Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron una prohibición total a la navegación israelí en el Mar Rojo, medida que vuelve a tensionar una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y que podría generar nuevas disrupciones para el transporte marítimo y los mercados energéticos internacionales. La decisión se produce en un contexto especialmente sensible para la logística regional. Con el Estrecho de Ormuz cerrado desde hace más de tres meses debido al conflicto entre Irán e Israel, el Mar Rojo se ha convertido en una vía clave para el transporte de petróleo de Medio Oriente hacia los mercados internacionales.
El grupo afirmó haber lanzado un ataque contra Israel y advirtió que la prohibición podría ampliarse en caso de una escalada del conflicto. Según una fuente hutíe citada por Reuters, la restricción al tránsito de buques israelíes constituye solo una primera etapa y podría extenderse a naves con destino a Israel.
No obstante, la firma británica de gestión de riesgos marítimos Vanguard señaló que la medida no implica una prohibición general para toda la navegación comercial en el Mar Rojo, sino que estaría dirigida a naves que los hutíes consideren vinculadas a Israel.
Precisamente, la principal interrogante para la industria marítima radica en cómo el grupo definirá qué constituye una nave israelí. Analistas recuerdan que durante la crisis del -Mar Rojo entre 2023 y 2025 los hutíes atacaron buques que, en algunos casos, no mantenían vínculos directos con Israel.
Preocupación en la industria
Fuentes del sector advirtieron que el anuncio podría provocar que más líneas navieras reconsideren sus rutas y evalúen nuevamente la alternativa de circunnavegar África para evitar la zona de riesgo. Durante la guerra de Gaza, los ataques hutíes llevaron Maersk y Hapag-Lloyd a desviar servicios por el cabo de Buena Esperanza, aumentando significativamente los tiempos de tránsito y los costos operacionales.
A pesar de la advertencia, el perfil de riesgo para la navegación en la región no ha experimentado cambios significativos por ahora, según BIMCO. Asimismo, la firma de seguridad marítima Ambrey destacó que los hutíes no han atacado ningún buque comercial desde septiembre del año pasado.
Sin embargo, los especialistas recomiendan mantener una vigilancia reforzada. Martin Kelly, director de asesoría de EOS Risk Group, advirtió que las naves con propiedad israelí actual o histórica continúan expuestas a riesgos, recordando que los hutíes han señalado que responderán a cualquier escalada con medidas adicionales.
La incertidumbre persiste además porque el tránsito marítimo en el sur del Mar Rojo y en el Estrecho de Bab el-Mandeb aún se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la crisis iniciada en octubre de 2023, reflejando la fragilidad de la recuperación en una de las principales arterias del comercio marítimo mundial.
Incendio en petrolero frente a Omán
En medio de la creciente tensión marítima en Medio Oriente, el Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables de India informó que un incendio se registró a bordo del tanquero “Marivex”, de registro de Madagascar, frente a las costas de Omán.
La nave, que no transportaba carga al momento del incidente, contaba con 24 tripulantes indios a bordo, todos los cuales se encuentran a salvo, según confirmó el director del ministerio, Opesh Kumar Sharma. El funcionario indicó que las causas del siniestro, declarado a las 13:30 horas locales, aún son materia de investigación.
Las autoridades indias señalaron que mantienen coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Armada de India y el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad de la tripulación. Asimismo, la embajada de India informó que se encuentra en contacto con las autoridades omaníes para apoyar las labores de asistencia y resguardo de los tripulantes.
Por MundoMaritimo
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