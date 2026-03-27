La guerra en el Golfo Pérsico, y el bloqueo de la navegación en el Estrecho de Ormuz, está comenzando a trasladar sus efectos más allá de las tarifas de flete y las primas de seguro, abriendo un nuevo frente de presión sobre los costos operativos de los buques.

De acuerdo con Drewry la tensión “podría afectar sustancialmente los costos operativos de los buques en el largo plazo”, a medida que se transmiten los efectos del alza del petróleo a distintos insumos clave.

Uno de los primeros elementos expuestos a esta dinámica son los lubricantes, esenciales para el funcionamiento de equipos técnicos a bordo, dado que estos productos dependen directamente de derivados del crudo.

A ello se suman los insumos técnicos (o stores), como químicos, pinturas y productos de limpieza, cuya fabricación depende de la petroquímica. En este sentido, el reporte advierte que “con el aumento de los precios del petróleo, los costos de producción y transporte de estos recursos también probablemente aumenten”.

Otro componente relevante son los repuestos. Drewry subraya que estos elementos “se fabrican mediante procesos intensivos en energía, incluyendo la producción de acero y mecanizado de precisión”, por lo que el encarecimiento energético termina trasladándose a sus precios. Entonces, “el alza del petróleo puede impulsar de manera sostenida los precios de los repuestos”.

No obstante, el informe aclara que este traspaso no es inmediato. “Cuando suben los precios del petróleo, los componentes del OPEX (costos operativos) que dependen de este no aumentan de inmediato”, debido al uso de inventarios existentes y contratos de suministro de largo plazo, generando un desfase temporal en el impacto.

En paralelo, los costos de ingreso a dique seco —uno de los gastos más significativos para los armadores— también podrían verse afectados. Estos están estrechamente vinculados a los precios de la energía, considerando el uso intensivo de acero, maquinaria pesada y electricidad en los astilleros.

A este factor se suma la disponibilidad de infraestructura en la región. Drewry advierte que los astilleros del Golfo Pérsico podrían enfrentar limitaciones operativas por motivos de seguridad, lo que obligaría a desviar buques hacia otras regiones. En ese escenario, “los buques no tendrían otra opción que evitar los astilleros de la región y depender más de ubicaciones como Asia o Europa”, lo que incrementaría tanto los costos como los tiempos de espera.

En perspectiva, el impacto final dependerá de la duración de la crisis y su efecto sobre los mercados energéticos. En el corto plazo, “los armadores probablemente experimenten las presiones más inmediatas a través de mayores primas de seguro y ajustes operativos”, pero si los precios del petróleo se mantienen elevados, diversos componentes del costo operativo “podrían aumentar gradualmente”.

Así, el análisis concluye que el seguimiento de la relación entre los ciclos energéticos y los costos operativos será clave, en un entorno marcado por una creciente incertidumbre geopolítica.

Por MundoMaritimo