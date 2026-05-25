En un escenario internacional marcado por tensiones en Medio Oriente y la consecuente volatilidad en los precios del petróleo y del bunker, Maritime Week Americas 2026 convirtió a Panamá en un necesario encuentro de análisis del momento y de las proyecciones de este ámbito desde una perspectiva regional. El evento, realizado del 18 al 21 de mayo en el InterContinental Miramar y organizado por ship.energy, se desarrolló bajo el lema “impulsando la resiliencia en un mundo cambiante”, convocó a compradores de combustible marino, proveedores, traders y profesionales del sector y contó con la presencia de MundoMaritimo como media partner.

El programa de Maritime Week Americas 2026 combinó conferencias especializadas, paneles de discusión, sesiones técnicas, seminarios, espacios de networking, actividades de formación y visitas técnicas orientadas a los principales desafíos del sector marítimo, portuario, logístico y de bunkering en las Américas. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a geopolítica, regulación marítima internacional, combustibles tradicionales y alternativos, transición energética, infraestructura portuaria, gestión hídrica, seguridad operacional y resiliencia de las cadenas de suministro. La agenda también incluyó visitas a las esclusas de Agua Clara y Pedro Miguel del Canal de Panamá, así como una visita a una nave tanquera de Monjasa.

Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, quien participó de manera virtual en la jornada inaugural de la conferencia, centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la resiliencia del transporte marítimo frente a un escenario global marcado por tensiones geopolíticas, al señalar que “la situación actual recuerda cuán interconectado está el sistema marítimo mundial. La digitalización, las nuevas tecnologías y los nuevos combustibles están redefiniendo la industria”, señaló Domínguez. Por su parte Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, advirtió que la disminución de las precipitaciones está afectando la disponibilidad de agua dulce necesaria para la operación de la vía interoceánica y el abastecimiento de la población, alertando que la presión sobre los recursos hídricos seguirá aumentando y que postergar soluciones hará más compleja y costosa la situación en el futuro.

Panamá: Más allá de su posición geográfica

Durante el ciclo de paneles se profundizó en la situación actual de Panamá en la industria marítima global, donde se abordó cómo el país puede trascender su ventaja geográfica y convertirla en una estrategia de desarrollo marítimo, energético y logístico de largo plazo. En esa línea, Rodolfo Sabonge, director general de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, participó en una discusión centrada en la gestión hídrica, nuevas terminales de transbordo, el eventual desarrollo de un gasoducto intraoceánico, el crecimiento del sector cruceros y el fortalecimiento de Panamá como hub regional.

Uno de los temas centrales fue la capacidad futura del canal de Panamá frente al crecimiento del tránsito marítimo, los nuevos combustibles y las restricciones hídricas. Ilya Espino de Marotta, recientemente designada como la próxima administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, explicó que la vía interoceánica trabaja en optimizar su infraestructura actual, mientras analiza tecnologías y ajustes operacionales que permitan atender buques de mayor tamaño. “El Canal de Panamá trabaja en optimizar su infraestructura actual para responder a una demanda creciente, sin perder de vista la limitación hídrica. Con proyectos como Río Indio, nuevas tecnologías, corredores verdes y mecanismos como el NetZero Slot, Panamá busca prepararse para los combustibles del futuro y consolidarse como un hub de energía verde”, señaló.

En esa misma línea, Enrique Piqueras, CEO de PSA Panama, planteó que el futuro competitivo del país no dependerá únicamente de su infraestructura, sino de su capacidad para convertir la sostenibilidad ambiental y la seguridad en ventajas estratégicas. Desde la perspectiva portuaria, advirtió que la electrificación, la automatización y la reducción de emisiones requieren una matriz energética capaz de acompañar el crecimiento operativo. “Panamá debe asumir la sostenibilidad ambiental y la seguridad como ventajas competitivas, no como simples obligaciones regulatorias. Necesitamos un lugar donde todos quieran venir porque somos los mejores”, sostuvo.

Bunkering, transición energética y liderazgo regional

Durante la conferencia también se analizó el mercado de bunkering en las Américas, particularmente la disponibilidad de combustibles tradicionales y alternativos, la infraestructura portuaria, la certificación, la seguridad operacional y la fragmentación regulatoria regional. Los panelistas coincidieron en que la transición energética no puede avanzar únicamente por mandato normativo: requiere disponibilidad real de producto, terminales preparadas, logística confiable, trazabilidad y combustibles seguros para las tripulaciones y los motores. En la oportunidad se coincidió en que para América Latina, el reto es doble: mantener competitividad en los mercados tradicionales, mientras se prepara para el ingreso de combustibles alternativos como el LNG, biofuel, metanol, amoníaco y otros que aún enfrentan barreras de escala, costo y certificación.

En ese contexto, Alexis Rodríguez, Strategic Advisor de Next Bridge Advisors, planteó que el gran desafío para Panamá y la región será pasar de un modelo tradicional de hub portuario a un hub energético, capaz de integrar electrificación, suministro de potencia, infraestructura para combustibles alternativos y mayor capacidad de distribución regional. Advirtió además que la transición energética está modificando la competencia entre puertos y que la gobernanza será clave, ya que la lentitud en la toma de decisiones puede abrir espacio para que otros países capturen el valor añadido que demandan las navieras y los propietarios de carga frente a nuevas regulaciones en Europa y Estados Unidos.

El cierre del encuentro reforzó la idea de que Panamá mantiene una posición estratégica dentro del mapa marítimo regional, pero también que su liderazgo dependerá de decisiones concretas en infraestructura, agua, energía, seguridad y sostenibilidad. Llewellyn Bankes-Hughes, CEO y fundador de ship.energy, destacó la adhesión de la industria al desarrollo el evento. “El balance de Maritime Week Americas 2026 es tremendamente positivo, tanto por la calidad de las intervenciones como por la respuesta de la industria. La alta participación confirma el valor de Panamá como sede estratégica para el diálogo marítimo, energético y de bunkering en las Américas”, destacó.

Por MundoMarítimo