Maersk lanzó una solución integrada de cadena de frío para las exportaciones chilenas de frutas reguladas con destino a la Costa Este de Estados Unidos, articulando en un solo servicio las operaciones en origen, el transporte marítimo, la gestión portuaria, la fumigación en destino, la logística terrestre y el almacenamiento refrigerado. El modelo, desarrollado junto a Oppy y el Puerto de Wilmington, busca reducir cuellos de botella, mejorar la trazabilidad y agilizar el flujo de la carga hacia las regiones del Atlántico Medio y el Sudeste del país.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con el proveedor de frutas frescas Oppy y el Puerto de Wilmington, con el objetivo de resolver uno de los principales desafíos de la logística de productos perecederos: la limitada capacidad de fumigación en los principales puntos de ingreso a Estados Unidos. Mediante la coordinación de los distintos eslabones de la cadena logística, Maersk busca acelerar la llegada de la carga al mercado, aumentar la transparencia del proceso y mejorar la confiabilidad para mercancías sensibles a la temperatura.

Uno de los principales cambios del modelo consiste en trasladar la fumigación desde el origen o desde puertos de ingreso congestionados hacia el destino. En el caso de productos regulados, como las uvas, este tratamiento es obligatorio para acceder al mercado estadounidense y, tradicionalmente, ha implicado mayores tiempos de permanencia, retrasos y un mayor riesgo para la calidad de la fruta. Con la nueva solución, la fumigación se integra a las operaciones posteriores de la cadena de frío, reduciendo cuellos de botella y mejorando la previsibilidad de la cadena de suministro.

"Esta solución fue diseñada de extremo a extremo, desde la manipulación en origen en Chile hasta la entrega en Estados Unidos. Al coordinar el transporte marítimo, las operaciones portuarias, la fumigación, el almacenamiento y la logística terrestre, podemos ofrecer a nuestros clientes mayor visibilidad y control, permitiéndoles mover productos regulados, especialmente uvas, de manera más eficiente y a mayor escala", afirmó Le Harlin, director de Growth Enablement – Cold Chain de Maersk Norteamérica.

El desarrollo de esta solución fue el resultado de una estrecha colaboración entre los equipos de Maersk en Latinoamérica y Norteamérica, junto con socios portuarios y autoridades regulatorias. Durante seis meses se amplió la capacidad de fumigación del Puerto de Wilmington mediante la obtención de permisos adicionales y mejoras en infraestructura, permitiendo que la carga avance de forma continua desde la descarga del buque hacia la fumigación y posteriormente a la distribución, respaldada por la instalación integrada de almacenamiento refrigerado de Maersk en Wilmington.

La solución fue validada durante la temporada chilena de exportación de uvas 2026 mediante servicios semanales que combinaron fumigación en destino y distribución terrestre desde Wilmington. Según Maersk, el piloto permitió acelerar la disponibilidad de la carga y reducir los costos de transporte frente a rutas alternativas, además de demostrar un modelo replicable para futuras expansiones.

Si bien el proyecto se implementó inicialmente para las exportaciones de uva chilena, la ampliación de la capacidad de fumigación también permitirá atender otros productos regulados, entre ellos espárragos, arándanos y cítricos.

Como reconocimiento al desarrollo de esta iniciativa, Maersk y Oppy recibieron el Pioneer Award otorgado por el Puerto de Wilmington por su colaboración en el proyecto.

Por MundoMaritimo