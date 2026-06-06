El mercado mundial del transporte marítimo de contenedores continúa mostrando señales de fortalecimiento de la demanda, situación que ha llevado a las líneas navieras a restablecer capacidad y, al mismo tiempo, a reducir el número de cancelaciones de itinerarios (blank sailings) programadas para las próximas semanas.
De acuerdo con el último análisis de Drewry, entre la semana 24 (del 8 al 14 de junio) y la semana 28 (del 6 al 12 de julio) se esperan 39 cancelaciones de itinerarios sobre un total de 710 zarpes programados en las principales rutas Este-Oeste. Esto equivale a una tasa de cancelación de 5%, lo que significa que el 95% de los servicios previstos deberían operar según lo programado.
La consultora señala que a temporada alta se adelantó este año y que el mercado reaccionó rápidamente. Según Drewry, “justo cuando las navieras comenzaron a restablecer capacidad, el adelantamiento de embarques impulsado por los aranceles, la demanda temprana de temporada alta y las continuas disrupciones en Medio Oriente empujaron los volúmenes de carga significativamente al alza en las principales rutas Este-Oeste”.
Pese a la reducción de los blank sailings, la demanda está creciendo a un ritmo superior al de la capacidad reincorporada al mercado. “Mientras las líneas navieras están restaurando capacidad gradualmente, la demanda está aumentando aún más rápido, manteniendo la presión sobre las tarifas de flete a pesar de una reducción en las cancelaciones de itinerarios”, indica la consultora.
Las cancelaciones previstas se concentran principalmente en la ruta Transpacífico en sentido este, que representa el 49% del total de los blank sailings anunciados para el período analizado. Le siguen las rutas entre Asia y Europa/Mediterráneo, con el 33%, mientras que el Transatlántico concentra el 18% restante.
Drewry también destaca mejoras en la confiabilidad operacional de algunas Alianzas y líneas navieras. En particular, señala que Gemini Cooperation continúa registrando un sólido nivel de cumplimiento de itinerarios, mientras que MSC proyecta operar sin cancelaciones durante las próximas cinco semanas. Según la consultora, este desempeño “pone de relieve una mayor estabilidad de los servicios”.
El fortalecimiento de la demanda también se ha reflejado en la evolución reciente de los fletes. El 4 de junio, el índice World Container Index (WCI) de Drewry aumentó 23% respecto de la semana anterior, alcanzando los US$3.433/FEU. Las tarifas en el Transpacífico subieron 25%, las de Asia-Europa/Mediterráneo avanzaron 22% y las del Transatlántico registraron un incremento de 5%.
De cara a las próximas semanas, Drewry advierte que la evolución del mercado dependerá de la capacidad de las líneas navieras para ajustar la oferta a las fluctuaciones de la demanda y de cómo los acontecimientos en Medio Oriente continúen impactando las cadenas globales de suministro.
En este contexto, la consultora recomienda a los propietarios de carga a anticipar sus reservas y mantener flexibilidad en su planificación logística, ante un escenario de mercado que continúa estrechándose.
Por MundoMaritimo
Líneas navieras deberían apostar por mayores cancelaciones de itinerarios para impulsar las tarifas
Líneas navieras incrementan cancelaciones de itinerarios y proyectan "un segundo semestre desafiante"
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