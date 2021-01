La Fundación Gliese realizó recientemente una clasificación de los reportes de sustentabilidad de las mayores líneas navieras del mundo para el año 2019 y destacó las acciones más relevantes en dicho campo de cada una de ellas. El ránking quedó plasmado con las siguientes posiciones y puntuaciones: 1) Maersk, 4,9; 2) Evergreen Marine, 4,75; 3-5) CMA CGM,4.5; (3-5) WanHai, 4,5; (3-5) Yang Ming, 4,5; 6) ZIM, 4,0; (7-9) Hapag Lloyd, 3,5; (7-9) COSCO, 3,5 (7-9) MSC, 3,5; (10-11) HMM, 2,5 (10-11) ONE,2,5; (12) PIL, 1,5.

El informe de la Fundación Gliese es encabezado por Maersk, que, de acuerdo con el estudio, "prácticamente se puede decir que pertenece a una dimensión diferente a todas las demás porque no sólo informa sobre sus acciones durante el año 2019, sino que también presenta una visión para 2030 y 2050". Además, se destaca entre otros aspectos que la única que ha llegado al nivel de detalle de identificar veinticinco objetivos de doce SDG (Sustainable Development Goal) que la empresa está impactando. También establece los dos objetivos estratégicos sobre las emisiones de CO2: emisiones netas de CO2 cero para 2050 y una reducción relativa del 60% de las emisiones de CO2 para 2030 en comparación con los niveles de 2008. En cuanto a las emisiones de GEI, Maersk supera a la OMI en sus objetivos, dejando a la institución basada en Londres bastante atrás.

Algunos aspectos destacados de Evergreen Marine son los buenos resultados que sus buques están obteniendo en materia de información ambiental: han publicado informes de sostenibilidad durante varios años consecutivos y, probablemente, tratando de no quedarse demasiado atrás con respecto a las empresas europeas, han realizado un trabajo meticuloso con mucha información y, sobre todo, con más datos que sus homólogos europeos. Junto a Maersk es la única línea naviera Top que informa sobre la adaptación al cambio climático más allá de los informes más tradicionales sobre mitigación del fenómeno. Esto se debe a que son las únicas dos que se han comprometido a informar como exige el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD). Por otra parte, Evergreen tomó la determinación de no navegar por el Círculo Polar Ártico, distinguiéndose de COSCO, Yang Ming, ONE, HMM y PIL.

De CMA CGM, el informe destaca que su principal solución a corto y medio plazo para reducir las emisiones de CO2 sea el GNL, aunque critica que la línea naviera intente presentar este combustible fósil casi como si fuera un combustible verde, lo cual no es correcto en absoluto, a la vez que intenta compensar su fuerte compromiso con el GNL con la inclusión de los biocombustibles. Por otra parte, el informe realza el gran éxito de CMA CGM -tal como también lo han hecho Evergreen Marine, MSC y Hapag-Lloyd- en su compromiso de no utilizar la Ruta de los Mares del Norte en el Círculo Polar Ártico.

Si bien Wan Hai es pequeña en el concierto de los TOP 12, el informe realza que, en cuanto a la información ambiental, juega en las grandes ligas. Su informe de sostenibilidad está bien organizado y es tratado meticulosamente. Sin embargo, a diferencia de Yang Ming, que fue capaz de vincular la matriz de materialidad con los SDG, Wan Hai sigue un enfoque más tradicional (como lo hacen la mayoría de las líneas navieras) tratándolos como compartimentos estancos.

De todos los informes de sostenibilidad de los TOP 12, el informe de Yang Ming es el que proporciona el conjunto de datos más exhaustivo sobre las emisiones de CO2. Si las líneas navieras proporcionaran tantos datos como Yang Ming el próximo año, se podría concluir que la industria naviera ha dado un salto en sus informes medioambientales. No obstante, al igual que las otras que dicen utilizar un conjunto de medidas que, al final, reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2 por TEU-km, no dice nada sobre la contribución de cada "medida" en el resultado final. En otras palabras, la información queda en una "caja oscura".

Uno de los principales desafíos que tiene la flota mercante global para el futuro es la incorporación de sus proveedores en sus informes de sostenibilidad, ZIM no es una excepción. La mayoría de las líneas navieras reequiparon con depuradores una parte de su flota (no los antiguos) por razones económicas; ZIM, por el contrario, siguió el principio de precaución, que se ha convertido en primordial cuando la ciencia no ha concluido si algunas acciones impactan en el medio ambiente, es decir, cuando la posibilidad sigue abierta.

De acuerdo en el estudio, el reporte de Hapag-Lloyd es bastante "tacaño" con los números, creyendo que la información es principalmente texto cuando no lo es. El informe de la Fundación Gliese indica que las navieras europeas se están volviendo complacientes con sus Informes de Sostenibilidad, pueden estar convencidas de que son los líderes mundiales, solo porque los Informes de Sostenibilidad tienen una marca de origen europea. Si n embargo, algunos de los informes de las empresas asiáticas (no todos, por supuesto) tienen más datos y mucho más precisos. Una debilidad de la naviera alemana y de la mayoría que más de reportar las emisiones de CO2, no mencionan los riesgos relacionados al cambio climático.

El Reporte de Sustentabilidad de COSCO no podría ser más diferente a los del MSC y Hapag-Lloyd (las otras dos navieras que figuran con una puntuación de 3.5). Las principales diferencias entre ellos son las siguientes: La longitud de COSCO es de apenas 35 páginas, mientras que la del MSC es de 138 páginas y la de Hapag-Lloyd de 122; COSCO incluye números ambientales en su reporte, el MSC y Hapag-Lloyd muy pocos.

El Reporte de Sustentabilidad de 138 páginas de MSC tiene una característica que solo comparte Hapag-Lloyd - casi no hay datos, ni números, ni números fríos y objetivos. MSC, a decir del estudio, ignoró uno de los principios más básicos de los reportes: proveer datos, porque, sin datos, solo quedan las narraciones, historias, anécdotas. Incluso navieras menos conocidas y más pequeñas como Wan Hai están presentando muchos más datos ambientales.

Mientras que todas las demás compañías cubrieron el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, el informe del HMM sólo cubrió del 1 de enero al 30 de junio de 2019. "Eso no puede ser: un año tiene doce meses, no seis", critica el estudio. Su informe de 2019 es apenas la mitad del informe de 2019.

En un primer momento la Fundación Gliese otorgó sólo 1,5 puntos de 5 a ONE, señalando que "ya en octubre de 2020, no ha publicado un Informe de Sostenibilidad para las operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019". Tras la publicación del Reporte de Sustentabilidad en noviembre, su calificación fue subida a 2,5 puntos.

El último de los doce mayores líneas navieras fue fácil de seleccionar: Pacific International Lines (PIL). Recibe sólo 1,5 de las cinco punto: PIL no publicó un informe de sostenibilidad para 2019, y nunca ha publicado ningún informe de sostenibilidad. En otras palabras, PIL se destaca con un lugar entre sus otros once pares porque es el único que no informa sobre temas ambientales.

Por MundoMarítimo