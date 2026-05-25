En un escenario internacional marcado por tensiones en Medio Oriente y la consecuente volatilidad en los precios del petróleo y del bunker, Maritime Week Americas 2026 convirtió a Panamá en un necesario encuentro de análisis del momento y de las proyecciones de este ámbito desde una perspectiva regional. El evento, realizado del 18 al 21 de mayo en el InterContinental Miramar y organizado por ship.energy, se desarrolló bajo el lema “impulsando la resiliencia en un mundo cambiante”, convocó a compradores de combustible marino, proveedores, traders y profesionales del sector y contó con la presencia de MundoMaritimo como media partner.
El programa de Maritime Week Americas 2026 combinó conferencias especializadas, paneles de discusión, sesiones técnicas, seminarios, espacios de networking, actividades de formación y visitas técnicas orientadas a los principales desafíos del sector marítimo, portuario, logístico y de bunkering en las Américas. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a geopolítica, regulación marítima internacional, combustibles tradicionales y alternativos, transición energética, infraestructura portuaria, gestión hídrica, seguridad operacional y resiliencia de las cadenas de suministro. La agenda también incluyó visitas a las esclusas de Agua Clara y Pedro Miguel del Canal de Panamá, así como una visita a una nave tanquera de Monjasa.
Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, quien participó de manera virtual en la jornada inaugural de la conferencia, centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la resiliencia del transporte marítimo frente a un escenario global marcado por tensiones geopolíticas, al señalar que “la situación actual recuerda cuán interconectado está el sistema marítimo mundial. La digitalización, las nuevas tecnologías y los nuevos combustibles están redefiniendo la industria”, señaló Domínguez. Por su parte Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, advirtió que la disminución de las precipitaciones está afectando la disponibilidad de agua dulce necesaria para la operación de la vía interoceánica y el abastecimiento de la población, alertando que la presión sobre los recursos hídricos seguirá aumentando y que postergar soluciones hará más compleja y costosa la situación en el futuro.
Panamá: Más allá de su posición geográfica
Durante el ciclo de paneles se profundizó en la situación actual de Panamá en la industria marítima global, donde se abordó cómo el país puede trascender su ventaja geográfica y convertirla en una estrategia de desarrollo marítimo, energético y logístico de largo plazo. En esa línea, Rodolfo Sabonge, director general de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, participó en una discusión centrada en la gestión hídrica, nuevas terminales de transbordo, el eventual desarrollo de un gasoducto intraoceánico, el crecimiento del sector cruceros y el fortalecimiento de Panamá como hub regional.
Uno de los temas centrales fue la capacidad futura del canal de Panamá frente al crecimiento del tránsito marítimo, los nuevos combustibles y las restricciones hídricas. Ilya Espino de Marotta, recientemente designada como la próxima administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, explicó que la vía interoceánica trabaja en optimizar su infraestructura actual, mientras analiza tecnologías y ajustes operacionales que permitan atender buques de mayor tamaño. “El Canal de Panamá trabaja en optimizar su infraestructura actual para responder a una demanda creciente, sin perder de vista la limitación hídrica. Con proyectos como Río Indio, nuevas tecnologías, corredores verdes y mecanismos como el NetZero Slot, Panamá busca prepararse para los combustibles del futuro y consolidarse como un hub de energía verde”, señaló.
En esa misma línea, Enrique Piqueras, CEO de PSA Panama, planteó que el futuro competitivo del país no dependerá únicamente de su infraestructura, sino de su capacidad para convertir la sostenibilidad ambiental y la seguridad en ventajas estratégicas. Desde la perspectiva portuaria, advirtió que la electrificación, la automatización y la reducción de emisiones requieren una matriz energética capaz de acompañar el crecimiento operativo. “Panamá debe asumir la sostenibilidad ambiental y la seguridad como ventajas competitivas, no como simples obligaciones regulatorias. Necesitamos un lugar donde todos quieran venir porque somos los mejores”, sostuvo.
Bunkering, transición energética y liderazgo regional
Durante la conferencia también se analizó el mercado de bunkering en las Américas, particularmente la disponibilidad de combustibles tradicionales y alternativos, la infraestructura portuaria, la certificación, la seguridad operacional y la fragmentación regulatoria regional. Los panelistas coincidieron en que la transición energética no puede avanzar únicamente por mandato normativo: requiere disponibilidad real de producto, terminales preparadas, logística confiable, trazabilidad y combustibles seguros para las tripulaciones y los motores. En la oportunidad se coincidió en que para América Latina, el reto es doble: mantener competitividad en los mercados tradicionales, mientras se prepara para el ingreso de combustibles alternativos como el LNG, biofuel, metanol, amoníaco y otros que aún enfrentan barreras de escala, costo y certificación.
En ese contexto, Alexis Rodríguez, Strategic Advisor de Next Bridge Advisors, planteó que el gran desafío para Panamá y la región será pasar de un modelo tradicional de hub portuario a un hub energético, capaz de integrar electrificación, suministro de potencia, infraestructura para combustibles alternativos y mayor capacidad de distribución regional. Advirtió además que la transición energética está modificando la competencia entre puertos y que la gobernanza será clave, ya que la lentitud en la toma de decisiones puede abrir espacio para que otros países capturen el valor añadido que demandan las navieras y los propietarios de carga frente a nuevas regulaciones en Europa y Estados Unidos.
El cierre del encuentro reforzó la idea de que Panamá mantiene una posición estratégica dentro del mapa marítimo regional, pero también que su liderazgo dependerá de decisiones concretas en infraestructura, agua, energía, seguridad y sostenibilidad. Llewellyn Bankes-Hughes, CEO y fundador de ship.energy, destacó la adhesión de la industria al desarrollo el evento. “El balance de Maritime Week Americas 2026 es tremendamente positivo, tanto por la calidad de las intervenciones como por la respuesta de la industria. La alta participación confirma el valor de Panamá como sede estratégica para el diálogo marítimo, energético y de bunkering en las Américas”, destacó.
Por MundoMarítimo
Maritime Week Americas 2026 reunirá en Panamá a líderes del sector marítimo y del negocio del bunkering
Maritime Week Americas 2026 confirma la presencia de más de 250 delegados de 126 compañías y 31 países
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.