Esta mañana se dio inicio al Seminario IMO 2020, en el Hotel Plaza El Bosque en Santiago, organizado por Future Events y ABC Bunker Oil. El evento tiene como objetivo analizar, debatir y proyectar las implicancias de la nueva regulación impulsada por la Organización Marítima Internacional (OMI) que limita el contenido de azufre en el bunkering desde el 3,5% actual al 0,5% a partir del 1 de enero de 2020.

La apertura del seminario corrió por cuenta de Ricardo Tejada, gerente general de la Asociación Nacional de Armadores (ANA) de Chile. Luego, Pedro Vergara, managing director de ABC Bunker Oil, se refirió a la evolución de la regulación en este ámbito desde la normativa de límite de azufre Aire Limpio desarrollada en EE. UU. hasta la actual regulación impulsada por la OMI, pasando por el impacto que tendrá en la cadena de suministro y los dilemas que implica para armadores, refinadores, productores y autoridades reguladoras.

Luego fue el turno de Rosauro Segovia, gerente técnico de la ANA, quien se enfocó en el dilema que presenta para los armadores chilenos la nueva normativa, aclarando que el espíritu de la flota mercante nacional es siempre la de “acatar íntegramente la normativa en los plazos indicados” y a partir de esa premisa se refirió a las diferentes alternativas posibles para hacer posible el cumplimiento a la normativa.

Entre ellas destacó la posibilidad de cambiar a MGO u otro combustible LSFO, cambiar a GNL (25% menos de CO2 y 85% menos de NOX) o bien seguir utilizando HSFO e instalar scrubbers. Destacó igualmente como dificultades, la incerteza sobre la disponibilidad de combustible bajo norma para la fecha de la implementación dispuesta por la OMI, los costos de la implementación y mantención de los scrubbers, proyectando además la tendencia de la industria de migrar hacia los combustibles con bajo contenido de azufre y al GNL.

Traspaso de costos a los usuarios

Ricardo Tejada, gerente general de la ANA, destacó la posibilidad de contar con instancias para discutir temas contingentes que en este caso es la norma número 6 de Marpol. Junto con ello, indicó que se trata de un tema que “nos tiene preocupados, todavía no están definidas las directrices de aplicación que las tiene que definir la OMI ahora el 24 y 25 de octubre; existen dudas sobre la disponibilidad, sobre lo qué va a haber en Chile, si van a haber mezclas, ya sabemos que no se va a refinar y cualquier alternativa, sin embargo, afecta de alguna u otra manera en los costos que ya la industria naviera no puede absorber y que se van a tener que traspasar a los usuarios”.

Sin embargo, pese a la incertidumbre, calificó la normativa como buena: “Como navieros chilenos siempre hemos propiciado tomar medidas contra la contaminación que en este caso es bajar la cantidad de gases de invernaderos y bajar el contenido de azufre del combustible”.

Pedro Vergara, managing director de ABC Bunker Oil, dijo que “la verdad es que este año 2018 todavía estamos en una etapa de preparación de cómo se va a aplicar la regulación, incluso, todavía quedan reuniones en los comités de IMO que van a dar ciertas directrices y señales a los Estados de cada puerto de cómo operará la norma. La situación hoy es de mucha incertidumbre y tal como se señaló en una de las presentaciones, hay situaciones para las que se deben preparar los armadores que implican una serie de costos que lo más probable es que pasen a los usuarios de fletes”.

Alejandro Cortés, jefe de operaciones y de flota de CSAV expresó su preocupación porque “el costo de combustible es uno de los factores más importantes, sino el más, en nuestro proceso de costos” y agregó que “lo que se espera es que los fletes mundiales en todo tipo de industria vayan en aumento, lo que va a depender de la cantidad de tráfico, de la antigüedad de los buques, la cantidad y diferencial de combustible entre una calidad y otra y el consumo. Son muchos factores que van a incidir, así que es difícil modelar esto y sin duda, hay un factor de incertidumbre en el resultado final”.

El seminario fue programado para extenderse durante toda la jornada y entre las exposiciones destacadas se encuentran las del ingeniero civil químico Cristian Cabrera, quien se referirá las perspectiva de la nueva regulación desde las refinadoras; Carlos Cornelius, gerente de Agencias y Bunkering de Agunsa quien abordará la temática desde la perspectiva de los proveedores y de Juan Andrés Bagnara, subgerente de Exportaciones de Carozzi, quien analizará el impacto de la normativa sobre el valor de los fletes.

