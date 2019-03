El Canal de Panamá inauguró el Corredor Logístico (CLC), en el Pacífico, una carretera que dará servicio a los puertos, parques industriales, fábricas y centros de distribución de una manera ágil y segura. La ceremonia fue presidida por el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva del Canal, Roberto Roy, y el administrador de la vía acuática, Jorge Luis Quijano.

“Con este corredor el Canal hace un nuevo aporte al desarrollo logístico del país, cumpliendo su rol de potenciar la capacidad de Panamá como el principal centro de transporte y conexión del continente, complementando las ventajas que ofrece la vía interoceánica y nuestra economía de servicios”, indicó el administrador Quijano.

Parte de la vía, que anteriormente era utilizada para las operaciones internas del Canal, ha sido reacondicionada para uso de camiones de carga, mediante el pago de peaje, en concordancia con el plan de nuevos negocios para potenciar el Canal ampliado.

Cuenta con dos carriles- tres en tramos con pendientes pronunciadas- fue construida con hormigón y asfalto, con una extensión de 7,7 kilómetros, desde las Esclusas de Cocolí hasta Marieta, donde se conecta con el Puente Centenario. Su interconexión con la Vía Interamericana es a través de la carretera Bruja, de 3,4 kilómetros de longitud.

El recorrido de 11 kilómetros del CLC desde la Vía Interamericana, en la entrada de Panamá-Pacífico, hasta el Puente Centenario, acorde con las velocidades establecidas de entre 40 y 60 kms/hora, se estima en 8,5 minutos.

En comparación, la ruta Interamericana-Arraiján-Centenario, única utilizada hasta ahora, totaliza unos 20 kilómetros, con un tiempo promedio de 30 minutos u horas, dependiendo de la hora en que se haga el recorrido y de las retenciones que la ATTT tiene establecidas para los equipos pesados.

Los vehículos de carga (camión con ejes y camiones combinados) tienen restricciones de circulación entre las 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. por las vías de la Autopista Arraiján-La Chorrera-Vía Centenario, de acuerdo con lo establecido en la Resolución OAL No. 345 y OAL 346 de la ATTT.

Los camiones que utilizarán el Corredor Logístico del Canal deberán afiliarse al sistema Cargo Pass, similar al que opera en los Corredores Norte y Sur y la Autopista Colón-Panamá. El peaje se ha establecido en US$/6.50 por tránsito, y no permite el ingreso con saldo negativo o con infracción a las normas establecidas.

El trayecto de la vía es monitorizado íntegramente mediante tecnología, que permite detectar la infracción a las normas de velocidad establecidas, o bien, si el vehículo se ha detenido en plena marcha, en cuyo caso se le dará la asistencia debida.

Por MundoMarítimo