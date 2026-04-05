La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) publicó los resultados de los mercados mundiales de carga aérea correspondientes a febrero de 2026. En detalle, las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe registraron un incremento interanual de un 0,7% en las toneladas de carga por kilómetro transportadas (CTK, por sus siglas en inglés) de febrero, el peor dato a nivel global. Mientras que la capacidad aumentó un 4,5% interanual.
En tanto, la demanda global medida en CTK creció un 11,2% interanual (+11,6% en las operaciones internacionales). En tanto, la capacidad —medida en toneladas de carga por kilómetro disponibles (ACTK, por sus siglas en inglés)— creció un 8,5% interanual (+9,8% en las operaciones internacionales).
“La demanda del transporte aéreo de carga creció un 11,2% en febrero. Incluso teniendo en cuenta el impulso de la demanda gracias al incremento del flujo de carga previo al Año Nuevo Lunar, febrero registró un fuerte crecimiento. Sin embargo, el estallido de la guerra en Medio Oriente a finales de mes impide que podamos predecir la evolución de la demanda para 2026. El fuerte aumento de los costos del combustible, su escasez en algunas partes del mundo y el caos en los principales aeropuertos de carga del Golfo están provocando cambios considerables. Aunque el transporte aéreo de carga ya ha demostrado en repetidas ocasiones su fortaleza y su flexibilidad en situaciones adversas, lo mejor para todos es que la guerra termine pronto y se normalice el suministro y los costos del combustible”, dijo Willie Walsh, director general de IATA.
Factores destacados en el entorno operativo
El comercio mundial de carga aérea creció un 5,2% interanual en enero de 2026. En tanto, el precio del jet fuel subió un 1,2% interanual en febrero, si bien el aumento del crack spread (diferencia de precio) entre el Brent y el jet fuel puso de manifiesto la continua volatilidad de los márgenes de refino.
Por otro lado, la confianza empresarial en el sector manufacturero a nivel global se fortaleció en febrero, con un aumento del PMI por encima de los 50 puntos (53,1) que marca el umbral de expansión. Los nuevos pedidos de exportación repuntaron en febrero por encima del umbral de expansión hasta los 51,4 puntos, su nivel más alto desde julio de 2021, lo que indica una evolución favorable de la demanda de carga aérea.
Análisis regional
Las aerolíneas del Asia-Pacífico registraron un crecimiento de los CTK de un 13,6% interanual en febrero de 2026. La capacidad aumentó un 10,1% interanual.
Las aerolíneas de Norteamerica registraron un crecimiento de un 9,4% interanual de los CTK de febrero de 2026. La capacidad aumentó un 5,3% interanual.
Las aerolíneas de Europa registraron un incremento de los CTK de un 6,9% interanual en febrero. La capacidad aumentó un 6,1% interanual.
Las aerolíneas de Medio Oriente registraron un alza de los CTK de un 16,5% interanual en febrero. La capacidad creció un 13,5% interanual
Las aerolíneas de África registraron un aumento de un 21,0% interanual en los CTK de febrero, el mejor dato global. La capacidad aumentó un 17,3% interanual.
Por MundoMaritimo
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