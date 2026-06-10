Con el crecimiento sostenido de la energía eólica marina como un componente estratégico de la transición energética en Europa, la disponibilidad de equipos de alto desempeño se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de la infraestructura eléctrica offshore. En este contexto, Liebherr suministrará seis grúas offshore RL 2600 para proyectos de la empresa neerlandesa TenneT en el Mar del Norte, en virtud de un contrato suscrito con Seatrium, uno de los mayores grupos de construcción naval y soluciones offshore del mundo.
Desde Liebherr destacaron que esta es la primera colaboración con Seatrium, conglomerado surgido de la integración de Sembcorp Marine y Keppel Offshore & Marine en Singapur. “Nos enorgullece apoyar a Seatrium por primera vez y aportar nuestra experiencia a estos importantes proyectos de red eléctrica offshore para TenneT”, señaló Oliver Odebrecht, gerente de Ventas de Grúas Offshore de Uso General de Liebherr en Rostock, Alemania.
Diseño compacto para plataformas offshore
Las grúas de la serie RL se caracterizan por combinar una estructura robusta con un diseño optimizado en peso, especialmente pensado para operaciones en plataformas marinas. El modelo RL 2600 fue desarrollado para responder a las exigentes condiciones del entorno offshore, incorporando mejoras derivadas de la experiencia y retroalimentación de operadores de distintas regiones.
Entre sus principales atributos destacan su diseño compacto, reducido radio de giro y baja altura total, características que facilitan su instalación en espacios limitados. Asimismo, la utilización de materiales y componentes de alta calidad contribuye a reducir los tiempos de inactividad y los requerimientos de mantenimiento.
La versión seleccionada para los proyectos de TenneT cuenta con un alcance de hasta 45 metros y una capacidad de izaje de 25 toneladas, prestaciones que la convierten en una solución adecuada para labores de mantenimiento y abastecimiento en instalaciones vinculadas a la energía eólica marina. Estas capacidades adquieren especial relevancia en las modernas plataformas convertidoras de 2 GW, donde las operaciones de elevación y logística son esenciales para garantizar la continuidad del suministro eléctrico offshore.
Sistema digital para mantenimiento remoto
Las seis grúas RL 2600 incorporarán además el sistema digital LiMain, desarrollado por Liebherr para optimizar las tareas de mantenimiento en plataformas no tripuladas. La adopción de esta tecnología marca un hito para la compañía, al tratarse de la primera vez que un socio asiático opta por esta solución.
LiMain permite realizar diversas tareas de servicio y monitoreo desde tierra, reduciendo la necesidad de desplazamientos hacia las instalaciones offshore, con la consecuente disminución de costos operativos y del impacto ambiental. Sus funciones remotas y parcialmente automatizadas proporcionan un elevado nivel de autonomía operacional, aspecto especialmente valorado en entornos marinos complejos.
El sistema se basa en una arquitectura modular que permite adaptar el nivel de supervisión y soporte técnico a las necesidades específicas de cada plataforma, contribuyendo a mantener una operación segura y eficiente incluso bajo condiciones climáticas adversas.
Por su parte, Niek Brabers, gerente de Ventas de Liebherr Países Bajos, indicó que una vez que las grúas entren en operación, el soporte técnico y las labores de mantenimiento serán coordinados desde esa filial, garantizando tiempos de respuesta reducidos y acceso directo a especialistas con experiencia en equipos offshore. Según explicó, este enfoque busca asegurar altos niveles de disponibilidad operativa y desempeño durante todo el ciclo de vida de los equipos.
Por MundoMaritimo
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