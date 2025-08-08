El renovado interés de las líneas navieras por los buques de capacidad de tamaño medio y feeder está marcando un cambio relevante en la industria marítima. Este foco les permitiría fortalecer sus operaciones, aumentar la frecuencia de recaladas en puertos secundarios y reducir la congestión en los puntos de transbordo. Esto se traduce en una mayor confiabilidad en los itinerarios, mejor conectividad portuaria y acceso a soluciones logísticas con menores emisiones, cada vez más valoradas por el mercado, informa Ti.
Las implicancias para el sector también son claras. Se espera un incremento sostenido en la demanda de buques modernos, de combustible dual y de tamaño medio, lo que acelerará la obsolescencia de naves feeder más antiguas. En paralelo, la capacidad de producción en astilleros para este tipo de buques se está reduciendo, a medida que las órdenes de construcción se diversifican y se alejan de los buques de gran envergadura.
En este nuevo escenario, es probable que las estrategias de red evolucionen hacia una combinación de servicios principales que utilicen buques de gran tamaño y una red feeder más sostenible y resiliente, con capacidad de adaptación frente a cambios normativos y dinámicas del mercado.
Por ejemplo, los esfuerzos conjuntos de MSC, Yang Ming y Costamare se enmarcan en esta transformación estructural del transporte marítimo de contenedores, con énfasis en la descarbonización y el desarrollo de redes flexibles que respondan a la presión combinada de los criterios ESG y la demanda por mayor confiabilidad. Con ello, buscan consolidar ventajas operativas y comerciales sostenidas hacia la próxima década
Auge de órdenes de naves feeder
En línea con lo anterior, MSC se prepara para ejecutar uno de los mayores programas de renovación de flota de buques feeder en la historia reciente del transporte marítimo, marcando un cambio estructural en la planificación de redes por parte de las principales líneas navieras. Esto luego de haber ordenado, según trascendió, hasta 120 naves feeder con capacidades que van desde los 1.100 hasta los 5.000 TEUs, con el objetivo de modernizar y descarbonizar una flota cuya antigüedad promedio alcanza los 22 años. Las entregas se extenderán hasta 2029.
La iniciativa representa una respuesta estratégica de largo plazo frente a las exigencias regulatorias. Al contar con una flota más moderna y eficiente en el consumo de combustible, MSC podrá fortalecer sus operaciones, cumplir con normativas de emisiones, y reemplazar unidades obsoletas que implican altos costos operacionales. Asimismo, al asegurar espacios en astilleros, busca anticiparse a posibles cuellos de botella en la capacidad de construcción futura.
En paralelo, Yang Ming y Costamare han adoptado estrategias similares. Yang Ming ordenó tres buques de combustible dual metanol de 8.000 TEUs al astillero japonés Nihon Shipyard, con entregas programadas entre 2028 y 2030, además de siete unidades de 15.500 TEUs con propulsión dual a GNL ordenadas a Hanwha Ocean. Con ello, la línea naviera taiwanesa avanza en su transición hacia una flota más flexible, alineada con las normativas de combustible, y refuerza su capacidad en rutas de largo recorrido, buscando eficiencias de escala.
Por su parte, Costamare ordenó cuatro nuevos buques de 3.100 TEUs para entrega en 2027, alineándose con la tendencia observada en MSC y Yang Ming respecto a buques feeder de tamaño medio.
Esta decisión refleja la preferencia creciente de las navieras por asegurar capacidad fletada a largo plazo, con naves que permiten optimizar redes regionales y avanzar en los compromisos de reducción de emisiones.
Por MundoMaritimo
3713 compañías registradas, 50 países, 77 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.