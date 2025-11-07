Como parte del seminario “Desarrollo de energía eólica marina en Chile: Una oportunidad para el crecimiento económico y una transición justa”, que se celebró el 4 de noviembre en Santiago, una delegación público-privada de Noruega y Dinamarca visitó el puerto de San Vicente, propiedad de la empresa estatal Puertos de Talcahuano y concesionado a San Vicente Terminal Internacional (SVTI).
Invitada a la zona por el Gobierno Regional del Biobío, la comitiva incluyó a representantes de la Embajada de Noruega y Dinamarca; expertos de Stiesdal, Global Offshore Wind Alliance (GOWA), Green Power Denmark, DNV y Deep Wind Shore, entre otros; además de integrantes de la Corporación Desarrolla Biobío, Invest Chile y los ministerios de Energía y Economía, Fomento y Turismo.
La delegación fue recibida por Puertos de Talcahuano y SVTI, cuyos gerentes le explicaron la infraestructura y equipamiento con la que cuentan para apoyar este mercado y estar al servicio de proyectos de este tipo. Luego de ello, el grupo recorrió las instalaciones para ver en terreno las capacidades del terminal y los espacios disponibles que existen para desarrollar este clase de iniciativas.
Cristian Wulf, gerente general de Puertos de Talcahuano, comentó que “los parques eólicos marinos son una interesante alternativa para descarbonizar la matriz energética de la Región del Biobío. En la zona tenemos un sistema logístico portuario robusto, resiliente y, sobre todo, con las condiciones de muelle, calados y bahías protegidas; es decir, preparado para facilitar la instalación y el desarrollo de este tipo de proyectos”.
Por su parte, el Gerente Comercial de SVTI, Javier Valderrama, precisó que “esta es una oportunidad muy valiosa para nosotros, porque nos permite confirmar nuestro interés en participar en este tipo de proyectos, con los que podríamos aportar fuertemente en el desarrollo logístico regional. Además, estamos muy contentos de que actores internacionales relevantes de esta industria puedan conocer en terreno la capacidad portuaria de nuestro terminal”.
En tanto, la gerenta general de Desarrolla Biobío, Macarena Vera, dijo que “esto nace de un trabajo de colaboración que hicimos con Invest Chile y las embajadas. Estamos viendo cómo desarrollar esta nueva industria en la zona. Por ello, la delegación está conociendo las instalaciones del puerto de San Vicente, antes estuvimos en Asmar y en la tarde vamos a tener una reunión más técnica con otros actores involucrados”.
“El potencial de Chile para el desarrollo de la energía eólica marina es enorme. El país puede usarla como una base de poder estable y, considerando el viento presente en esta zona, las oportunidades son muchas. Es muy interesante estar en este puerto, pues veo que aquí la energía eólica marina puede encajar con otras actividades, como el negocio de los contenedores y otras faenas de carga y descarga”, dijo Michael Hannibal, Presidente de GWEC Partner CIP COC Stiesdal Offshore.
“Estamos muy impresionados con el compromiso que ha demostrado Chile en el desarrollo de la energía eólica marina. El país tiene la oportunidad de avanzar en ella y tomar nota de los aprendizajes de mercados más maduros, pudiendo aspirar a ser uno de los líderes en América Latina en la materia, junto a Colombia y Brasil. Para ello es vital la colaboración, trabajar con las comunidades y con la protección de la biodiversidad”, comentó Úna Brosnan, Asesora de Global Offshore Wind Alliance (GOWA).
Uruguay licitará seis áreas para el desarrollo de parques eólicos marinos en el segundo semestre
Puerto de Bahía Blanca en Argentina logra más de 26 millones de toneladas movilizadas
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.