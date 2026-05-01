La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) dio a conocer los resultados del mercado global de carga aérea correspondientes a marzo de 2026, evidenciando una contracción interanual tanto en la demanda como en la capacidad, en un contexto marcado por disrupciones operacionales y tensiones geopolíticas. En específico, las aerolíneas de América Latina y el Caribe reportaron un aumento de 1,8% interanual en la demanda de carga aérea en marzo. Mientras que la capacidad se expandió 5,1% interanual.

A nivel global, la demanda total —medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK)— registró una caída de 4,8% respecto a marzo de 2025 (-5,5% en operaciones internacionales). En paralelo, la capacidad —expresada en toneladas-kilómetro disponibles (ACTK)— disminuyó 4,7% interanual (-6,8% en servicios internacionales).

El director general de IATA, Willie Walsh, explicó que la baja en la demanda respondió principalmente a las severas interrupciones en los principales hubs del Golfo Pérsico, derivadas del conflicto en Medio Oriente. “A ello se sumó el efecto estacional posterior al Año Nuevo Lunar, que tradicionalmente impacta la actividad. No obstante, subrayó que las tendencias subyacentes se mantienen sólidas, en línea con las proyecciones de crecimiento para 2026 revisadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo.

En este escenario, Walsh destacó el rol de la carga aérea como un soporte clave para las cadenas logísticas globales, aportando flexibilidad frente a presiones geopolíticas, arancelarias y operacionales. Asimismo, advirtió que la evolución del suministro y precio del combustible será un factor crítico para la resiliencia del sector en los próximos meses.

Factores del entorno operativo

En cuanto al entorno operativo, los indicadores económicos continúan entregando señales mixtas pero mayormente favorables. La producción industrial global creció 3,1% interanual en febrero, acumulando 38 meses consecutivos de expansión, mientras que el comercio mundial de bienes avanzó 8,0% en el mismo período.

En contraste, los costos energéticos mostraron un fuerte incremento: el precio del combustible para aviación se elevó 106,6% interanual en marzo, en línea con el alza de 43,1% en el petróleo crudo y un aumento de 320% en los márgenes de refinación.

Finalmente, el sentimiento del sector manufacturero global se mantuvo en terreno expansivo durante marzo. El índice de gestores de compras (PMI) se situó en 51,4, mientras que el indicador de nuevos pedidos de exportación alcanzó 50,1, ambos por sobre el umbral de 50 puntos, lo que sugiere condiciones aún positivas para la demanda de carga aérea a nivel global.

Desempeño regional en marzo

Las aerolíneas de Asia-Pacífico registraron un crecimiento interanual de 5,4% en la demanda de carga aérea en marzo. La capacidad aumentó 5,0% interanual.

Los operadores de América del Norte evidenciaron una caída de 1,2% interanual en la demanda de carga aérea en marzo. La capacidad disminuyó 1,1% interanual.

Las aerolíneas de Europa anotaron un incremento de 2,2% interanual en la demanda de carga aérea en marzo. La capacidad creció 4,2% interanual.

Las líneas aéreas de Medio Oriente registraron una contracción de 54,3% interanual en la demanda de carga aérea en marzo, el desempeño más débil entre todas las regiones. La capacidad se redujo 52,4% interanual.

Las aerolíneas África registraron un alza de 7,0% interanual en la demanda de carga aérea en marzo, el mayor crecimiento entre todas las regiones. La capacidad disminuyó 4,6% interanual.

Por MundoMaritimo