HMM anunció un nuevo plan estratégico a cinco años que contempla inversiones por aproximadamente US$19.800 millones hasta 2030, con un marcado cambio en su estrategia de crecimiento al priorizar la incorporación de buques feeder y de tamaño medio por sobre nuevas naves de gran capacidad.

La línea naviera explicó que el programa busca fortalecer su competitividad en un entorno caracterizado por la creciente incertidumbre del comercio mundial y por la reconfiguración de las cadenas logísticas. Según indicó, la inversión abarcará los negocios de transporte marítimo de contenedores y graneles, además de infraestructura logística, terminales portuarios, digitalización y tecnologías orientadas a la descarbonización.

Uno de los aspectos más relevantes del plan es el cambio en la composición de la futura flota de portacontenedores. Aunque la capacidad total proyectada alcanzará 1,47 millones de TEUs hacia 2030, HMM aumentará el número de buques mediante la incorporación de naves feeder y de tamaño medio, reduciendo el énfasis en los buques de gran tamaño que marcaron la expansión de la industria durante la última década.

De acuerdo con la línea naviera, esta estrategia permitirá consolidar una red de transporte basada en el modelo hub-and-spoke (ya utilizado por la Gemini Cooperation, compuesta por Maersk y Hapag-Lloyd), fortaleciendo la conectividad entre los grandes centros de transbordo y los puertos regionales.

En ese contexto, HMM señaló que "fortalecerá su competitividad mediante una gama equilibrada de buques de gran, mediano y pequeño tamaño", con el objetivo de responder con mayor flexibilidad a las condiciones del mercado y optimizar la eficiencia operacional.

El nuevo plan contempla que la flota de portacontenedores alcance las 166 unidades en 2030, mientras que la división de graneles llegará a 110 buques, elevando la flota total hasta 276 naves.

El énfasis en los buques feeder también responde a la intención de reforzar su presencia en el mercado Intra-Asia. Diversos análisis del sector indican que, durante los últimos años, HMM concentró una mayor proporción de su capacidad en las rutas Transpacífico y Asia-Europa, reduciendo su participación en los servicios regionales de Asia. Para revertir esa tendencia, la línea naviera ya tiene en construcción 22 nuevos buques feeder de entre 1.800 y 3.000 TEUs, cuya entrega está prevista antes de 2029.

Además de la renovación de la flota, el programa de inversiones considera la expansión de activos portuarios y logísticos, el desarrollo de soluciones digitales y la incorporación de tecnologías para reducir las emisiones de carbono.

HMM afirmó que el plan constituye una hoja de ruta para consolidar su crecimiento de largo plazo y enfrentar un escenario cada vez más exigente para el transporte marítimo internacional. En esa línea, sostuvo que buscará "establecer una base sólida para un crecimiento sostenible mediante inversiones continuas y el fortalecimiento de las capacidades operacionales".

La estrategia también contempla avanzar hacia el objetivo corporativo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2045 mediante la incorporación de buques más eficientes y el impulso de iniciativas vinculadas a la transición energética del transporte marítimo.

Con este cambio de enfoque, HMM se suma a la tendencia de algunas grandes líneas navieras que buscan complementar las economías de escala de los grandes portacontenedores con redes regionales más flexibles, capaces de adaptarse a la evolución de la demanda y a las nuevas configuraciones del comercio marítimo global.

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