Los contenedores reefer están detrás de todo desde frutas y vegetales frescos, flores, carnes, mariscos y pescados, medicina y todo otro objeto perecible que pueda necesitar mantenerse a baja temperatura durante su trayecto. Durante 13 años, la conferencia Cool Logistics ha habilitado la discusión en torno a esta sub-industria de la cadena logística contenerizada. Durante tres días, la versión 2021 se enfocó en los impactos del COVID-19 y la tecnología, la analítica, digitalización, impacto ambiental y sostenibilidad. MundoMaritimo asistió a la convocatoria virtual como media partner exclusivo.

Día 1: perspectivas reefer y logística de cadena de frío

El primer día comenzó con las palabras de apertura de todo el equipo de Cool Logistics, quienes dieron la bienvenida a los asistentes a la segunda versión del evento completamente online, y se metió de lleno al primer panel del día dedicado al intercambio comercial de perecibles. Martin Dixon, Director, Head of Research Products Drewry empezó la sesión con su presentación “Perspectivas del mercado de shipping refrigerado”, destacando cómo el comercio marítimo de bienes refrigerados tuvo un ‘descanso’ durante 2020 y que todas las miradas de recuperación están puestas en las exportaciones de Sudamérica, con un crecimiento anual proyectado de 4% al 2025, con un foco especial en bananas, cítricos y pescados en la ruta WCSA y hasta 5% en la ruta ECSA a Europa y Asia basado en carnes. Luego presentó Michel Looten, Director Maritime, Seabury Cargo, con sus perspectivas del mercado reefer, con una mirada hacia los mercados de importación. Bruce Marshall, Head of Reefer Solutions, A.P Moller-Maersk, fue el siguiente con su análisis de ‘¿qué están pidiendo los clientes?, ¿qué tipo de discusiones estamos teniendo con nuestros clientes? y ¿qué tipo de soluciones estamos entregando? Es clave entender las necesidades de los clientes; la capacidad de entregar y las alianzas”. Thomas Eskesen, Founder, Eskesen Advisory, se unió durante el Q&A, entregando sus percepciones sobre el contexto actual y las proyecciones para la cadena de frío. El panel continuó más tarde luego de una breve pausa de almuerzo con presentaciones de Diego Barriga, Director Lancaster Logistics and Foodcareplus; Andrew Lorimar, CEO, Datamar; Robert F. Sappio, CEO, SeaCube Containers LLC; y Sarah Schlueter, Senior Director Niche Products, Hapag-Lloyd AG.

El panel de la tarde “Foro global de expedidores de frío – gestionando el cambio, planificando para la disrupción, construyendo resiliencia y sostenibilidad”, fue moderado por Ole Schack-Petersen, Executive Officer, Broom Group, y hubo presentaciones de Stefano Di Paolo, President and GM, Great White Fleet Ltd, Chiquita Brands; Marc Evrard, Commercial Director, BFV Belgische Fruitveiling cvba; Juan Andrés Ferrari, Director Perishables Supply Chain, ACF Global Sourcing; Juan-Patricio Navarro, Directeur Général, ProEcuador; France David Sussmann, President, Seafoodia & Founder, Pure Ocean Fund; y Chris Swartz, Director Global Transportation and Logistics Services, AJC International.

Ole Schack-Petersen moderó también el último panel del primer día “Evolución de la logística de cadena de frío – integración, consolidación, foco en el cliente y digitalización”, donde participaron los relatores Adam Forste, Co-Founder and Managing Partner, Bay Grove Capital, Co-Executive Chairman, Lineage Logistics Holdings; Amit Hasak, CEO, Transship Corp; y Matteo Iagatti, Senior Specialist Food and Agriculture Supply Chains, Rabobank.

Día 2: foco en farma

Los medicamentos son un jugador importante en la industria de la logística de la cadena de frío, por eso hubo un día entero de presentaciones enfocado en las necesidades de transporte y almacenamiento de medicamentos y vacunas. Rachael White, CEO & Co-Founder, Cool Logistics Resources moderó el panel “Prioridades de la logística de la cadena de frío para medicamentos y vacunas”, donde los relatores Chris Catto-Smith, Advisor Vaccine Distribution, Agri-Logistics & Cold Chain Logistics SME at Asian Development Bank (ADB), Managing Director, Freshport Asia; Hristo Petkov, Global Vertical Head of Pharmaceuticals & Healthcare, A.P Moller-Maersk; Sebastian Steinmueller, Director Global Reefer Competency Centre, DHL Global Forwarding; and Tineke Van de Voorde, Key Account Manager, Shippers and Forwarders, Port of Antwerp discutieron los desafíos que enfrenta la industria farmacológica, de medicamentos y vacunas cuando se trata de mantenerse fresco en el camino.

