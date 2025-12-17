La movilización de la carga a través del mar ha enfrentado una seguidilla de shocks desde comienzos de siglo, con un punto de inflexión marcado por el cierre de facto del Mar Rojo y del Canal de Suez desde fines de 2023. Dos años después, y con extrema cautela, la industria comienza a vislumbrar la posibilidad de una reapertura gradual en 2026, un escenario que reduciría costos de transporte y aliviaría la presión sobre las cadenas de suministro globales, reporta Bloomberg.
La relevancia del Canal de Suez es estructural: por esta vía circula cerca del 15% del comercio mundial de bienes y alrededor del 30% del movimiento de contenedores. Su interrupción se produjo tras el inicio de ataques a buques comerciales por parte de los hutíes en el sur del Mar Rojo, con el hundimiento de al menos cuatro naves, incendios en otras y la muerte de varios tripulantes. Desde entonces, las líneas navieras se vieron forzadas a desviar sus servicios por el extremo sur de África, agregando cerca de 10 días de navegación entre Asia y Europa y millones de dólares en costos adicionales. De acuerdo con estimaciones de ING, este desvío absorbe en torno al 6% de la capacidad global de la flota, producto de las rutas más extensas.
El cierre del eje Mar Rojo–Suez fue el último episodio de un quinquenio marcado por la inestabilidad: la pandemia de Covid-19, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el encallamiento del “Ever Given” en 2021 y las restricciones al tránsito por el Canal de Panamá en 2023-2024, debido a la sequía, redefinieron los flujos marítimos y tensionaron al máximo la logística internacional.
Señales incipientes y pruebas controladas
La intensidad de los ataques en el Mar Rojo disminuyó tras el alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamas a fines de septiembre. Aunque se trata de una tregua frágil, abrió la puerta a pruebas discretas por parte de líneas navieras y traders de commodities. Oficialmente, las principales compañías sostienen que la ruta sigue cerrada; en la práctica, algunas han comenzado a enviar buques individuales —incluidos portacontenedores de gran tamaño— para evaluar las condiciones de seguridad. Según datos de Bloomberg, el número de tránsitos por Suez alcanzó en noviembre su nivel más alto en más de un año y medio.
Algunas decisiones ya trascienden las pruebas puntuales. CMA CGM anunció que, por primera vez en dos años, lanzará un servicio regular entre India y la costa este de Estados Unidos vía Suez a partir de comienzos de 2026. Otras líneas navieras mantienen una postura de observación, aunque reconocen que el escenario podría cambiar. “Si el alto el fuego se mantiene, creo que hemos cruzado una puerta importante hacia el retorno por el Mar Rojo”, señaló recientemente Vincent Clerc, CEO de Maersk.
Riesgos, costos y el factor tarifas
Pese a estas señales, la cautela sigue siendo la norma. El primer riesgo es geopolítico: la estabilidad del Mar Rojo depende directamente de la evolución del conflicto en Gaza y Yemen. Un colapso del alto el fuego podría reactivar los ataques. El segundo riesgo es operacional: las líneas navieras buscan evitar una “doble disrupción”, es decir, volver prematuramente a Suez y verse obligadas a redirigir nuevamente sus flotas por África. Por ello, ejecutivos del sector anticipan un período de pruebas acotadas que podría extenderse por varios meses, utilizando incluso estrategias mixtas según carga y sentido del itinerario.
El tercer riesgo es económico. Los costos de seguros en el Mar Rojo continúan elevados, mientras que los precios del combustible han caído a mínimos de cinco años, reduciendo el castigo financiero del rodeo africano. En este contexto, el incentivo inmediato para regresar masivamente a Suez es limitado.
A ello se suma una razón tácita: las tarifas. Una reapertura efectiva liberaría cerca de 6% de la capacidad global hoy “consumida” por rutas más largas, presionando a la baja los fletes. El índice Drewry ya muestra un descenso a niveles cercanos a los US$2.000/FEU, desde casi US$4.000 a inicios de año y más de US$10.000 en el peak de 2021.
Tras años de turbulencia, la industria evita declaraciones triunfalistas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, el sector percibe una señal clara de alivio.
Por MundoMaritimo
