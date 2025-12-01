El más reciente análisis de BIMCO sobre el mercado tanquero anticipa que 2025 finalizará con un equilibrio entre la oferta y la demanda en el segmento de crudo, pese a un volumen de carga menor al previsto. El organismo atribuye esta situación al crecimiento limitado de la flota, al aumento en las distancias de navegación y a una recuperación en los volúmenes movilizados en la segunda mitad del año.

En contraste, el mercado de tanqueros de productos cerraría 2025 con un deterioro en su balance entre oferta y demanda. BIMCO estima que los volúmenes caerán respecto de 2024, mientras que las nuevas entregas de buques impulsarán un crecimiento más acelerado de la oferta.

Para 2026, se prevé que el equilibrio en el mercado de crudo se mantenga gracias a otro año de bajo crecimiento de flota. En 2027, sin embargo, la oferta podría superar la demanda debido a un aumento en las entregas de buques ordenados en 2023 y 2024. En el caso de los tanqueros de productos, BIMCO anticipa condiciones de mercado más débiles en 2026 y 2027, con un crecimiento de la oferta proyectado en 5,5% anual, muy por encima del esperado incremento en la demanda, afectado por la baja expansión del consumo de petróleo.

BIMCO señala que el aumento de producción en América y en países de la OPEP podría generar un mayor superávit de crudo, incentivando la reposición de inventarios y favoreciendo la demanda de tanqueros. También indica que nuevas sanciones de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea a las exportaciones rusas podrían generar demanda adicional para buques fuera de los cálculos actuales.

Cabe destacar que aunque los hutíes anunciaron el fin de los ataques a buques en el mar Rojo, esto aún no ha derivado en un retorno significativo al uso del canal de Suez. Un regreso completo a las rutas habituales podría reducir la demanda entre 2% y 3% y debilitar ambos mercados de tanqueros. Por otra parte, las sanciones sobre compañías rusas han incrementado el petróleo ruso en almacenamiento flotante y han generado cambios en los exportadores visibles, aunque se advierte que el historial de evasión de sanciones por parte de Rusia hace difícil anticipar su impacto definitivo en el mercado.

Comportamiento de tarifas y valores de activos

En 2025, el mercado spot mostró comportamientos distintos entre semestres. El Baltic Exchange Dirty Tanker cayó 21% interanual en la primera mitad del año, pero aumentó 13% en la segunda. En tanqueros de productos, el índice Clean Tanker retrocedió 32% y 4% respectivamente en los mismos periodos.

Para 2026, BIMCO prevé tarifas spot de crudo similares al promedio de 2025, mientras que las tarifas de tanqueros de productos podrían debilitarse. En 2027, con un crecimiento de oferta superior al de la demanda, se espera una caída de tarifas en ambos segmentos.

Las tarifas de fletamento por tiempo han seguido una tendencia similar, con descensos en ambos semestres de 2025, aunque los tanqueros de crudo han mostrado una reciente recuperación. Los precios de buques de cinco años se han mantenido por debajo de los niveles de 2024, y los activos de tanqueros de productos han sufrido una mayor depreciación.

Contexto macroeconómico

El panorama económico global muestra mayor resiliencia, con el Fondo Monetario Internacional elevando su proyección de crecimiento mundial para 2025 a 3,2%. Sin embargo, persisten señales de debilidad en el consumo y presiones sobre la confianza de los hogares.

La Agencia Internacional de Energía aumentó ligeramente sus proyecciones de demanda de petróleo para 2025 y 2026, aunque con menores tasas de crecimiento respecto de estimaciones anteriores. Paralelamente, se anticipa un exceso de oferta que podría llevar los precios del crudo Brent hasta los US$55 por barril en el primer trimestre de 2026.

Según BIMCO, precios más bajos podrían motivar una mayor acumulación de inventarios, lo que apoyaría la demanda de transporte marítimo de crudo en los próximos años.

