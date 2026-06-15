El etanol está ganando terreno como una alternativa para la descarbonización del transporte marítimo, impulsado por su amplia disponibilidad, menores costos y compatibilidad con tecnologías existentes. En ese contexto, Maersk y la minera brasileña Vale han comenzado a evaluar o implementar este combustible como parte de sus estrategias para reducir emisiones, en un contexto marcado por la incertidumbre en los mercados energéticos y las presiones regulatorias para disminuir la huella de carbono del sector, reportó Reuters.

El renovado interés por el etanol coincide con la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y las preocupaciones sobre la seguridad del suministro energético, agravadas por las tensiones en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz. Según Chris Chatterton, asesor marítimo del Global Centre for Green Fuels (GCGF), este escenario fortalece la necesidad de diversificar las fuentes energéticas utilizadas por la industria naviera.

A diferencia de otras alternativas de bajas emisiones, el etanol puede incorporarse gradualmente mediante mezclas con metanol en buques ya preparados para operar con este combustible, sin requerir modificaciones significativas ni inversiones elevadas en nuevas tecnologías. Esta característica lo convierte en una opción atractiva para armadores que buscan avanzar en sus objetivos de reducción de emisiones sin comprometer la flexibilidad operativa de sus flotas.

Pruebas operacionales y nuevos proyectos

Maersk completó durante el primer trimestre sus dos primeras travesías utilizando etanol al 100%, tras haber realizado previamente ensayos con mezclas de 10% y 50% de este combustible en un buque diseñado para operar tanto con metanol como con fuel oil . La línea naviera considera al etanol como un complemento del metanol, combustible que ha ganado protagonismo en los últimos años, pero cuya variante verde continúa enfrentando limitaciones de disponibilidad.

Por su parte, X-Press Feeders también realizó pruebas con una mezcla compuesta por 10% de etanol y 90% de metanol en un portacontenedores que operó en Róterdam.

En tanto, Vale informó que contrató a la empresa china Shandong Shipping Corp para la construcción de dos buques graneleros capaces de operar indistintamente con etanol, metanol o fuel oil pesado, ampliando así las opciones de combustibles alternativos para el transporte de mineral de hierro.

Compatibilidad tecnológica impulsa adopción

Fabricantes de motores marinos, entre ellos Everllence, destacan que el etanol puede utilizarse en motores compatibles con metanol sin necesidad de realizar grandes adaptaciones, una ventaja que podría acelerar su incorporación en el mercado.

De acuerdo con datos de DNV, la flota mundial de buques capaces de operar con metanol crecerá desde 107 unidades registradas en 2025 hasta alrededor de 450 en 2030. De ese total, 313 corresponden a nuevas construcciones actualmente en libro de órdenes.

Desde el GCGF señalan que las restricciones de oferta de metanol verde seguirán siendo un desafío en el corto plazo. En ese contexto, el etanol surge como una alternativa complementaria para facilitar la transición energética del transporte marítimo. Según Chatterton, la propia Maersk ha identificado la disponibilidad de metanol como uno de los principales obstáculos para ampliar el uso de combustibles alternativos, razón por la cual el etanol está comenzando a incorporarse dentro de la ecuación energética del sector.

Por MundoMaritimo