acumulado de capacidad LR2 amenaza con marcar el tono de todo el mercado de de los tanqueros de productos”, y los datos más recientes confirman que el giro hacia el crudo se ha acelerado con fuerza durante el segundo semestre.

Al inicio del año, la lógica parecía incuestionable: con un libro de órdenes que equivalía al 42% de la flota activa, y con un segmento Aframax envejecido —“la flota tanquera tiene una antigüedad promedio de 15 años y un 31% supera los 20 años”— los nuevos LR2 estaban llamadas a reemplazarlos tras un único itinerario cargando productos. Sin embargo, hubo sorpresas.

En lugar de cambiar al mercado de crudo tras un primer embarque de productos, muchos LR2 nuevos “permanecieron en el mercado de productos más tiempo del habitual”. El motor detrás de esta anomalía fue la solidez inesperada del mercado “limpio”, impulsado por el mantenimiento de refinerías, la escasez de disponibilidad LR2 y el desvío masivo de rutas lejos del Mar Rojo. Así los tanqueros extendieron sus itinerarios y retornos con productos.

Ese equilibrio empezó a quebrarse hacia mediados de año. En el 1T25 se entregaron 15 tanqueros LR2/Aframax, y “el 73% ya opera en el mercado de crudo”. No obstante, antes de “ensuciarse” realizaron en promedio cuatro itinerarios transportando productos limpios. En 2T25, el patrón se mantuvo pero con menor intensidad: “dos itinerarios limpios en promedio” para el 71% de las 17 nuevas entregas. Pero, el verdadero punto de inflexión llegó a partir de septiembre, cuando las ganancias Aframax retomaron la delantera: para el tercer trimestre, “de 11 entregas, se concretó solo un itinerario “limpio” en promedio antes del cambio a crudo”.

Mensaje es claro

De acuerdo con BRS Tanker el incentivo para mantenerse en el mercado “limpio” se ha debilitado. De hecho, los datos hacia fines de año muestran que los últimos LR2 nuevos están realizando apenas la primera entrega de productos antes de pasar al crudo.

Según la consultora la fortaleza Aframax es clave para explicar este viraje. Si bien los tanqueros LR2 y Aframax se mantienen por encima de sus promedios históricos, “el margen de sobre-desempeño de los Aframax es significativamente mayor”. A ello se suma un panorama robusto para el crudo de cara a 2026, con crecimiento de oferta, demanda sólida y recomposición de inventarios. Incluso con el aumento de LR2 en el mercado de crudo, BRS Tanker considera que “no debería haber un desplome en el mercado Aframax en el corto plazo”.

¿Y el factor Mar Rojo?

Aunque algunos anticipan un impacto negativo para los fletes LR2 tras el anuncio de cese al fuego de los hutíes en el Mar Rojo, la consultora es más cauta: “no estamos tan seguros”. El mercado ya se había adaptado, diversificando con mayor uso de rutas intra-Pacífico e intra-Atlántico. Por ello, la reapertura no es un shock súbito, sino “una liberación lenta de presión”: se acortarán las distancias, se ampliarán las listas de tanqueros “limpios” disponibles y disminuirá el incentivo para permanecer en el mercado de productos.

El balance final es categórico para BRS Tanker: el retraso en el cambio del mercado de productos al de crudo “ha perdido sentido”. Con una limitada disponibilidad Aframax y un aluvión de entregas por delante, la flexibilidad de los LR2 se ha transformado en un mecanismo de estabilidad para ambos mercados, puesto que evita la sobreoferta en el lado “limpio” y aporta capacidad incremental en un mercado de crudo tensionado.

