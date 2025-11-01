El uso de inteligencia artificial (IA) y automatización está impulsando una transformación estructural en el sector logístico global. De acuerdo con analistas de Bloomberg Intelligence, los grandes operadores de e-commerce y movilización de carga están adoptando herramientas de análisis predictivo, sistemas de aprendizaje automático y robots colaborativos para optimizar la gestión de inventarios, rutas y centros de distribución.

El proceso no es nuevo, pero su alcance acelera con la maduración de modelos de IA generativa y el aumento de la capacidad computacional. Para las principales compañías del rubro, la prioridad actual es integrar la automatización en toda la cadena de suministro, desde el procesamiento de órdenes hasta la entrega final, con el objetivo de reducir tiempos, costos y dependencia de procesos manuales.

Amazon ajusta su estructura mientras expande la IA

El caso de Amazon ilustra cómo la tecnología está modificando la operación logística a gran escala. La compañía anunció recientemente un recorte de 14.000 puestos, equivalente a cerca del 4% de su personal corporativo, como parte de un plan para reorganizar sus operaciones y elevar la eficiencia.

Según Poonam Goyal, analista senior de e-commerce de Bloomberg Intelligence, estos ajustes están ligados a un proceso más amplio de automatización interna. “La compañía está utilizando la IA para impulsar eficiencias en toda la organización”, señaló, destacando que los mayores impactos aún no se han visto en sus hubs de distribución, donde la automatización “apenas comienza a desplegarse plenamente”.

El enfoque de la dirección es de largo plazo. El CEO de Amazon, Andy Jassy, ha insistido en que el objetivo es mantener la posición de liderazgo de la compañía en el mercado digital. Para ello, la compañía continúa invirtiendo en su división de servicios en la nube, AWS, y en el desarrollo de soluciones basadas en IA generativa para sus plataformas logísticas y minoristas.

UPS reorganiza su red para un entorno más automatizado

En el segmento de transporte y distribución, UPS atraviesa una transformación similar. La empresa estadounidense informó una reducción de 34.000 empleos dentro de un plan de ahorro de costos estimado en US$3.500 millones para 2025. Parte de esas medidas está vinculada al cierre de instalaciones y a la implementación de sistemas automáticos en sus centros de clasificación.

De acuerdo con Lee Klaskow, analista de transporte de Bloomberg Intelligence, alrededor del 66% de los paquetes gestionados por UPS ya pasa por instalaciones automatizadas, una proporción que crece año a año. La compañía ha incorporado tecnologías de visión artificial, algoritmos de ruteo inteligente y equipos robotizados para aumentar la productividad y adaptarse a un entorno logístico más digitalizado.

El rediseño de su red también responde a una menor dependencia del volumen proveniente de Amazon, un segmento de menor rentabilidad. Al reducir instalaciones dedicadas y consolidar operaciones, UPS busca un modelo más flexible y preparado para enfrentar variaciones de demanda global.

Eficiencia y resiliencia como motores del cambio

El avance de la IA en logística no solo se traduce en menores costos. También permite prever interrupciones en la cadena de suministro, ajustar inventarios en tiempo real y mejorar la trazabilidad de cada envío. En un contexto marcado por disrupciones en el comercio global y presiones de costos energéticos, estas capacidades tecnológicas ofrecen una ventaja competitiva significativa.

Los especialistas coinciden en que la automatización y el análisis de datos se han convertido en pilares de la resiliencia operacional. A través de sistemas predictivos, las empresas pueden anticipar congestiones en rutas, optimizar cargas y coordinar despachos multimodales con mayor precisión. Estas herramientas también facilitan el cumplimiento de objetivos ambientales, al reducir kilómetros recorridos y emisiones asociadas al transporte.

Impacto laboral y nuevos perfiles profesionales

Si bien los recortes de personal en grandes compañías llaman la atención, los analistas señalan que el efecto de la automatización no se limita a la reducción de empleos. La adopción de IA está generando una reconfiguración de perfiles laborales, con mayor demanda de especialistas en análisis de datos, mantenimiento de robots y ciberseguridad.

En el corto plazo, la transición tecnológica puede generar tensiones en las estructuras tradicionales de empleo, pero a largo plazo se espera una redistribución de tareas hacia funciones de supervisión, programación y gestión de sistemas automatizados.

Implicancias para la logística portuaria y marítima

El impacto de la IA también alcanza al ámbito marítimo-portuario. Los puertos más avanzados ya integran sistemas de planificación inteligente para coordinar atraques, operaciones de carga y despacho terrestre, con el fin de reducir tiempos de espera y mejorar la eficiencia energética.

La tendencia observada en gigantes logísticos como Amazon y UPS refleja una dirección compartida en la industria: digitalizar procesos, mejorar la trazabilidad y aumentar la capacidad de respuesta ante la volatilidad del comercio internacional.

En los próximos años, la sinergia entre automatización, IA y logística marítima podría redefinir el equilibrio entre productividad y empleo en todo el ecosistema del transporte. Para los operadores portuarios y las plataformas logísticas, adaptarse a esta nueva fase tecnológica será clave para mantener competitividad en un mercado cada vez más integrado y digitalizado.

