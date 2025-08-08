El renovado interés de las líneas navieras por los buques de capacidad de tamaño medio y feeder está marcando un cambio relevante en la industria marítima. Este foco les permitiría fortalecer sus operaciones, aumentar la frecuencia de recaladas en puertos secundarios y reducir la congestión en los puntos de transbordo. Esto se traduce en una mayor confiabilidad en los itinerarios, mejor conectividad portuaria y acceso a soluciones logísticas con menores emisiones, cada vez más valoradas por el mercado, informa Ti.

Las implicancias para el sector también son claras. Se espera un incremento sostenido en la demanda de buques modernos, de combustible dual y de tamaño medio, lo que acelerará la obsolescencia de naves feeder más antiguas. En paralelo, la capacidad de producción en astilleros para este tipo de buques se está reduciendo, a medida que las órdenes de construcción se diversifican y se alejan de los buques de gran envergadura.

En este nuevo escenario, es probable que las estrategias de red evolucionen hacia una combinación de servicios principales que utilicen buques de gran tamaño y una red feeder más sostenible y resiliente, con capacidad de adaptación frente a cambios normativos y dinámicas del mercado.

Por ejemplo, los esfuerzos conjuntos de MSC, Yang Ming y Costamare se enmarcan en esta transformación estructural del transporte marítimo de contenedores, con énfasis en la descarbonización y el desarrollo de redes flexibles que respondan a la presión combinada de los criterios ESG y la demanda por mayor confiabilidad. Con ello, buscan consolidar ventajas operativas y comerciales sostenidas hacia la próxima década

Auge de órdenes de naves feeder

En línea con lo anterior, MSC se prepara para ejecutar uno de los mayores programas de renovación de flota de buques feeder en la historia reciente del transporte marítimo, marcando un cambio estructural en la planificación de redes por parte de las principales líneas navieras. Esto luego de haber ordenado, según trascendió, hasta 120 naves feeder con capacidades que van desde los 1.100 hasta los 5.000 TEUs, con el objetivo de modernizar y descarbonizar una flota cuya antigüedad promedio alcanza los 22 años. Las entregas se extenderán hasta 2029.

La iniciativa representa una respuesta estratégica de largo plazo frente a las exigencias regulatorias. Al contar con una flota más moderna y eficiente en el consumo de combustible, MSC podrá fortalecer sus operaciones, cumplir con normativas de emisiones, y reemplazar unidades obsoletas que implican altos costos operacionales. Asimismo, al asegurar espacios en astilleros, busca anticiparse a posibles cuellos de botella en la capacidad de construcción futura.

En paralelo, Yang Ming y Costamare han adoptado estrategias similares. Yang Ming ordenó tres buques de combustible dual metanol de 8.000 TEUs al astillero japonés Nihon Shipyard, con entregas programadas entre 2028 y 2030, además de siete unidades de 15.500 TEUs con propulsión dual a GNL ordenadas a Hanwha Ocean. Con ello, la línea naviera taiwanesa avanza en su transición hacia una flota más flexible, alineada con las normativas de combustible, y refuerza su capacidad en rutas de largo recorrido, buscando eficiencias de escala.

Por su parte, Costamare ordenó cuatro nuevos buques de 3.100 TEUs para entrega en 2027, alineándose con la tendencia observada en MSC y Yang Ming respecto a buques feeder de tamaño medio.

Esta decisión refleja la preferencia creciente de las navieras por asegurar capacidad fletada a largo plazo, con naves que permiten optimizar redes regionales y avanzar en los compromisos de reducción de emisiones.

Por MundoMaritimo