Las soluciones para la cadena de frío son tan importantes como las condiciones de transporte, ya que la temperatura debe mantenerse durante todo el proceso de laboratorio a paciente. Cómo entregar las mejores soluciones de almacenamiento frío fue el foco de la sesión “Puertos y almacenes fríos: hubs de perecibles integrados del futuro”. Steve Cameron, Principal, Cameron Maritime Resources fue moderador de la sesión, con la participación de Capt. Paul J. Gallie, Director, Business Development, A.P. Moller Capital; Johannes Nanninga, CEO and Owner, Guangzhou Port (Europe) BV, representing Port of Nansha; Ole Schack-Petersen, Executive Officer, Broom Group Port of Rotterdam; Anne Saris, Business Manager Agrofood and Distribution, Port of Rotterdam; y Sofie Tolk, Cluster Development Manager, SOHAR Port and Freezone.

El segundo día terminó con el panel titulado “Sistemas globales de alimentos y cadenas de suministro en transición – inteligente, seguro y sostenible”, moderado por Andy Connell, Lead Technical Consultant, A-Bar-C Services. Relatores: Joseph Mark Buhl, Co-Founder & VP Business Development, DataHarvest, President, Avotopia, CEO, Global Agricultural Technical Experts; Juan Andrés Ferrari, Director Perishables Supply Chain, ACF Global Sourcing; Tim Moran, Regional Vice President, Lineage Logistics; Hanno Reeser, New Silk Way Logistics, Director, Strategic Development, H.Essers Synchromodal Transport; y Michael Yarwood, Director Loss Prevention, TT Club sesionaron sobre el tema, atendiendo los desafíos por delante para alcanzar sostenibilidad en la cadena de suministro.

Día 3: tecnología y el futuro

Una sesión de conversación con Alfred Cheung, Founder, Green Society Association, Adjunct Professor, City University of Hong Kong, Chief Representative, Overseas Development, China International Cross-Border E-commerce Industry y Andy Connell, Lead Technical Consultant, A-Bar-C Services, fue el panel “Cool 4.0 – el panorama de tecnología en evolución: innovadores, start-ups, empresarios, inversores y habilidades” que resultó en una animada discusión de los avances tecnológicos presentes y el futuro para la logística de la cadena de frío, como sesión inicial del tercer día.

Alan Peart, Telematics Sales Manager, Global Container Refrigeration, Carrier Transicold; y Lissa D’Arcy, Solutions & Customer Integration Manager, Emerson Commercial & Residential Solutions fueron los relators de “Visibilidad de la cadena de frío, monitoreo, analítica y proyecciones”, panel que fue moderado por Ole Schack-Petersen, seguido por la sesión “Tecnología reefer y operaciones post-cosecha: reduciendo los desperdicios y minimizando el impacto ambiental”, moderado por Andy Connell, Lead Technical Consultant, A-Bar-C Services y con Deirdre Holcroft, Consultant, Holcroft Postharvest Consulting; Theofrastos Mantadelis, Founder, dimetra.eu; Hans-Willem van der Waal, CEO, AgroFair Europe BV; y Eelke Westra, Programme Manager Post-Harvest Quality, Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen University como relatores.

El panel final del día estuvo dividido en 2 partes: “digitalización, data y operaciones reefer inteligentes -tecnología, estándares y adopción”, moderado por Mark Bennett, President, Sun Intermodal. La primera mitad de la sesión estuvo enfocada en reefers inteligentes, con la participación de Michael Abdul, Vice President Sales, Wireless Maritime Services (WMS); Olaf Habert, Director Container Applications, Hapag-Lloyd AG; Tadhg Kenny, SVP Marketing, PR & Strategic Partnerships, Druid Software; Don Miller, Chief Sales and Marketing Officer, Globe tracker; y Al Tama, Vice President and General Manager, Container and Ports Solutions, ORBCOMM; mientras que la segunda parte contó con la participación de Thomas Bagge, CEO, Digital Container Shipping Association (DCSA); Fabiano Luciani, Logistics Coordinator, BRF; Fabio Poyer, Logistics Specialist, BRF; Gadi Ruschin, Co-Founder and CEO, WAVE BL; y Andre Simha, Global Chief Digital & Information Officer, MSC Mediterranean Shipping Company.

Auspiciadores y networking en vivo

Una de las instancias que más se extrañan de los eventos presenciales son las oportunidades de hacer networking. ¿Quién no ha construido una relación social-trabajo a partir de un coffee break o un almuerzo ejecutivo? Entonces, replicar la experiencia de networking es el gran desafío de los eventos online. La conferencia Cool Logistics 2021 logró un novedoso formato de networking combinando las pausas de almuerzo y oportunidades de conversación abierta, exhibiciones y demos, todo en vivo en forma virtual.

El puerto de Róterdam fue el anfitrión, acompañado por auspiciadores como Americold, Fruit Logistica, Emerson, Identec Solutions, Kuehne+Nagel, Lineage Logistics, Carrier Transicold, MSC, Thermo King, Traxens, entre otros que hicieron posible la conferencia Cool Logistics 2021.

Por MundoMaritimo