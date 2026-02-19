Hapag-Lloyd y FIMI, el mayor fondo de capital privado de Israel, se adjudicaron la adquisición de ZIM, en una operación que no solo le permitirá a la compañía alemana acceder a una flota relativamente moderna de 29 buques —incluidos 10 de 15.000 TEUs propulsados por GNL—, sino también fortalecer su posición competitiva en las principales rutas Este–Oeste, particularmente en el Transpacífico, el eje Lejano Oriente–Europa y los servicios vinculados a América Latina, donde proyecta incrementar de forma relevante sus cuotas de mercado antes de fines de 2026, informa Alphaliner.

Expansión de red y Transpacífico

Históricamente, Hapag-Lloyd y ZIM han sido socios de larga data en el comercio Mediterráneo–Norteamérica y una fusión de servicios podría ser casi un no evento en estas rutas. Hapag-Lloyd espera aumentar su cuota de mercado transatlántica del 24% al 27%.

Sin embargo, en otras rutas la adquisición planificada podría tener consecuencias de mayor alcance-

La línea naviera israelí despliega nada menos que el 54% de su capacidad total entre el Lejano Oriente y Norteamérica, mientras que este porcentaje es solo del 8% para la mucho más grande Hapag-Lloyd.

ZIM atiende la ruta Lejano Oriente–Costa Este de Estados Unidos a través de un acuerdo de compartición de buques con MSC, mientras que la oferta transpacífica de Hapag-Lloyd incluye servicios de la cooperación Gemini y un servicio conjunto Lejano Oriente–Costa Este de Estados Unidos con Wan Hai.

Una adquisición podría implicar que más de la mitad de la capacidad de la flota de ZIM se incorpore a los servicios Asia–Norteamérica de Gemini, lo que elevaría la cuota de mercado transpacífica de Hapag-Lloyd del 7% al 12%.

Algo similar podría ocurrir en el comercio Lejano Oriente–Mediterráneo, donde el 10% de la capacidad de la línea naviera con base en Haifa está desplegada.

ZIM ofrece un servicio independiente “ZIM Med Premium”, que podría integrarse a la red Gemini. Hapag-Lloyd espera que su cuota de mercado Lejano Oriente–Europa aumente del 9% al 11% tras integrar a ZIM.

Presencia en América Latina

Mediante la adquisición de ZIM, Hapag-Lloyd no solo podría incrementar significativamente su presencia en las dos mayores rutas Este–Oeste, sino también en América Latina.

La línea naviera alemana tiene el 20% de su flota operando en servicios relacionados con América Latina. El mercado latinoamericano es igualmente importante para ZIM, ya que el 15% de su capacidad está desplegada en esa región. Con excepción del servicio Asia–ECSA ‘ASE’, al cual ZIM contribuye con el buque de 11.923 TEUs “ZIM USA” en un servicio conjunto con Maersk, los principales servicios de ZIM en las rutas US Gulf–ECSA, USEC–WCSA y Asia–WCSA son servicios independientes.

Estas operaciones independientes podrían integrarse fácilmente en la red de Hapag-Lloyd. Si todo marcha bien, esto podría ocurrir antes de fines de 2026.

Acceso a capacidad

Entre otros factores, una de las razones de Hapag-Lloyd para adquirir ZIM sería acceder a una flota relativamente moderna, incluyendo diez buques de 15.000 TEUs propulsados por GNL (2023–2024) y 19 buques de más de 7.800 TEUs (2023–2025). Estos 29 buques están fletados de Seaspan (25) y EPS (4) bajo contratos de largo plazo desde la entrega, con períodos que se estima oscilan entre 8 y 12 años.

Al momento de la orden, estos fletamentos se consideraban “del lado caro”, pero el fuerte aumento en los precios de nuevas construcciones en los últimos años ha puesto esto en perspectiva.

En comparación con lo que costaría hoy adquirir y/o financiar nuevas construcciones comparables, las tarifas ahora parecen mucho más atractivas.

Los largos plazos de entrega en los principales astilleros también significan que Hapag-Lloyd podría reforzar significativamente su flota con el tonelaje de ZIM años antes de que nuevas unidades pudieran ser entregadas.

Por MundoMaritimo