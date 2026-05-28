El margen operativo promedio de las principales líneas navieras alcanzó el 5,2% durante el primer trimestre de 2026, prácticamente sin variación respecto al 5,3% registrado en el trimestre anterior, según un análisis de Alphaliner. Sin embargo, detrás de esta estabilidad promedio se evidenció una creciente diferencia entre aquellas con mejores y peores resultados.

De acuerdo con el reporte, el período “disfrazó una amplia variedad de desempeños individuales”, configurándose “dos grupos claramente diferenciados” entre las líneas navieras.

Entre las compañías con resultados negativos destacaron ZIM, Maersk y Hapag-Lloyd, que reportaron pérdidas operativas en sus actividades marítimas por US$5 millones, US$174 millones y US$192 millones, respectivamente. Los márgenes operativos negativos fluctuaron entre -0,4% y -3,6%.

En el caso de Maersk, se trató del segundo trimestre consecutivo con pérdidas operativas en su división Ocean. Según Alphaliner, las líneas con una mayor exposición a la ruta Transatlántico se vieron afectadas por la caída de los volúmenes de exportación desde Europa, impactando tanto las cargas transportadas como los niveles tarifarios.

El informe también destacó que las tarifas en las rutas Asia-Costa Este de Sudamérica y Asia-Costa Oeste de Sudamérica se debilitaron hasta fines de febrero, aunque comenzaron a recuperarse a partir de marzo. Aun así, “la continua incorporación de buques de mayor tamaño ha añadido oferta al mercado, creando desafíos de gestión de capacidad para las líneas navieras”.

En el segmento de resultados más moderados, Yang Ming y Ocean Network Express (ONE) lograron volver a números azules tras registrar pérdidas en el cuarto trimestre de 2025. No obstante, sus márgenes operativos permanecieron en niveles reducidos, de 1,9% y 1,8%, respectivamente.

En contraste, las líneas navieras asiáticas con mayor exposición a las rutas intra-Asia y Transpacífico mostraron resultados significativamente más sólidos. Wan Hai Lines registró por cuarto trimestre consecutivo el mayor margen operativo entre las grandes líneas que reportan públicamente resultados, alcanzando 17,3%, gracias a una utilidad operativa de US$185 millones sobre ingresos trimestrales de US$1.100 millones.

Alphaliner atribuyó este desempeño a una flota “joven y eficiente”, considerando que la mitad de su capacidad fue construida después de 2020, además de una combinación favorable de cargas transportadas.

El análisis subrayó además que las condiciones relativamente sólidas del mercado intra-Asia han sido impulsadas por la diversificación de cadenas de suministro tras el impacto de los aranceles comerciales. Asimismo, las exportaciones desde Asia a través de la ruta Transpacífico “se mantuvieron fuertes hasta el Año Nuevo chino”.

7En la misma línea, Cosco Group y Evergreen también figuraron entre las líneas navieras con mejores márgenes, favorecidas por una mayor participación en el negocio intra-Asia y una exposición limitada a la ruta Transatlántico.

Respecto de las perspectivas para 2026, tanto Maersk como Hapag-Lloyd mantuvieron sus previsiones financieras pese a los débiles resultados trimestrales. Hapag-Lloyd proyecta un EBIT de entre US$ -1.500 millones y US$500 millones para 2026, frente a los US$1.100 millones obtenidos en 2025. Por su parte, Maersk anticipa un EBIT grupal de entre US$-1.500 millones y US$1.000 millones, comparado con los US$3.500 millones registrados el año anterior.

Por MundoMaritimo