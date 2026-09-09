Las autoridades israelíes otorgaron a Hapag-Lloyd y al fondo israelí FIMI una extensión de 30 días para introducir modificaciones estructurales a la oferta de adquisición de ZIM, cuya nueva versión sería presentada antes de finalizar septiembre. La medida responde a las inquietudes planteadas respecto de la protección de las rutas marítimas, la supervisión estatal y la preservación de la autonomía logística de Israel.
Uno de los aspectos centrales de las negociaciones corresponde al fortalecimiento de la Golden Share, o “acción de oro”, mecanismo que otorga al Estado de Israel derechos especiales sobre ZIM, pese a no controlar accionariamente la compañía. Este instrumento permite al Gobierno mantener atribuciones sobre determinadas decisiones consideradas relevantes para la seguridad y los intereses estratégicos del país.
Propuesta mejorada
En este contexto, Hapag-Lloyd confirmó que está desarrollando, junto a sus socios, una propuesta mejorada destinada a incorporar mayores salvaguardias frente a las preocupaciones expresadas por las autoridades israelíes.
El CEO de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, afirmó que “hemos escuchado atentamente las necesidades planteadas durante nuestras conversaciones con el Gobierno israelí y las autoridades competentes”, explicando que la nueva estructura busca fortalecer la seguridad marítima israelí, garantizar el acceso a rutas estratégicas —incluidas las conexiones desde Asia— y reforzar las protecciones contempladas en la Golden Share.
Asimismo, el ejecutivo sostuvo que la propuesta pretende impedir cualquier interferencia extranjera en el transporte de cargas sensibles, calificándola como “una mejora significativa respecto del actual esquema” y como un nuevo hito en la relación entre Alemania e Israel.
Se continúa trabajando en la aprobación
Paralelamente, Hapag-Lloyd confirmó que continúa avanzando en la adquisición de la línea naviera israelí ZIM, luego de que el acuerdo de fusión vinculante alcanzado en febrero fuera aprobado por los accionistas de la compañía. Actualmente, la operación permanece en la etapa de obtención de las autorizaciones requeridas por los distintos organismos regulatorios.
“Hemos celebrado un acuerdo de fusión vinculante con ZIM en febrero, el cual ha sido aprobado por los accionistas de la compañía. Actualmente estamos trabajando con los distintos organismos reguladores para obtener las aprobaciones necesarias”, informó la línea naviera alemana en una actualización publicada este 7 de septiembre.
La compañía sostuvo que la transacción continúa teniendo un sólido fundamento estratégico, al permitirle consolidar su posición competitiva en el mercado mundial del transporte marítimo de contenedores, incorporar una flota moderna, acceder a una amplia base de clientes y sumar un equipo con experiencia en el negocio naviero.
“La lógica del acuerdo es bastante clara: asegurar nuestra posición en el mercado, acceder a una flota eficiente y moderna, a un gran equipo y a una amplia base de clientes”, señaló Hapag-Lloyd, agregando que uno de los principales objetivos corresponde a las sinergias derivadas de la integración, estimadas entre US$300 millones y US$500 millones.
De concretarse la operación, la combinación de ambas compañías mantendría a Hapag-Lloyd como la quinta mayor línea naviera del mundo, con más de 400 buques, una capacidad superior a 3 millones de TEUs y un volumen anual de transporte superior a 18 millones de TEUs.
La operación, valorizada en alrededor de US$4.200 millones, continúa así su curso, aunque su desenlace dependerá tanto de las aprobaciones regulatorias internacionales como de la aceptación de las nuevas condiciones destinadas a responder a las exigencias estratégicas planteadas por Israel.
Por MundoMaritimo
ONE comienza a reservar espacios en servicio de ZIM para la ruta Golfo de EE.UU. – ECSA
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