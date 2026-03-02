La proyectada adquisición por US$4.200 millones de ZIM por parte de Hpag-Lloyd no solo reconfiguraría el mapa del transporte de contenedores, sino que también podría impulsar el negocio de transporte de vehículos desarrollado por la filial de ZIM basado en Hong Kong, Gold Star Line (GSL), reporta JOC.
Actualmente, GSL opera dos servicios roll-on/roll-off (Ro-Ro) que conectan Asia con América Latina y Asia con África. El servicio Gold Star Pacific Vehicle Carrier (GPL) enlaza puertos como Shanghái, Masan y Yokohama con Mazatlán y Lázaro Cárdenas en México, Buenaventura en Colombia y San Antonio en Chile, incluyendo recaladas bajo demanda en Port Hueneme (California) y Manta (Ecuador).
En paralelo, el servicio VEC cubre Kobe, Taicang y Shanghái, conectando con Mombasa (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania), además de próximas recaladas en Paranaguá y Vitória (Brasil). Los car carriers de GSL también recalan en Ashdod (Israel). Un tercer servicio Ro-Ro entre Asia y Europa fue suspendido, aunque podría reactivarse.
La estrategia de GSL se ha basado en nichos específicos. Según una fuente senior cercana a la compañía, la naviera ha desarrollado sus operaciones “apuntando a tráficos de nicho donde podamos ofrecer un servicio competitivo”. El ejecutivo añadió que, “como operador global, tenemos la capacidad de pivotar rápida y eficientemente hacia áreas que ayuden a nuestros clientes y a sus puntos de dolor”.
Flota ajustada y enfoque selectivo
La consultora marítima Esgian, basada en Oslo, indicó que GSL ha reducido su operación Ro-Ro en los últimos meses. “Nuestros datos muestran que GSL opera actualmente una flota Ro-Ro de 13 buques”, señaló Mijeong Jang Rolfsen, analista senior de impacto de mercado de la firma.
Las naves, con capacidades entre 4.000 y 6.500 CEUs (car equivalent units), están mayoritariamente fletadas a operadores como Gram Car Carriers, Zodiac Maritime y Cido Shipping.
En términos comerciales, GSL registró 72 recaladas en el cuarto trimestre de 2025, un 12% menos que en el trimestre previo. “El alcance comercial abarca Asia con servicios que se extienden a Sudamérica y puertos seleccionados en África”, detalló Rolfsen.
Para el capitán Igal Dafni, ex director general de GSL, los servicios Ro-Ro podrían convertirse en una nueva fuente de negocio para Hapag-Lloyd. A su juicio, la línea naviera alemana podría tomar como referencia los movimientos de competidores como Mediterranean Shipping Co. (MSC) y CMA CGM en el segmento car carrier.
MSC ingresó al sector en 2024 tras adquirir Gram Car Carriers y hoy cuenta con cerca de 20 pure car and truck carriers (PCTC), mientras CMA CGM opera servicios Ro-Ro en el Mediterráneo y el norte de África. No obstante, Dafni advirtió: “No estoy seguro de lo que hará” Hapag-Lloyd.
Un mercado bajo presión
Pese al atractivo del negocio especializado de GSL, el mercado global de car carriers enfrenta crecientes presiones. Un ejecutivo senior de un freight forwarder europeo especializado en el sector advirtió que “existe un enorme libro de órdenes de nuevos buques a entregarse entre 2026 y 2030, lo que generará una presión significativa para proveedores de capacidad y operadores”.
Clarksons reporta 140 car carriers ordenados, equivalentes al 16% de la flota existente de 899 naves, aunque el 27% supera los 20 años y podría destinarse al desguace.
“No estoy tan seguro de que el sector continúe en auge y sea un gran mercado para entrar, especialmente si no se está bien establecido”, agregó el ejecutivo. “Podría ser que Hapag-Lloyd mantenga los servicios actuales de GSL hasta sentirse cómoda y ver cómo evolucionan las condiciones”.
Desde Hapag-Lloyd y Gold Star Line señalaron que aún es demasiado temprano para comentar cómo se desarrollará este negocio una vez concretada la adquisición.
Por MundoMaritimo
