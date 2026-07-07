Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron el inicio de un retorno gradual al Mar Rojo y al Canal de Suez para uno de los servicios de su alianza Gemini Cooperation, marcando el primer paso concreto hacia la normalización de la principal ruta marítima entre Asia y Europa tras más de dos años de desvíos por el Cabo de Buena Esperanza debido a la crisis de seguridad en la región.

Según informó Maersk, la medida "se produce tras exhaustivas evaluaciones de la situación de seguridad en la zona del Mar Rojo" y representa "un paso hacia un retorno gradual a una red de servicios a través de Suez".

Primer servicio volverá a cruzar Suez

El cambio afectará inicialmente al servicio ‘AE15’, que conecta Asia con el Mediterráneo y Europa. De acuerdo con Hapag-Lloyd, el restablecimiento de esta ruta permitirá reducir en aproximadamente cuatro semanas la duración del viaje respecto del itinerario que bordea el sur de África.

El primer buque que modificará su recorrido será el “Majestic Maersk”, que actualmente navega en las proximidades de Omán, según datos de seguimiento marítimo.

No obstante, Maersk aclaró que, por ahora, no existen planes para modificar el resto de los servicios operados por Gemini Cooperation. La línea naviera añadió que cualquier expansión del retorno al mar Rojo dependerá de que se mantenga la estabilidad en la zona y de que no se produzca una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

Los portacontenedores comenzaron a evitar los tránsitos en el Mar Rojo a finales de 2023, tras los ataques lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra naves comerciales. Si bien algunas navieras evaluaban retomar la ruta a comienzos de este año, el conflicto entre Irán e Israel volvió a elevar los riesgos para la navegación en la región.

Mercado anticipa presión sobre las tarifas

La ruta por el Canal de Suez y el Mar Rojo constituye el enlace marítimo más rápido entre Europa y Asia y, antes del inicio de la crisis, concentraba cerca del 10% del comercio marítimo mundial, según datos de Clarksons Research.

El desvío de los buques por el Cabo de Buena Esperanza incrementó los tiempos de navegación, el consumo de combustible y los costos operacionales, además de absorber capacidad de la flota mundial. Junto con una sólida demanda previa a la temporada alta del transporte marítimo, estos factores impulsaron un fuerte aumento de las tarifas spot durante las últimas semanas.

Acciones a la baja

Precisamente, la expectativa de que el regreso gradual a Suez permita una utilización más eficiente de la capacidad explica la reacción negativa de los inversionistas. Las acciones de Maersk llegaron a caer hasta un 9%, mientras que las de Hapag-Lloyd retrocedieron hasta un 4,6% tras el anuncio.

En esa línea, el analista Haider Anjum, de Jyske Bank, señaló que esta decisión constituye "el primer paso que allanará el camino para un retorno completo al Mar Rojo hacia finales de este año".

Añadió que una normalización total de la vía, sumada a la incorporación de nuevos buques prevista para 2027 y 2028, "debería ejercer presión sobre las tarifas de flete y, en consecuencia, sobre las ganancias de las líneas navieras".

Por MundoMaritimo