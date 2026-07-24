Maersk lanzó una solución integrada de cadena de frío para las exportaciones chilenas de frutas reguladas con destino a la Costa Este de Estados Unidos, articulando en un solo servicio las operaciones en origen, el transporte marítimo, la gestión portuaria, la fumigación en destino, la logística terrestre y el almacenamiento refrigerado. El modelo, desarrollado junto a Oppy y el Puerto de Wilmington, busca reducir cuellos de botella, mejorar la trazabilidad y agilizar el flujo de la carga hacia las regiones del Atlántico Medio y el Sudeste del país.
La iniciativa fue desarrollada en conjunto con el proveedor de frutas frescas Oppy y el Puerto de Wilmington, con el objetivo de resolver uno de los principales desafíos de la logística de productos perecederos: la limitada capacidad de fumigación en los principales puntos de ingreso a Estados Unidos. Mediante la coordinación de los distintos eslabones de la cadena logística, Maersk busca acelerar la llegada de la carga al mercado, aumentar la transparencia del proceso y mejorar la confiabilidad para mercancías sensibles a la temperatura.
Uno de los principales cambios del modelo consiste en trasladar la fumigación desde el origen o desde puertos de ingreso congestionados hacia el destino. En el caso de productos regulados, como las uvas, este tratamiento es obligatorio para acceder al mercado estadounidense y, tradicionalmente, ha implicado mayores tiempos de permanencia, retrasos y un mayor riesgo para la calidad de la fruta. Con la nueva solución, la fumigación se integra a las operaciones posteriores de la cadena de frío, reduciendo cuellos de botella y mejorando la previsibilidad de la cadena de suministro.
"Esta solución fue diseñada de extremo a extremo, desde la manipulación en origen en Chile hasta la entrega en Estados Unidos. Al coordinar el transporte marítimo, las operaciones portuarias, la fumigación, el almacenamiento y la logística terrestre, podemos ofrecer a nuestros clientes mayor visibilidad y control, permitiéndoles mover productos regulados, especialmente uvas, de manera más eficiente y a mayor escala", afirmó Le Harlin, director de Growth Enablement – Cold Chain de Maersk Norteamérica.
El desarrollo de esta solución fue el resultado de una estrecha colaboración entre los equipos de Maersk en Latinoamérica y Norteamérica, junto con socios portuarios y autoridades regulatorias. Durante seis meses se amplió la capacidad de fumigación del Puerto de Wilmington mediante la obtención de permisos adicionales y mejoras en infraestructura, permitiendo que la carga avance de forma continua desde la descarga del buque hacia la fumigación y posteriormente a la distribución, respaldada por la instalación integrada de almacenamiento refrigerado de Maersk en Wilmington.
La solución fue validada durante la temporada chilena de exportación de uvas 2026 mediante servicios semanales que combinaron fumigación en destino y distribución terrestre desde Wilmington. Según Maersk, el piloto permitió acelerar la disponibilidad de la carga y reducir los costos de transporte frente a rutas alternativas, además de demostrar un modelo replicable para futuras expansiones.
Si bien el proyecto se implementó inicialmente para las exportaciones de uva chilena, la ampliación de la capacidad de fumigación también permitirá atender otros productos regulados, entre ellos espárragos, arándanos y cítricos.
Como reconocimiento al desarrollo de esta iniciativa, Maersk y Oppy recibieron el Pioneer Award otorgado por el Puerto de Wilmington por su colaboración en el proyecto.
Por MundoMaritimo
Chile y China firman acuerdo de cooperación que facilitará la exportación de frutas chilenas al país asiático
El futuro de los perecibles: 13ª edición de conferencia de cadena de frío Cool Logistics Global 2021
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.