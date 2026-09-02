Las estrategias de nearshoring y regionalización están transformando el flujo del comercio, las decisiones de inversión y las redes logísticas en América Latina, en un contexto donde las compañías buscan mayor resiliencia, diversificación y proximidad a sus mercados de destino. Según el Market Update de septiembre de 2026 de Maersk para América Latina, esta tendencia abre oportunidades para países como Costa Rica, Guatemala y Panamá, aunque su consolidación dependerá de avances en infraestructura, conectividad y competitividad.
Cadenas más resilientes
El nearshoring, que consiste en acercar la producción a los mercados de consumo, y la regionalización, orientada a fortalecer las cadenas de suministro dentro de una misma zona geográfica, han adquirido mayor relevancia durante la última década.
La pandemia de COVID-19, las tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales y las disrupciones en rutas marítimas, como las registradas en el Mar Rojo, evidenciaron los riesgos asociados a cadenas de suministro extensas y altamente concentradas. En respuesta, las compañías han comenzado a diversificar proveedores, centros de producción y redes de distribución.
Maersk destaca que esta transformación ha impulsado estrategias como China+1, mediante las cuales las compañías que mantienen operaciones en China expanden su capacidad hacia otros mercados. Un estudio de Economist Impact, apoyado por J.P. Morgan, citado por Maersk, señala que 96% de los ejecutivos consultados ha ajustado sus operaciones en respuesta a acontecimientos geopolíticos.
América Latina gana espacio
En este escenario, América Latina emerge como una alternativa para ampliar las cadenas globales de valor. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el nearshoring podría generar cerca de US$78.000 millones adicionales en exportaciones anuales para América Latina y el Caribe: US$64.000 millones en bienes y US$14.000 millones en servicios.
México aparece como uno de los principales beneficiarios de esta tendencia, aunque las oportunidades se extienden por toda la región. Brasil mantiene posiciones relevantes en sectores como automotriz, aeroespacial, agroindustria y energías renovables, mientras Chile y Perú continúan siendo proveedores estratégicos de cobre y otros minerales vinculados a la electrificación, las energías renovables y los centros de datos.
Costa Rica ha consolidado su papel en manufactura avanzada y dispositivos médicos; Guatemala atrae inversiones de los sectores textil y de vestuario; Colombia fortalece sus servicios y actividades tecnológicas; y Panamá aprovecha su conectividad, zonas francas e infraestructura logística para posicionarse como centro regional de distribución y almacenamiento.
De acuerdo con Maersk, este proceso también está generando mayores flujos intrarregionales, con compañías que incorporan proveedores de países vecinos y posicionan inventarios más cerca de los consumidores. Con ello, crece la demanda por transporte multimodal, almacenamiento, carga aérea, distribución regional y servicios transfronterizos.
Infraestructura será clave
Para Maersk, aprovechar plenamente esta oportunidad exigirá superar brechas estructurales en infraestructura, conectividad, facilitación comercial, digitalización y desarrollo de capacidades.
Entre las iniciativas relevantes destaca el Corredor Bioceánico de Capricornio, que busca conectar Brasil, Paraguay, Argentina y Chile mediante una ruta logística entre el Atlántico y los puertos del Pacífico chileno. También se evalúa una conexión ferroviaria bioceánica entre Brasil y Perú vinculada al Puerto de Chancay, mientras que el programa Chile sobre Rieles contempla inversiones superiores a US$5.000 millones para modernizar la infraestructura ferroviaria.
En este escenario, la competencia con otras regiones manufactureras, particularmente el Sudeste Asiático, seguirá siendo un factor determinante. La disponibilidad de puertos eficientes, redes de transporte confiables, energía competitiva, infraestructura digital, seguridad y certeza regulatoria serán elementos decisivos para atraer inversiones de largo plazo.
Así, el nearshoring deja de ser una respuesta coyuntural a las disrupciones y se consolida como una transformación estructural de las cadenas globales. “Para América Latina, el desafío será convertir sus ventajas geográficas, recursos naturales y capacidades productivas en redes logísticas más integradas y competitivas”, concluye el Market Update de Maersk.
Por MundoMaritimo
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