El etanol está ganando terreno como una alternativa para la descarbonización del transporte marítimo, impulsado por su amplia disponibilidad, menores costos y compatibilidad con tecnologías existentes. En ese contexto, Maersk y la minera brasileña Vale han comenzado a evaluar o implementar este combustible como parte de sus estrategias para reducir emisiones, en un contexto marcado por la incertidumbre en los mercados energéticos y las presiones regulatorias para disminuir la huella de carbono del sector, reportó Reuters.
El renovado interés por el etanol coincide con la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y las preocupaciones sobre la seguridad del suministro energético, agravadas por las tensiones en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz. Según Chris Chatterton, asesor marítimo del Global Centre for Green Fuels (GCGF), este escenario fortalece la necesidad de diversificar las fuentes energéticas utilizadas por la industria naviera.
A diferencia de otras alternativas de bajas emisiones, el etanol puede incorporarse gradualmente mediante mezclas con metanol en buques ya preparados para operar con este combustible, sin requerir modificaciones significativas ni inversiones elevadas en nuevas tecnologías. Esta característica lo convierte en una opción atractiva para armadores que buscan avanzar en sus objetivos de reducción de emisiones sin comprometer la flexibilidad operativa de sus flotas.
Pruebas operacionales y nuevos proyectos
Maersk completó durante el primer trimestre sus dos primeras travesías utilizando etanol al 100%, tras haber realizado previamente ensayos con mezclas de 10% y 50% de este combustible en un buque diseñado para operar tanto con metanol como con fuel oil . La línea naviera considera al etanol como un complemento del metanol, combustible que ha ganado protagonismo en los últimos años, pero cuya variante verde continúa enfrentando limitaciones de disponibilidad.
Por su parte, X-Press Feeders también realizó pruebas con una mezcla compuesta por 10% de etanol y 90% de metanol en un portacontenedores que operó en Róterdam.
En tanto, Vale informó que contrató a la empresa china Shandong Shipping Corp para la construcción de dos buques graneleros capaces de operar indistintamente con etanol, metanol o fuel oil pesado, ampliando así las opciones de combustibles alternativos para el transporte de mineral de hierro.
Compatibilidad tecnológica impulsa adopción
Fabricantes de motores marinos, entre ellos Everllence, destacan que el etanol puede utilizarse en motores compatibles con metanol sin necesidad de realizar grandes adaptaciones, una ventaja que podría acelerar su incorporación en el mercado.
De acuerdo con datos de DNV, la flota mundial de buques capaces de operar con metanol crecerá desde 107 unidades registradas en 2025 hasta alrededor de 450 en 2030. De ese total, 313 corresponden a nuevas construcciones actualmente en libro de órdenes.
Desde el GCGF señalan que las restricciones de oferta de metanol verde seguirán siendo un desafío en el corto plazo. En ese contexto, el etanol surge como una alternativa complementaria para facilitar la transición energética del transporte marítimo. Según Chatterton, la propia Maersk ha identificado la disponibilidad de metanol como uno de los principales obstáculos para ampliar el uso de combustibles alternativos, razón por la cual el etanol está comenzando a incorporarse dentro de la ecuación energética del sector.
Por MundoMaritimo
Mayor operador de etanol del mundo proyecta que demanda aumente en un 50% en EE.UU.
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.