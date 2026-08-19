Maersk amplió las capacidades de Maersk Trade & Tariff Studio, su plataforma de inteligencia comercial impulsada por inteligencia artificial (IA), para ayudar a sus clientes a anticipar riesgos aduaneros y tomar decisiones de abastecimiento y cumplimiento antes de que los productos ingresen a la cadena de suministro, en un contexto de evolución de las regulaciones comerciales y mayor incertidumbre arancelaria.
La nueva versión de la plataforma, cuyo lanzamiento inicial se realizó en 2025, amplía sus capacidades hacia un entorno de inteligencia aduanera más conectado, vinculando la planificación comercial en etapas tempranas, la revisión previa al ingreso asistida por IA, la ejecución aduanera, los reportes y el soporte para auditorías posteriores a la declaración en un único flujo de trabajo.
Maersk Trade & Tariff Studio aborda estos desafíos combinando la experiencia aduanera de Maersk con IA avanzada para entregar orientación instantánea y preparada para enfrentar auditorías sobre clasificación de productos, impacto de los derechos arancelarios y requisitos de organismos gubernamentales.
Decisiones anticipadas
“El futuro de las aduanas será más predictivo, más conectado y estará más estrechamente vinculado a las decisiones que las compañías toman mucho antes de que las cargas lleguen a la frontera. Con Maersk Trade & Tariff Studio, estamos ayudando a nuestros clientes a incorporar antes la inteligencia comercial en las decisiones de abastecimiento, diseño de productos y planificación del cumplimiento, para que puedan comprender mejor los riesgos, gestionar los costos y tomar decisiones más informadas sobre la cadena de suministro antes de que los embarques se movilicen”, señaló Mark Zeitlin, Global Head of Customs Innovation de Maersk.
La plataforma ampliada refleja un cambio en la forma en que los importadores están abordando la gestión aduanera. En lugar de tratar la clasificación, la preparación del ingreso, la visibilidad de las declaraciones y la revisión de auditorías como pasos separados, Maersk conecta estas actividades a lo largo del ciclo aduanero, desde el análisis inicial de productos y abastecimiento hasta la revisión posterior a la declaración.
El enfoque busca entregar a las empresas una visión más consistente de los riesgos comerciales, los requisitos de cumplimiento, la exposición a derechos arancelarios y las necesidades de reportes antes, durante y después de que las mercancías pasen por las aduanas.
La versión mejorada está diseñada para ayudar a los clientes a:
La plataforma está disponible a través de una interfaz conversacional de IA que permite a los usuarios interactuar mediante lenguaje natural, cargar fotografías de productos y documentos técnicos, o enviar enlaces de productos para recibir información comercial y de cumplimiento en cuestión de segundos.
Un ciclo aduanero más amplio
A diferencia de los softwares tradicionales de cumplimiento, que suelen concentrarse en la presentación de declaraciones aduaneras en el punto de entrada, Trade & Tariff Studio está diseñado para respaldar un ciclo aduanero más amplio.
La plataforma permite incorporar inteligencia comercial en las decisiones de abastecimiento y desarrollo de productos, realizar revisiones previas al ingreso asistidas por IA, conectar los análisis con la ejecución aduanera y respaldar la preparación para auditorías posteriores a la declaración.
Al trasladar la toma de decisiones aduaneras hacia etapas más tempranas y conectarla con las operaciones posteriores, las empresas pueden evaluar la exposición a derechos arancelarios, identificar posibles problemas de clasificación y analizar riesgos de cumplimiento antes de que los costos queden fijados.
Por MundoMaritimo
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