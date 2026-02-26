La fusión de Hapag-Lloyd y ZIM, que elevará a la entidad combinada por encima de los 3,0 MTEUs de capacidad, se espera que genere economías de entre US$300 y US$500 millones anuales, señaló el CEO de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, tras concretarse el acuerdo, reporta Alphaliner.

Se prevé que los ahorros provengan tanto de una adquisición más económica como de la optimización de las redes de ambas líneas navieras, con mayor capacidad y un despliegue más eficiente de la flota. Habben Jansen estima alcanzar el 65% de los ahorros en el primer año posterior a la fusión, el 90% en el segundo y el 100% al tercer año.

Estos ahorros contribuyen a justificar el sólido precio de compra de ZIM que, incluyendo la deuda de US$2.700 millones de la línea naviera israelí, supera los US$6.800 millones.

Desde el anuncio del acuerdo de fusión, la acción de ZIM ha subido un 30% (al cierre del viernes 20 de febrero), mientras que el título de Hapag-Lloyd avanzó casi un 3% hacia el final de la semana, tras haber caído inicialmente un 8% luego de conocerse la noticia.

Cabe mencionar que en una entrevista con el presidente de ZIM, Yair Seroussi, tras el anuncio reveló que Maersk también fue un postor serio por ZIM. La compañía danesa ofreció inicialmente US$29 por acción, frente a los US$20 del equipo de recompra liderado por Eli Glickman y los US$32 de Hapag-Lloyd. Finalmente, Maersk elevó su oferta a US$30 por acción, pero se negó a ir más allá, lo que permitió que la línea naviera alemana se impusiera con US$35 por acción, aproximadamente un 126% por encima del precio que tenía ZIM cuando comenzaron a circular los rumores de venta.

Operación bajo escrutinio regulatorio israelí

La transacción aún está sujeta a la aprobación de los accionistas de ZIM y de las autoridades regulatorias pertinentes. Han surgido reportes sobre posibles dificultades con estas últimas si el acuerdo no cumple con la norma de la “Golden Share” de Israel, destinada a proteger los activos nacionales.

El diario económico israelí Calcalist afirmó recientemente que un documento de posición filtrado de la Autoridad de Empresas Gubernamentales del país indicaba que las descripciones mediáticas del acuerdo no cumplían con los términos de la Golden Share, específicamente en lo relativo a la división propuesta entre Hapag-Lloyd y FIMI (el mayor fondo de capital privado de Israel, especializado en adquirir participaciones en empresas industriales, tecnológicas y de infraestructura).

Aún no se ha presentado una solicitud oficial ante las autoridades regulatorias, pero Hapag-Lloyd prevé obtener la aprobación tanto de los accionistas de ZIM como de los reguladores hacia fines de 2026.

Hapag-Lloyd también confirmó que la filial regional intra-Asia de ZIM, Gold Star Line, formará parte de la venta y será integrada a la línea naviera alemana, aunque señaló que todavía no se ha tomado una decisión sobre la marca ni sobre si la compañía mantendrá su nombre.

Por MundoMaritimo