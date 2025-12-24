La administración del presidente Donald Trump ordenó esta semana la paralización de la construcción de todos los proyectos eólicos marinos en desarrollo en Estados Unidos, en una de las decisiones más drásticas adoptadas hasta ahora contra una industria que ya venía enfrentando importantes dificultades financieras. La medida, anunciada por el Departamento del Interior, afecta a cinco iniciativas ubicadas entre Massachusetts y Virginia y supone la suspensión temporal de las concesiones federales en la plataforma continental exterior, informa WSJ.

Según informó la autoridad, la decisión se fundamenta en “riesgos para la seguridad nacional” identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente concluidos. El secretario del Interior, Doug Burgum, señaló que la acción responde a “la rápida evolución de tecnologías adversarias relevantes y a las vulnerabilidades creadas por proyectos eólicos marinos a gran escala ubicados en proximidad a centros poblacionales de la Costa Este”.

Proyectos afectados y reacción del mercado

La orden impacta directamente a Vineyard Wind 1, frente a Martha’s Vineyard; Revolution Wind, destinado a abastecer a Rhode Island y Connecticut; Coastal Virginia Offshore Wind; y los proyectos Sunrise Wind y Empire Wind 1, frente a la costa de Nueva York. En el mercado, la reacción fue inmediata: las acciones de la danesa Ørsted, desarrollador principal de dos de las iniciativas, cayeron más de 11%, mientras que Dominion Energy, líder del proyecto en Virginia, retrocedió 3,7%.

Ørsted confirmó que fue instruida a suspender todas las actividades en la plataforma continental exterior por un periodo inicial de 90 días, plazo que el gobierno se reservó el derecho de extender. La compañía señaló que está evaluando todas las opciones disponibles, incluyendo gestiones ante las agencias reguladoras y eventuales acciones legales.

En tanto, Dominion Energy defendió su proyecto en Virginia, calificándolo como “esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos” y clave para cubrir la creciente demanda eléctrica del estado, impulsada por instalaciones militares estratégicas, grandes centros de datos y el desarrollo de la industria de inteligencia artificial. Analistas de Barclays advirtieron que la compañía aparentemente no tenía conocimiento previo de la suspensión, dado que una nave había zarpado recientemente para instalar aerogeneradores.

Un sector bajo presión

De acuerdo con Oceantic Network, los proyectos paralizados podrían aportar cerca de 6 GW de capacidad instalada, suficiente para abastecer a una ciudad del tamaño de Manhattan. El Center for American Progress estimó que alrededor de 12.000 empleos directos y 5.000 indirectos del sector eólico marino están en riesgo por las medidas adoptadas por la administración Trump.

La ofensiva contra la energía eólica marina se ha intensificado desde el retorno de Trump a la Casa Blanca. Sus primeras órdenes ejecutivas incluyeron una pausa a los permisos y concesiones federales para proyectos eólicos terrestres y marítimos, sumiendo a la industria en meses de incertidumbre. En paralelo, el sector ya enfrentaba costos crecientes, mayores tasas de interés, escasez global de buques especializados y renegociaciones de financiamiento.

En este contexto, la paralización de los proyectos no solo profundiza la fragilidad financiera del sector, sino que abre un nuevo capítulo de tensión entre el gobierno federal, los estados costeros y una industria clave para la transición energética de Estados Unidos.

