Hapag-Lloyd confirmó que mantiene negociaciones avanzadas para adquirir a ZIM, en una operación que podría reconfigurar el mapa del transporte marítimo global de contenedores, reporta Bloomberg.

Mediante un comunicado remitido a la bolsa, la compañía con base en Hamburgo indicó que las conversaciones también incluyen al fondo israelí FIMI Opportunity Funds, en el marco de la asunción de obligaciones vinculadas a derechos especiales del Estado de Israel. No obstante, precisó que hasta ahora no se ha suscrito ningún acuerdo vinculante.

Según trascendió, las partes podrían cerrar el acuerdo durante la presente semana, tras varios meses de negociaciones que ZIM sostuvo con potenciales compradores. Una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y gubernamentales correspondientes, la línea naviera israelí sería retirada de la New York Stock Exchange, donde actualmente registra una valorización bursátil cercana a US$2.700 millones. El medio económico israelí Calcalist informó que el precio de venta superaría los US$3.500 millones.

Tras conocerse los reportes, el sindicato de trabajadores de ZIM en Israel anunció la paralización de actividades en la casa matriz ubicada en Haifa. La administración de la compañía señaló que mantiene conversaciones con la organización sindical para evitar impactos negativos en las operaciones en curso, asegurando que los intereses de los empleados forman parte central de las consideraciones en este proceso.

Impacto en el ranking global

De concretarse la transacción, Hapag-Lloyd —actualmente el quinto mayor operador mundial de transporte marítimo de contenedores con una participación de mercado de 7,4%, según datos de Alphaliner y Container News— reforzaría de manera significativa su posicionamiento global. ZIM, por su parte, ocupa el noveno lugar con un 2,4% de cuota.

ZIM opera una flota compuesta por 145 buques, entre ellos 130 portacontenedores y 15 car carriers. La compañía ha desarrollado un modelo “asset-light”, intensivo en arriendo de naves, lo que implica que una parte relevante de su flota es operada bajo contratos de fletamento.

De acuerdo con fuentes conocedoras de la operación, Hapag-Lloyd adquiriría la actividad internacional de ZIM —incluyendo decenas de buques, muchos de ellos arrendados, y sus servicios globales— mientras que FIMI asumiría el control de 16 embarcaciones y de las rutas que conectan Israel con Estados Unidos, el Mediterráneo y el Mar Negro.

Activo estratégico y consideraciones geopolíticas

El Gobierno de Israel considera a ZIM un activo estratégico, razón por la cual mantiene una “acción de oro” que le otorga poder de decisión en materias clave, entre ellas la propiedad. Este factor convierte la participación de FIMI en un elemento crucial, dado que las autoridades buscan garantizar la continuidad de las conexiones marítimas del país en escenarios de emergencia.

En la estructura accionaria de Hapag-Lloyd destacan, entre otros, Kuehne Holding AG y CSAV Germany Container, así como Qatar Holding LLC y el Public Investment Fund de Arabia Saudita, lo que añade una dimensión geopolítica adicional a la eventual operación.

ZIM había rechazado previamente una oferta revisada presentada por una entidad vinculada a su CEO, Eli Glickman, y al empresario israelí Rami Ungar, argumentando que la propuesta subvaloraba significativamente la compañía.

Tanto ZIM como FIMI declinaron comentar detalles específicos de la transacción, mientras que Hapag-Lloyd limitó sus declaraciones a lo informado oficialmente ante el mercado.

