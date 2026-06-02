La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) ha publicado los resultados de los mercados mundiales de carga aérea correspondientes a abril de 2026. En detalle, las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe registraron una caída interanual de un 2,8% en las toneladas de carga por kilómetro transportadas (CTK, por sus siglas en inglés) de abril, mientras que la capacidad aumentó un 1,2% interanual.

A nivel global, la demanda CTK creció un 4,0% interanual (+4,0% en las operaciones internacionales). Mientras que la capacidad —medida en toneladas de carga por kilómetro disponibles (ACTK, por sus siglas en inglés)— se contrajo un 0,4% interanual (-0,9% en las operaciones internacionales).

“La demanda del transporte aéreo de carga creció un 4% interanual en abril, impulsada por los fuertes flujos comerciales con Asia. Sin embargo, este buen resultado esconde un escenario operativo más complejo. Las graves perturbaciones en los principales centros de conexión del Golfo a causa del conflicto en Oriente Medio siguen provocando la reconfiguración de las rutas comerciales y limitando la capacidad en corredores clave. Con los aviones de carga asumiendo gran parte del crecimiento, el transporte aéreo de carga garantiza una vez más la continuidad de las cadenas de suministro en un escenario marcado por las interrupciones comerciales”, dijo Willie Walsh, director general de IATA.

Factores destacados en el entorno operativo

El comercio mundial se contrajo en marzo un 2,1% respecto al mes anterior tras cuatro meses consecutivos de crecimiento, lo que subraya la fragilidad del impulso comercial ante las tensiones geopolíticas. En paralelo, los precios del combustible para aviación se dispararon en abril, con un aumento interanual del 121,1%, junto con un incremento del 77,7% en los precios del crudo.

En tanto, la confianza empresarial en el sector manufacturero continuó su tendencia alcista en abril con una nueva subida respecto a marzo. El índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) escaló 1,9 puntos, hasta los 53,4; y los nuevos pedidos de exportación se situaron en los 50,2 puntos. Ambos índices se mantuvieron por encima del umbral de expansión (50), un dato favorable para la demanda del transporte aéreo de carga.

Análisis regional

Las aerolíneas de Asia-Pacífico registraron un crecimiento de los CTK de un 10,5% interanual en abril de 2026, el mejor dato global. La capacidad aumentó un 5,3% interanual.

Las aerolíneas norteamericanas registraron un incremento de un 5,0% interanual de los CTK de abril de 2026. La capacidad aumentó un 1,2% interanual.

Las aerolíneas europeas registraron un aumento de los CTK de un 6,0% interanual en abril. La capacidad creció un 3,0% interanual.

Las aerolíneas de Oriente Medio registraron una caída de los CTK de un 18,2% interanual en abril, el peor dato global. La capacidad descendió un 22,9% interanual.

Las aerolíneas africanas registraron un aumento de un 7,7% interanual en los CTK de abril. La capacidad se contrajo un 9,4% interanual.

Por MundoMaritimo