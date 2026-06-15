América Latina y el Caribe cuentan con una de las mayores oportunidades de expansión de la industria del gas natural licuado (GNL) a nivel mundial, apoyada en abundantes recursos gasíferos, nuevos proyectos de exportación y una creciente necesidad de infraestructura para respaldar la transición energética regional, según el informe Opportunities for the Development of Gas in Latin America and the Caribbean, preparado en forma conjunta por Unión Internacional del Gas (IGU); La Asociación Regional de Empresas del Sector Petrolero (ARPEL), Gas y Energías Renovables en Latinoamérica y el Caribe (OLACDE).

De acuerdo con el documento, la región posee importantes reservas convencionales y no convencionales de gas natural, destacando yacimientos como Vaca Muerta en Argentina, Presal en Brasil, los yacimientos offshore de Guyana y Surinam, así como las reservas de Trinidad y Tobago, Perú y Venezuela. Sin embargo, gran parte de este potencial permanece subdesarrollado, lo que abre espacio para una expansión significativa de la industria del GNL.

El informe identifica tres grandes oportunidades asociadas al desarrollo del GNL: 1) monetizar reservas de gas natural, 2) respaldar la integración de energías renovables variables y 3) contribuir a la descarbonización de las matrices eléctricas regionales.

Potencial exportador

En el ámbito exportador, Trinidad y Tobago, Perú, Argentina, Guyana y Surinam aparecen como los países con mayor potencial para convertir sus recursos en exportaciones de GNL. La capacidad de licuefacción regional ya supera los 20 millones de toneladas anuales, concentrada principalmente en Trinidad y Tobago, Perú y México, mientras nuevos proyectos avanzan en distintos mercados.

Argentina destaca como uno de los polos de crecimiento más relevantes en materia de desarrollo de unidades flotantes de licuefacción (FNLG) que corresponden a una instalación marítima —generalmente un buque o plataforma flotante— que recibe gas natural, lo procesa y lo convierte en GNL directamente en el mar, para luego transferirlo a buques metaneros destinados a la exportación.

En ese ámbito destaca el proyecto Southern Energy FLNG que contempla la instalación de dos unidades FLNG en el Golfo San Matías- provincia de Río Negro, en el sur del país- para exportar gas proveniente de Vaca Muerta.

Paralelamente, la iniciativa Argentina LNG proyecta una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales, con potencial expansión a 18 millones. El desarrollo de estos proyectos requerirá nuevas inversiones en ductos, plantas de tratamiento e infraestructura costera para conectar la producción gasífera con los terminales marítimos de exportación.

Las unidades FLNG también surgen como una alternativa estratégica para Guyana y Surinam. El informe señala que los desarrollos offshore Haimara Cluster y Block 52 podrían aportar hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL durante la próxima década. La utilización de unidades FLNG resulta especialmente atractiva en países con demanda interna limitada y escasa infraestructura portuaria o terrestre, ya que evita la construcción inmediata de extensas redes de gasoductos y grandes plantas en tierra.

Por su parte, Trinidad y Tobago busca aprovechar su infraestructura de licuefacción existente mediante proyectos vinculados a reservas compartidas con Venezuela, mientras que Perú podría reforzar su posición exportadora mediante el desarrollo del campo Candamo, ubicado en la cuenca Madre de Dios.

Seguridad energética

Más allá de las exportaciones, el GNL también adquiere relevancia para la seguridad energética. El informe destaca que el crecimiento de la energía solar y eólica está incrementando la necesidad de fuentes flexibles de generación. En este contexto, las terminales de importación y regasificación permiten suministrar combustible a centrales térmicas capaces de responder rápidamente a la variabilidad de las energías renovables. Casos como Brasil y Colombia muestran cómo las importaciones de GNL han contribuido a mantener la estabilidad de los sistemas eléctricos durante períodos de sequía y menor generación hidroeléctrica.

En conjunto, el informe concluye que la expansión de terminales marítimos, plantas de licuefacción, unidades FLNG y conexiones logísticas asociadas al GNL ofrecen una oportunidad para fortalecer las exportaciones energéticas, atraer inversiones y consolidar una mayor integración de América Latina y el Caribe en los mercados globales de gas natural.

Por MundoMaritimo