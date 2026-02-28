La adquisición de ZIM por parte de Hapag-Lloyd, valorada en US$4.200 millones, tendrá implicancias estructurales para la red Transpacífico de Gemini Cooperation, según un análisis de Sea-Intelligence. La consultora sostiene que, “asumiendo que las rutas y buques adquiridos se integren completamente en Gemini Cooperation, la transacción añade nuevas capas a la presencia en el Transpacífico de la alianza”, lo que desencadenaría una expansión del alcance de mercado hacia la Costa Este de Estados Unidos. En este escenario, advierte la consultora, MSC “probablemente enfrentará un dilema de capacidad”, viéndose obligada a lanzar nuevos servicios en la estratégica ruta hacia la Costa Este o a ceder participación de mercado.
Actualmente, Gemini Cooperation opera 32 pares de puertos únicos región-región en el Transpacífico, equivalentes a 70 combinaciones únicas puerto-puerto. Con la incorporación de la red de ZIM Integrated Shipping Services, estas cifras aumentarían a 41 pares región-región y 84 combinaciones puerto-puerto. En términos porcentuales, esto representa “un incremento de 28% en las combinaciones región de origen–región de destino disponibles para la alianza”, fortaleciendo de manera sustantiva su cobertura.
De acuerdo con Sea-Intelligence, la expansión no se limitaría a una superposición de servicios ya existentes. “Estratégicamente, esta expansión no es simplemente un solapamiento redundante”, subraya el análisis.
La operación otorgaría a Gemini “acceso directo exclusivo a la región de destino de Nueva Inglaterra (Boston), que está completamente ausente en la red actual de Gemini”. Además, reforzaría la conectividad directa hacia gateways clave del Atlántico Sur estadounidense, como Charleston y Savannah, conectándolos con cinco grandes orígenes asiáticos, incluidos Vietnam, el Estrecho de Singapur y Taiwán.
Este fortalecimiento del alcance geográfico consolida la posición de Hapag-Lloyd dentro de Gemini Cooperation, particularmente en segmentos sensibles al tiempo de tránsito.
El desafío del modelo operativo
No obstante, el informe advierte que absorber este nuevo alcance de mercado implica un reto operacional significativo. La red de Gemini está “fuertemente anclada en un modelo hub-and-spoke diseñado para alcanzar un objetivo de 90% de confiabilidad en itinerarios, minimizando recaladas directas de servicios principales”.
En ese contexto, redirigir la carga histórica de e-commerce de ZIM —caracterizada por su sensibilidad a los tiempos de tránsito— a través de hubs de transbordo podría “diluir los tiempos rápidos de tránsito que esos clientes valoran”.
Por ello, Sea-Intelligence estima que, para integrar con éxito este alcance ampliado sin comprometer sus metas de confiabilidad, “Gemini probablemente necesitará desplegar un nuevo servicio especializado hacia la Costa Este de Estados Unidos, potencialmente hacia Nueva Inglaterra, en lugar de simplemente añadir recaladas a los servicios existentes del modelo hub-and-spoke”.
Por MundoMaritimo
