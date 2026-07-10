La creciente complejidad de las cadenas logísticas y la necesidad de contar con información en tiempo real sobre el estado de las cargas están impulsando la adopción de tecnologías de monitoreo continuo durante el transporte. En este escenario, Lamaignere resalta el valor de su Shipments Monitoring System (SMS), una solución desarrollada para ofrecer visibilidad permanente de la carga desde el origen hasta su destino.

El sistema combina tecnología IoT con una plataforma SaaS, permitiendo integrar un dispositivo de monitoreo en cajas, pallets o contenedores. Este incorpora GPS, conectividad celular y WiFi, además de sensores capaces de registrar variables como temperatura, humedad, impactos y entrada de luz. La información es transmitida en tiempo real a una plataforma en la nube, donde los clientes pueden supervisar y analizar permanentemente el estado de sus envíos.

Desde la dirección de Lamaignere señalaron que esta solución nació para responder a una de las principales limitaciones del mercado logístico: la falta de visibilidad durante el transporte. "El SMS responde a esta necesidad proporcionando observabilidad completa y continua del transporte, pasando de un modelo reactivo a uno proactivo", indicaron.

Seguridad y trazabilidad basadas en datos

La compañía explica que el monitoreo continuo fortalece tanto la seguridad como la trazabilidad de las operaciones. Gracias a los sensores es posible detectar de forma inmediata eventos como aperturas no autorizadas, golpes o manipulaciones indebidas, generando alertas que permiten actuar antes de que una incidencia genere mayores consecuencias.

Al mismo tiempo, el sistema mantiene un registro permanente de la ubicación y de las condiciones ambientales de la carga, creando un historial verificable del transporte que puede ser utilizado por clientes, aseguradoras o proveedores. "Se pasa de una trazabilidad basada únicamente en eventos a una trazabilidad continua sustentada en datos reales", destacaron desde Lamaignere.

Aplicaciones para cargas sensibles y de alto valor

Si bien la tecnología puede aplicarse a una amplia variedad de cargas, Lamaignere identifica beneficios especialmente relevantes para cargas sensibles a las condiciones ambientales, como productos farmacéuticos, alimentos bajo cadena de frío y productos químicos.

Asimismo, el monitoreo resulta especialmente útil para cargas de alto valor, entre ellas equipos electrónicos, joyería o maquinaria industrial, además de cargas críticas o frágiles como obras de arte, instrumentación técnica y materiales fotovoltaicos. También representa una herramienta relevante para cargas reguladas, incluyendo material clínico y productos peligrosos.

En términos generales, la compañía sostiene que la solución adquiere especial importancia cuando un eventual deterioro puede generar impactos económicos o legales, o cuando es necesario demostrar que las condiciones de transporte se mantuvieron dentro de los parámetros establecidos.

Mayor visibilidad para una mejor toma de decisiones

Otro de los beneficios destacados por Lamaignere es la posibilidad de centralizar en una única plataforma la información de todos los envíos, permitiendo a los clientes disponer de una visión integral de sus operaciones logísticas.

Según explican, esta disponibilidad de datos facilita la reacción inmediata frente a incidencias, optimiza rutas y procesos logísticos y reduce daños evitables. Además, proporciona evidencia objetiva para respaldar reclamaciones ante aseguradoras e identificar puntos críticos dentro de la cadena de suministro.

"El impacto real se traduce en una mejora de la eficiencia operativa y en la reducción de costes ocultos derivados de incidencias", afirmaron desde la compañía.

Un mercado orientado hacia la logística basada en datos

Lamaignere observa que la demanda por soluciones de monitoreo en tiempo real continúa creciendo, impulsada por la expansión de las cadenas logísticas globales, mayores exigencias regulatorias y la necesidad de disponer de información inmediata para gestionar riesgos.

En este contexto, la compañía sostiene que el sector está evolucionando desde un seguimiento reactivo, basado en consultas manuales, hacia un modelo proactivo sustentado en alertas automáticas y datos en vivo, alineándose con tendencias como la Supply Chain Visibility y la logística basada en datos (data-driven logistics).

Como parte de su hoja de ruta tecnológica, Lamaignere anticipa el desarrollo de nuevas capacidades orientadas a incorporar analítica predictiva para anticipar riesgos, integrar el sistema con plataformas ERP y TMS mediante APIs, automatizar la toma de decisiones a partir de alertas e incorporar inteligencia artificial para optimizar la gestión logística y fortalecer aún más la trazabilidad y el control de las cargas.

Por MundoMaritimo