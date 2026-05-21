Konecranes presentó su nueva plataforma Generation D para equipos de movilización de carga en la exhibición TOC Europe en Hamburgo, Alemania, marcando la transición hacia una generación modular de equipos diseñada para ofrecer el máximo desempeño con la mínima complejidad. Los primeros modelos Generation D corresponden a reach stackers diésel y eléctricos, ya disponibles para pedidos.
La plataforma global y modular Generation D permite que los equipos de movilización de carga de Konecranes se configuren fácilmente según las distintas necesidades operacionales de los clientes, mientras que la arquitectura común simplifica la gestión y el mantenimiento de las flotas. La plataforma cumplirá con todos los próximos requisitos regulatorios de la Unión Europea, incluidos aquellos relacionados con seguridad de maquinaria y ciberseguridad.
Generation D está basada en una arquitectura digital abierta y cibersegura que puede integrarse sin inconvenientes con sistemas de operación terminal (TOS) y aplicaciones de terceros. Las capacidades de actualización over-the-air permiten mantener actualizado el software de los equipos, conservar un desempeño óptimo e incorporar nuevas funcionalidades con el tiempo. Asimismo, las capacidades de monitoreo y diagnóstico remoto respaldan las actividades de resolución de fallas y mantenimiento, contribuyendo finalmente a reducir tiempos de inactividad no programados.
“Esto se trata de máximo desempeño con mínima complejidad. Generation D está diseñada para incrementar la disponibilidad operativa simplificando la gestión y el mantenimiento de las flotas. Conductores y mecánicos se benefician al trabajar con una plataforma consistente, mientras que los administradores de flota obtienen un sólido valor de ciclo de vida y un bajo costo total de propiedad”, señaló Jeffrey Stokes, director de Gestión de Producto y Tecnología y de Calidad y Satisfacción del Cliente de Grúas Horquilla de Konecranes.
Reach stackers diésel y eléctricos
Los nuevos reach stackers diésel de Konecranes introducidos sobre la plataforma Generation D continúan ofreciendo el desempeño comprobado que ha convertido al modelo en una opción popular entre los clientes. Los equipos combinan su reconocida durabilidad con un mantenimiento simplificado y altamente predecible, lo que permite alcanzar una mayor disponibilidad operativa en exigentes operaciones de manipulación de contenedores.
En tanto, los nuevos reach stackers eléctricos sobre la plataforma Generation D producen cero emisiones de escape durante la operación. La aceleración puede ser hasta un 25% más rápida que la de modelos diésel comparables, mientras que una selección de paquetes de baterías de alta densidad energética y combinaciones de carga rápida optimizan el reach stacker eléctrico tanto para operaciones de un solo turno como para operaciones continuas 24/7.
Tanto las versiones diésel como eléctricas mantienen la ergonomía y la visibilidad superior características de generaciones anteriores, complementadas por una nueva interfaz digital intuitiva de Konecranes que proporciona una visión clara de los principales datos operacionales, facilitando que los operadores se concentren en su trabajo.
Reducción de costos operacionales
“Generation D representa un importante paso adelante en la forma en que respaldamos las decisiones de inversión de largo plazo de nuestros clientes. Al introducir una plataforma modular común con un sistema de control preparado para el futuro y habilitado para actualizaciones over-the-air, podemos ofrecer una gestión simplificada de flotas en todo nuestro portafolio. Esto reduce los costos operacionales durante la vida útil de los equipos y brinda a los clientes mayor flexibilidad para elegir la tecnología adecuada para sus operaciones actuales y futuras”, indicó Andreas Falk, vicepresidente Senior de Grúas Horquilla, Konecranes.
Inicialmente, los reach stackers Generation D serán priorizados para los mercados de Europa y Norteamérica debido a las próximas regulaciones. Konecranes ya trabaja en la expansión de la plataforma Generation D para incluir también montacargas y manipuladores de contenedores vacíos y cargados.
Este lanzamiento forma parte de Ecolifting, la hoja de ruta integral y progresiva de Konecranes hacia cero emisiones de escape, orientada a apoyar la descarbonización de las operaciones portuarias. Las soluciones abarcan desde sistemas impulsados por diésel renovable, hasta flotas híbridas y totalmente electrificadas, además de opciones emergentes como el hidrógeno, todas diseñadas para responder a las necesidades actuales y futuras de cada cliente.
Por MundoMaritimo
TT Club e ICHCA y TOC Worldwide premiaron a proyectos que buscan reducir accidentes en tareas de movilización de carga
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