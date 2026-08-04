Las tarifas de fletes spot del transporte marítimo de contenedores, al cierre de julio de 2026, mostraron una estabilización en varias rutas, pero con niveles aún elevados y nuevos recargos anunciados por las líneas navieras.

Según datos de Xeneta, las tarifas promedio spot al 30 de julio alcanzaron US$6.039/FEU en la ruta Lejano Oriente–Costa Oeste de Estados Unidos (USWC), US$8.852/FEU hacia la Costa Este estadounidense (USEC), US$5.238/FEU hacia el norte de Europa y US$6.416/FEU hacia el Mediterráneo.

Peter Sand, analista jefe de Xeneta, señaló que “las tarifas se han desplazado lateralmente desde hace una semana, en todos los ámbitos”, aunque anticipó diferencias según los mercados. “Los primeros indicios para comienzos de agosto sugieren que los mercados hacia Europa probablemente bajen, mientras esperamos que las tarifas hacia Estados Unidos, ya sea desde Asia o desde Europa del Norte, aumenten. No habrá grandes variaciones en general”, proyectó.

En paralelo, el World Container Index (WCI) de Drewry registró un descenso las tarifas de fletes spot por tercera semana consecutiva en las rutas del Transpacíficas y Asia-Europa. En el mismo periodo, la ruta Asia-Mediterráneo observó una caída de 13%, Asia-USWC una del 11%, Asia-Norte de Europa cayó 5% y Asia-USEC descendió un 4%.

“Todo esto apunta a una situación en la que bien podríamos haber pasado el punto máximo de la temporada alta”, comentó Lars Jensen, analista de la industria marítima, quien agregó que, bajo condiciones normales de mercado- y sin coincidir con la proyección de Peter Sand- la expectativa sería una continuación de las bajas.

Sin embargo, las líneas navieras continúan aplicando recargos. Journal of Commerce informó que operadores de la ruta Transpacífico anunciaron nuevos incrementos superiores a US$1.000 por FEU desde el 1 de agosto, en un intento por sostener los niveles alcanzados durante el adelanto de la temporada alta, impulsada por el anticipo de los embarques hacia Estados Unidos y la necesidad de asegurar inventarios para el segundo semestre.

En este contexto, Lars Jensen destacó que MSC ha anunciado tarifas FAK de US$7.700/FEU hacia el norte de Europa y US$6.700 hacia el Mediterráneo, niveles que contrastaban con los US$4.800/FEU registrados por el Índice de Fletes de Nueva York (NYFI) para las tarifas spot efectivamente pagadas por carga embarcada durante la última semana. Lo que demuestra que los niveles tarifarios anunciados por las líneas navieras se mantienen por sobre los valores observados en las transacciones efectivamente realizadas en el mercado spot

Además, CMA CGM anunció un recargo por congestión de US$1.000 por contenedor desde el Mar Rojo hacia Europa; Hapag-Lloyd informó un incremento general de tarifas (GRI) de US$2.000/FEU desde India hacia Norteamérica; mientras que ONE elevó a US$150/TEU el recargo asociado al tránsito por el Canal de Panamá en la ruta Pacífico-Este.

En tanto, el escenario geopolítico continúa siendo un factor de riesgo para la evolución de los fletes. Jensen apuntó que el reciente ataque mediante drones que afectó a unidad FSRU y un buque metanero en el puerto egipcio de Damieta debe interpretarse como “una advertencia de que la crisis de Ormuz y el Mar Rojo podría potencialmente expandirse y convertirse también en una crisis del Canal de Suez”. No obstante, precisó que “no se trata de una crisis efectiva en Suez actualmente”.

En cuanto al desempeño de los puertos, el Container Port Throughput Index de Drewry registró un crecimiento global de los contenedores movilizados del 3% acumulado en el año, apoyado por América Latina (+6%), China (+5,8%), Norte y Sudeste Asiático (+5%) y Oceanía (+4,7%). En contraste, los volúmenes en Medio Oriente y del sur de Asia disminuyeron 10,8% acumulado debido a las disrupciones derivadas del cierre del Estrecho de Ormuz, mientras Norteamérica registró una caída de 1,1%.

Durante mayo, el índice aumentó 1,5% mensual y 2% interanual. En ese período, los puertos de Norteamérica crecieron 4,3% mensual y 8,3% interanual, impulsados por los incrementos de Long Beach (+31,7%) y Los Ángeles (+17,2%). Europa, en tanto, aumentó 2,3% mensual y 4,5% interanual, mientras que Singapur registró una recuperación de 4,9% mensual.

Por MundoMaritimo