Everllence y Vale, productor mundial de mineral de hierro, cobre y níquel, y operador logístico de Brasil, han firmado un acuerdo de cooperación para el desarrollo del etanol como combustible marino.

Según los términos del acuerdo, ambas compañías desarrollarán un avanzado motor propulsado por etanol, basado en la probada plataforma Everllence B&W ME-LGI (-Liquid Gas Injection), diseñado para ofrecer una alternativa sostenible y viable a los motores convencionales de combustible fósil. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer una solución que combine la responsabilidad medioambiental con la competitividad en el mercado, aprovechando las propiedades únicas del etanol.

Entre ellas se incluyen la neutralidad del ciclo de vida y la reducción de las emisiones de carbono en comparación con los combustibles fósiles. Además, el etanol no contiene azufre, tiene una toxicidad muy baja, es biodegradable y soluble en agua. Por último, es líquido a temperatura y presión ambiente, lo que permite utilizar procedimientos de manipulación estandarizados durante el abastecimiento y el manejo a bordo, simplificando estas operaciones que requieren mucho tiempo.

Además, se ajusta a la estrategia multicombustible y preparada para el futuro de Vale de aumentar la flexibilidad de su flota fletada y fomentar soluciones para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ambas compañías afirman que el acuerdo se basa en su larga relación estratégica y en su ambición compartida de impulsar soluciones sostenibles en el transporte marítimo.

Al respecto, Christian Ludwig, vicepresidente y director de Ventas y Promoción Global del negocio de motores de dos tiempos de Everllence, declaró que “es un placer llegar a este acuerdo con Vale, una compañía ampliamente reconocida como una firme defensora mundial del etanol como combustible de transición energética. Esto es especialmente cierto en Brasil y China, dos mercados en los que esperamos que esta colaboración tenga una gran repercusión. Por nuestra parte, consideramos a Vale un socio estratégico clave, no solo en el ámbito del etanol, sino en general, y estamos muy contentos de apoyar su ambiciosa estrategia de flota. Este acuerdo representa un hito en el camino hacia la descarbonización del transporte marítimo a gran escala, aprovechando el etanol como una vía comercialmente escalable y de importancia mundial”.

Antecedentes

Everllence ya había demostrado su posición de liderazgo en el mercado del etanol con dos anuncios, en septiembre y diciembre de 2025, respectivamente. El primero fue la operación satisfactoria con etanol, en todos los puntos de carga, de un motor ME-LGIM (metanol con inyección de gas líquido) de dos tiempos y 90 mm de diámetro en Japón; el segundo fue el funcionamiento satisfactorio con etanol, en todos los puntos de carga, de un generador de cuatro tiempos y 21/31 de combustible dual en las instalaciones de pruebas de la compañía en Dinamarca.

Ole Pyndt Hansen, vicepresidente sénior y director de I+D de motores de dos tiempos de Everllence, afirmó que “con múltiples tecnologías de combustible dual ya en servicio y un motor propulsado por amoníaco a punto de alcanzar la madurez comercial, Everllence afianza su posición como desarrollador líder mundial de motores en el segmento marítimo de dos tiempos. Ahora que nuestra atención se centra en el etanol, nuestro equipo de I+D acaba de regresar de una campaña de pruebas de motores de dos semanas en Japón, con datos que refuerzan aún más nuestra confianza en las soluciones basadas en el etanol”.

Agregó que “las pruebas anteriores mostraron un gran potencial y, con estos nuevos datos, ahora estamos ampliando las vías técnicas para incorporar las plataformas de motores G70 y/o G80. Ambas compañías consideramos esta cooperación como un paso estratégico para apoyar la expansión de la construcción de nuevos buques de Vale con tecnologías de motores escalables y preparadas para el futuro”.

Por MundoMaritimo