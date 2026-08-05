La confiabilidad de los itinerarios de las líneas navieras mostró una recuperación durante el segundo trimestre de 2026, aunque la tendencia positiva perdió fuerza en junio. Así lo señala el más reciente análisis de Xeneta, que indica que el desempeño global alcanzó un 39% de arribos a tiempo en mayo —el tercer avance mensual consecutivo— antes de retroceder a 37% en junio.
De acuerdo con el análisis, el desempeño de mayo representó el nivel más cercano al umbral de 40% desde diciembre de 2023. Asimismo, el retraso promedio descendió a 3,4 días, el menor registrado desde julio de 2025. Sin embargo, en junio la confiabilidad disminuyó en dos puntos porcentuales y el retraso promedio aumentó a 3,6 días.
Pese a ello, Xeneta considera que “la recuperación global es real” pero que “el impulso simplemente se estancó”. El análisis también advierte que los propietarios de carga continúan expuestos a los efectos de una estricta gestión de capacidad por parte de las líneas navieras, en un contexto de tarifas todavía muy inestables.
En este escenario, el volumen de cancelaciones de itinerarios (blank sailings) mostró señales de moderación. Durante junio representó el 9% de la capacidad programada, equivalente a 890.000 TEUs, por debajo del 12% registrado en el mismo mes de 2025.
Desempeño de las líneas navieras
A nivel de líneas navieras, Maersk encabezó el ranking con una confiabilidad promedio de 58% durante el segundo trimestre, seguida muy de cerca por Hapag-Lloyd, con 57%. Ambas superaron por más de 10 puntos porcentuales a CMA CGM, que ocupó el tercer lugar con 46%.
Los socios de Gemini Cooperation, Maersk y Hapag-Lloyd, mantuvieron un desempeño estable en junio, al igual que ONE, Wan Hai Lines y HMM, mientras que la mayoría de las demás líneas navieras navieras registró retrocesos.
Las excepciones fueron ZIM y MSC, que mejoraron dos puntos porcentuales respecto de mayo.
En términos de recuperación frente al primer trimestre, Maersk fue la línea naviera con el mayor avance, al incrementar su confiabilidad en 10 puntos porcentuales hasta 58%, desempeño igualado por HMM, aunque esta última alcanzó un promedio de 26%. En contraste, Wan Hai Lines fue la única que empeoró sus resultados respecto del trimestre anterior, al caer seis puntos porcentuales hasta 15%.
Alianzas navieras
Entre las alianzas, Gemini Cooperation volvió a registrar el mejor desempeño, con un promedio de puntualidad de 69% durante el segundo trimestre y un retraso medio de apenas 1,1 días.
Por su parte, Ocean Alliance protagonizó la mayor recuperación entre las redes operativas, al aumentar su confiabilidad en 15 puntos porcentuales hasta alcanzar un 43%.
Según Xeneta, parte de esta diferencia responde a las estrategias de gestión de capacidad. “La política de Gemini de evitar las cancelaciones de itinerarios ha sido un factor clave para sostener su consistencia, aunque ello haga que sus mejoras mensuales parezcan más moderadas frente a otros competidores”, indica el informe.
La consultora añade que las alianzas que recurren con mayor intensidad a la cancelación de itinerarios mediante blank sailings pueden mostrar mejores indicadores de confiabilidad, aunque otros parámetros, como los retrasos crónicos, reflejan con mayor precisión la realidad operacional.
Desempeño por rutas
Entre las principales rutas marítimas, la Costa Este de Sudamérica (ECSA) registró la mayor confiabilidad del segundo trimestre, con un 54% de arribos a tiempo, tras mejorar 17 puntos porcentuales respecto del primer trimestre. La Costa Oeste de Sudamérica (WCSA) alcanzó un 48%.
La ruta Lejano Oriente-Europa protagonizó el segundo mayor avance, con un incremento de 14 puntos porcentuales hasta 39%, mientras que los servicios entre Lejano Oriente-Norteamérica y Europa-Norteamérica mejoraron siete puntos porcentuales cada uno.
En contraste, Medio Oriente fue la única región que empeoró su desempeño durante el período, cerrando el segundo trimestre con apenas un 25% de confiabilidad debido a las disrupciones operacionales que afectan la zona.
Por MundoMaritimo
MSC, Hapag-Lloyd y Maersk lideraron la movilización de contenedores en Chile en 2025
Hapag-Lloyd y Gemini Cooperation lideraron en confiabilidad de itinerarios durante marzo
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