Las acciones de ocho de las once líneas navieras— principales y medianas— de contenedores analizadas por Alphaliner alcanzaron máximos de 52 semanas durante agosto y septiembre, tras la publicación de sólidos resultados del segundo trimestre. Entre ellas destacó Maersk, cuyo aumento de tarifas y utilidades operativas impulsaron mejores evaluaciones de los analistas y una capitalización bursátil superior a US$50.000 millones el 22 de septiembre.
Según la consultora, “ocho operadores vieron cómo el precio de sus acciones alcanzaba máximos anuales en las semanas siguientes” de la presentación de sus resultados. Las excepciones fueron Hapag-Lloyd, HMM y Yang Ming, cuyas acciones habían registrado sus máximos en marzo.
El análisis señala que las condiciones del mercado han reforzado las perspectivas de las líneas navieras. En particular, “las señales de una demanda robusta, las continuas disrupciones geopolíticas y la persistente congestión portuaria han elevado las expectativas de que se mantengan tarifas sólidas”, sostiene Alphaliner.
Alzas de tarifas benefician a Maersk
Las perspectivas de Maersk fueron revisadas rápidamente por los bancos después de registrar utilidades operativas de US$935 millones en su negocio de transporte marítimo durante el segundo trimestre. En el mismo período, sus tarifas aumentaron un 22% interanual, un incremento que, de acuerdo con la consultora, fue considerablemente superior al de las demás líneas navieras.
Durante septiembre, seis analistas de mercado elevaron sus precios objetivo para las acciones del grupo: HSBC, Morgan Stanley, Fearnley Securities, Citi, Goldman Sachs y Kepler Cheuvreux. Además, HSBC y Fearnley Securities asignaron una recomendación de compra. HSBC volvió posteriormente a aumentar su precio objetivo, hasta las 27.000 coronas danesas (DKK).
Las mejores valoraciones no responden únicamente a las expectativas favorables para el mercado durante el resto del año. Alphaliner también destaca que Maersk ha sido “particularmente eficaz en captar los efectos positivos de unas tarifas más altas”.
La consultora vincula ese desempeño con el aumento de la proporción de capacidad de transporte marítimo de Maersk expuesta al mercado spot, que ahora alcanza el 56%, así como con el efecto de inversiones digitales cuyos detalles no se especifican en el análisis.
La confianza de los inversionistas llevó a que la capitalización bursátil de Maersk superara los US$50.000 millones el 22 de septiembre. Según Alphaliner, esta es apenas la cuarta vez, considerando años distintos, que la naviera alcanza ese nivel.
Los antecedentes corresponden a 2021 y 2022, durante la pandemia de Covid-19, y a 2014, cuando ese desempeño estuvo parcialmente asociado a importantes devoluciones de capital a los accionistas.
El máximo citado por la consultora se registró en 2022, en el punto más alto del mercado, cuando Maersk alcanzó una capitalización bursátil de DKK441.000 millones, equivalentes a US$67.000 millones.
Por MundoMaritimo
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