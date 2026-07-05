El transporte marítimo se encuentra en una etapa intermedia de la recuperación posterior a la pandemia, marcada por un "equilibrio frágil" entre el crecimiento de la capacidad de la flota y un escenario macroeconómico cada vez más incierto, concluye el informe "La anatomía de los ciclos del transporte marítimo: las lecciones de la historia para el mercado del mañana", elaborado por Veson Nautical y al que accedió MundoMaritimo.
El análisis destaca que aunque anticipar con exactitud el próximo cambio de ciclo del sector sigue siendo imposible, sostiene que la experiencia histórica y determinados indicadores permiten identificar señales tempranas para orientar las decisiones de inversión y gestión.
Según el estudio, los ciclos del transporte marítimo nacen del permanente desajuste entre la oferta de buques y la demanda mundial de carga. Mientras el comercio internacional puede expandirse o contraerse rápidamente, la incorporación de nueva capacidad requiere varios años, generando desequilibrios que históricamente han dado origen a períodos de auge seguidos por fuertes correcciones.
"La historia no se repite, pero ciertamente rima", señala el informe, agregando que "la historia no ofrece un plano para predecir el futuro, pero sí puede proporcionar valiosos instrumentos para navegarlo". En esa línea, advierte que cada período de bonanza suele contener "las semillas de su propia reversión", debido a que los altos ingresos incentivan una intensa actividad de órdenes de construcción que termina incrementando la oferta cuando la demanda ya comienza a debilitarse.
Como principal ejemplo, Veson revisa el denominado "champagne supercycle" de 2003-2008. Impulsado por la acelerada industrialización de China tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), las tarifas de fletamento de los buques Capesize pasaron de aproximadamente US$20.000/día a comienzos de 2003 a cerca de US$193.000/día a mediados de 2008. El extraordinario optimismo llevó a que el libro de órdenes alcanzara un volumen equivalente al 60% de la flota existente, justo antes del estallido de la crisis financiera mundial.
El estudio explica que el colapso de la demanda no detuvo las entregas comprometidas por los astilleros, provocando un exceso de capacidad que mantuvo deprimido al mercado durante varios años, convirtiéndose en uno de los ejemplos más representativos del comportamiento cíclico de la industria.
A partir de estos antecedentes, Veson identifica una serie de indicadores que ayudan a interpretar la posición del mercado dentro del ciclo. Entre ellos destaca la denominada paridad entre naves de segunda mano y nuevas construcciones, fenómeno que ocurre cuando buques de cinco años alcanzan valores iguales o superiores a los de un buque nuevo debido al alto valor de su disponibilidad inmediata. Históricamente, este comportamiento ha antecedido importantes correcciones del mercado, apunta el Informe.
El análisis también considera que el comportamiento de los actores del sector puede anticipar cambios de tendencia. "Cuando las conferencias de la industria se llenan de nuevos participantes y predominan expresiones como 'nuevo paradigma' o 'una nueva era', también puede constituir una señal de advertencia para los inversionistas", indica.
En contraste con el superciclo de la década de 2000, la pandemia dejó una enseñanza distinta. Pese al fuerte incremento de los ingresos, especialmente en el sector portacontenedor, los armadores de graneleros y tanqueros mantuvieron una política mucho más prudente respecto de nuevas órdenes de construcción. "Los armadores trataron el shock como un fenómeno transitorio y no como una justificación para una expansión permanente de la flota", destaca el documento, añadiendo que esa disciplina evitó reproducir los desequilibrios estructurales observados en ciclos anteriores.
Proyecciones
Para los próximos años, Veson estima que el mercado enfrentará una combinación de menor crecimiento económico mundial, inflación persistente, fragmentación del comercio internacional y un incremento gradual de las entregas de nuevos graneleros. Paralelamente, normativas ambientales como el Índice de Eficiencia Energética para Buques Existentes (EEXI) y el Indice de Intensidad de Carbono (CII) limitarán parcialmente la capacidad efectiva de la flota, aunque no compensarán completamente el aumento previsto de la oferta.
En este contexto, el informe sostiene que la industria no enfrenta una crisis inmediata, pero sí un escenario especialmente delicado. "Este equilibrio es frágil y los próximos años pondrán a prueba la capacidad de la industria para adaptarse a los cambios normativos, gestionar la capacidad de la flota y responder a la evolución de los patrones del comercio mundial", advierte.
Veson afirma que comprender los ciclos resulta más valioso que intentar predecirlos. "Las compañías más exitosas no son aquellas que simplemente intentan acertar el momento del mercado, sino las que combinan datos y contexto histórico para evaluar con precisión dónde se encuentra el ciclo y actuar con decisión cuando la dirección comienza a hacerse evidente", concluye el informe.
Por MundoMaritimo
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Mercado de fletamento muestra un frágil equilibrio entre escasez de buques y riesgos de sobrecapacidad
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