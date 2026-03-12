La guerra en Medio Oriente está generando profundas disrupciones en los mercados energéticos y en el transporte marítimo de hidrocarburos. El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, está obligando a productores y compradores a reorganizar rutas, infraestructura y flujos de comercio en medio de una creciente volatilidad.
Arabia Saudita está movilizando una flotilla de al menos 25 superpetroleros hacia el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, en un intento por mantener el suministro hacia los mercados internacionales. De acuerdo con datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg, esta flota tendría capacidad para transportar hasta 50 millones de barriles de crudo si logra completar las cargas previstas.
El despliegue responde a la paralización del tránsito por el Estrecho de Ormuz, considerado demasiado peligroso para muchos armadores debido a los ataques con drones y misiles que se han registrado prácticamente a diario en el Golfo Pérsico.
En este contexto, la petrolera estatal Saudi Aramco está incrementando el uso de su infraestructura alternativa para mantener el flujo de crudo. Su director ejecutivo, Amin Nasser, explicó que la compañía está aumentando el uso del oleoducto que conecta los campos del este del país con el Mar Rojo.
“Todo esto se basa en el reposicionamiento de petroleros desde el este hacia el oeste”, afirmó Nasser.
Oleoductos estratégicos para evitar Ormuz
La infraestructura de exportación que evita el estrecho se ha convertido en un elemento crítico para evitar una crisis energética aún mayor. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EUA) cuentan con oleoductos que permiten enviar petróleo hacia puertos fuera del Golfo Pérsico, aunque su capacidad es limitada frente al volumen normalmente transportado por vía marítima.
El oleoducto saudí East-West, de aproximadamente 746 millas, podría alcanzar en los próximos días su capacidad máxima de 7 millones de barriles diarios. Sin embargo, parte de ese volumen está destinado al consumo interno, por lo que alrededor de 5 millones de barriles diarios podrían llegar a los mercados internacionales.
Según Amin Nasser, la magnitud del impacto energético del conflicto no tiene precedentes recientes. “Aunque hemos enfrentado interrupciones en el pasado, esta es con diferencia la mayor crisis que ha enfrentado la industria de petróleo y gas de la región”, señaló el ejecutivo.
Aun así, los oleoductos no logran compensar completamente el bloqueo marítimo. Miles de naves permanecen detenidas en el Golfo Pérsico mientras varios países productores enfrentan dificultades para exportar su producción.
De hecho, el conflicto ya ha reducido la producción mundial de petróleo en aproximadamente 6%, luego de que países como Irak y Kuwait se vieran obligados a detener operaciones en campos que no tienen salida logística para su crudo.
Cambios en el mercado del gas natural licuado
La crisis también está transformando el mercado global de gas natural licuado (GNL). El cierre de rutas marítimas y la paralización de instalaciones clave en el Golfo han reducido significativamente la oferta disponible.
Entre los factores más relevantes destaca la detención de Ras Laffan en Catar, la mayor instalación de exportación de GNL del mundo. Como resultado, cada día que se prolonga la interrupción equivale a retirar del mercado alrededor de tres cargamentos de GNL catarí.
En conjunto, las interrupciones de suministro en Catar y en una planta exportadora en Abu Dhabi representan cerca de 20% del suministro mundial de GNL, generando un efecto dominó en el comercio internacional del combustible.
Por MundoMaritimo
EE.UU. redefine su política arancelaria tras fallo judicial y tensiona planificación logística internacional
Bloqueo naval de EE. UU. a Venezuela deja millones de barriles de petróleo varados y tensiona el tránsito de tanqueros
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.