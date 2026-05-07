Maersk presentó sólidos resultados durante el primer trimestre de 2026, impulsados por el crecimiento de volúmenes en todos sus segmentos de negocio, mejoras operativas y medidas de control de costos, en un contexto marcado por la volatilidad geopolítica y la persistente presión sobre las tarifas de transporte marítimo.

La compañía reportó un EBIT de US$340 millones y un EBITDA de US$1.800 millones, resultados inferiores a los registrados en igual período del año anterior, aunque con una mejora respecto del cierre de 2025. El margen EBIT alcanzó 2,6%, superando el 0,9% registrado en el cuarto trimestre de 2025.

Uno de los principales impulsores del desempeño fue el crecimiento de la demanda de transporte de contenedores durante el trimestre, especialmente debido al dinamismo de las exportaciones desde China. En ese escenario, Maersk logró incrementar volúmenes en sus tres áreas de negocio: Transporte Marítimo, Logística y Servicios, y Terminales.

El CEO de Maersk, Vincent Clerc, destacó que “vimos una demanda sólida en la mayoría de las regiones durante el trimestre, lo que impulsó un buen crecimiento de volúmenes en nuestros tres segmentos”. Añadió que, pese a la alta volatilidad del mercado y el exceso de capacidad existente en la industria naviera, la compañía ha logrado sostener un desempeño resiliente gracias a una estricta disciplina de costos.

En particular, Clerc subrayó la capacidad de adaptación de la red marítima de Maersk frente a las disrupciones derivadas del conflicto en Medio Oriente. “La flexibilidad de nuestra red marítima sigue marcando una diferencia real: logramos reducir el costo unitario marítimo [Costo por TEU] en un 7%, incluso en medio de disrupciones derivadas del conflicto en Medio Oriente”, señaló.

En Transporte Marítimo, Maersk obtuvo un crecimiento de volúmenes de 9,3%, superando al mercado global, junto con una utilización de activos de 96%. Sin embargo, el segmento continuó enfrentando presión sobre los fletes debido al exceso de capacidad en la industria. El EBIT del negocio marítimo se ubicó en US$-192 millones, aunque mostró una mejora frente a los US$-153 millones registrados en el cuarto trimestre de 2025.

La compañía explicó que los costos operativos se mantuvieron estables gracias a eficiencias operacionales y menores costos de combustible, factores que ayudaron a compensar parcialmente la caída de tarifas.

Por su parte, el segmento de Logística y Servicios continuó fortaleciendo sus resultados, con un crecimiento de ingresos de 8,7% y una mejora interanual del margen EBIT por octavo trimestre consecutivo. El EBIT del área alcanzó US$173 millones.

Según la compañía, este desempeño estuvo impulsado principalmente por la evolución positiva de productos como Transporte Aéreo y Middle Mile, junto con medidas estructurales de eficiencia y control de costos.

En Terminales, Maersk también registró resultados positivos, con un crecimiento de volúmenes de 4,3% y un aumento de ingresos de 6,7%. El EBIT del segmento llegó a US$436 millones, superando ampliamente el resultado del trimestre previo.

La compañía indicó que el incremento en ingresos por movimiento estuvo favorecido por mejores tarifas, efectos cambiarios positivos y una mejor mezcla de terminales operadas, aunque parcialmente compensado por menores ingresos asociados a almacenamiento.

Estratagia de renovación y expansión

En materia de inversiones, durante el trimestre Maresk ordenó ocho buques de 18.600 TEUs equipados con motores dual fuel, capaces de operar tanto con combustible convencional como con gas licuado natural (GNL). Las entregas están previstas entre 2029 y 2030.

Asimismo, avanzó en proyectos logísticos y portuarios en distintos mercados. Entre ellos destacó la inauguración de World Gateway II en Singapur, una instalación logística de 1,1 millones de pies cuadrados orientada a fortalecer la capacidad en Asia-Pacífico.

En el negocio portuario, APM Terminals registró avances en proyectos estratégicos en Brasil, Vietnam, México, Arabia Saudita y Alemania. En México, por ejemplo, se inauguró la Fase II del terminal de Lázaro Cárdenas y comenzó la construcción de la Fase III, respaldada por una inversión adicional de US$350 millones.

Pese a la incertidumbre derivada del escenario geopolítico y del impacto que podría tener una eventual reapertura del Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz sobre la oferta de capacidad marítima, Maersk mantuvo sin cambios sus proyecciones financieras para 2026 con las siguientes estimaciones: EBITDA: US$4.500 millones – US$7.500 millones; EBIT: US$-1.500 millones - USS-1.500 millones-US$1.000 millones; Flujo de Caja Libre (+ -) US$-3.000 millones; Capex 2025-2026: US$10.000 millones – US$11.000 millones; Capex 2026- 2027: US$10.000 millones – US11.000 millones.

La compañía prevé que el mercado global de contenedores crecerá entre un 2% y un 4% durante el año y espera evolucionar en línea con ese desempeño, aunque advirtió que la incorporación de nuevos buques seguirá ejerciendo presión sobre el equilibrio entre oferta y demanda en la industria.

Por MundoMaritimo