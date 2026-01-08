El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a las exportaciones de crudo de Venezuela está generando un severo impacto en la logística marítima petrolera de la región. Al menos cuatro tanqueros —y posiblemente hasta 16— lograron zarpar de aguas venezolanas tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Las naves que con certeza consiguieron abandonar el país transportaban cerca de 4 millones de barriles de crudo y combustibles, mientras que otros buques involucrados en la maniobra llevarían en conjunto unos 8 millones de barriles adicionales. De acuerdo con Samir Madani, cofundador de la firma, todos los buques se habrían apresurado a zarpar el mismo día del operativo, en medio de la creciente presión por la falta de capacidad de almacenamiento en tierra.
El cerco marítimo ha provocado un fuerte cuello de botella en los embarques. En diciembre, las exportaciones venezolanas medidas por cargas en buques cayeron a su nivel más bajo en 17 meses. Aunque se registró la carga de unos 423.000 barriles diarios, más de la mitad de ese volumen nunca logró salir de aguas venezolanas ante el riesgo de incautación por parte de fuerzas estadounidenses.
Actualmente, varios buques cargados con destino final a China permanecen fondeados frente a la costa, acumulando cerca de 7,33 millones de barriles, una situación que contrasta con noviembre, cuando no se registraba crudo almacenado en el mar. El volumen retenido equivale a casi el doble de lo exportado a EE. UU. en diciembre.
Exportaciones vía Chevron
En este escenario, Chevron se ha consolidado como el principal canal operativo de transporte de crudo venezolano hacia Estados Unidos. En enero, al menos 11 buques fletados por la compañía están programados para cargar en los puertos de José y Bajo Grande, el mayor número desde octubre, con un volumen cercano a los 152.000 barriles diarios, por encima de los aproximadamente 123.000 barriles diarios enviados en diciembre.
Uno de estos buques ya completó su carga y otros dos se encuentran atracados, y todo el crudo se destina a refinerías estadounidenses, entre ellas Valero, Phillips 66 y Marathon Petroleum, lo que está permitiendo aliviar parcialmente la acumulación de petróleo en el mercado interno.
Flota sombra interceptada
Cabe recordar que el endurecimiento del bloqueo comenzó antes del 10 de diciembre, con la captura del tanquero sancionado “Skipper”. Desde entonces, una segunda nave fue abordada por fuerzas estadounidenses, mientras una tercera había logrado escapar antes de ser recientemente interceptada. La fuerte presencia militar en el Caribe ha llevado al menos a 12 buques a desistir de recalar en Venezuela, incluidos naves de la denominada “flota en las sombras”, que opera alterando o apagando sus transpondedores.
El último caso reportado fue el del tanquero sancionado “Leo”, que zarpó desde Rusia con dirección a Venezuela y dio media vuelta el 22 de diciembre, pocos días después de la segunda incautación.
Por otro lado, la imposibilidad de exportar parte relevante de su producción obligó a PDVSA a cerrar pozos en la Faja del Orinoco. Como resultado, la producción cayó cerca de 25% a fines de año en comparación con mediados de diciembre, reflejando el profundo impacto que el bloqueo naval está teniendo sobre la cadena logística y la capacidad exportadora de petróleo del país.
Captura de la tercera nave
Se trataría del tanquero inicialmente identificado como “Bella 1”, que posteriormente alteró su nombre, en plena persecución, a “Marinera”. Fue interceptado en el Atlántico norte, y habría cambiado su bandera a la de Rusia como un intento de disuadir la persecución del gobierno de EE. UU.
El incidente provocó manifestaciones de preocupación por parte de Rusia, que, antes de la detención, expresó su inquietud por la persecución y solicitó la suspensión de las operaciones estadounidenses en su contra.
Por MundoMaritimo
